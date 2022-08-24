Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника. Читая С.Коэна, - Дмитрий Буянов

11:04 25.08.2022

Дмитрий

Буянов



24 августа 2022 |

Аннотация

Стэнли Коэн. Народные дьяволы и моральная паника. М: Изд. дом ВШЭ, 2022 Общества ревностно защищают свои моральные устои, и капитализм, с его цинизмом и "творческим разрушением", лишь заострил эту проблему. Раз за разом возникает группа, опасная не столько сама по себе, сколько как отражение "нечто большего": субкультура, радикалы, получатели пособий и т.д. Имеем ли мы дело с модой? Или непониманием отцов и детей? Или же симптомом стратегической проблемы? Кто проводит границы?

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Стэнли Коэн. Народные дьяволы и моральная паника. М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022



Общества ревностно защищают свои моральные устои, и капитализм, с его цинизмом и "творческим разрушением", лишь заострил эту проблему. В отличие от либеральных экономистов, мы не можем быть уверены, что все стихийные изменения - к лучшему. Раз за разом возникает группа, опасная не столько сама по себе, сколько как отражение "нечто большего": молодежная субкультура, радикалы, новый тип мошенничества, получатели пособий, стримеры, мигранты и т.д. Имеем ли мы дело с сиюминутной модой? Или взаимным непониманием отцов и детей? Или же случайным симптомом стратегической проблемы?



Еще в конце XIX века мыслители заметили, что подобные неопределенности порождают бурные общественные реакции, "моральные паники", резко начинающиеся, столь же стремительно заканчивающиеся и обычно бьющие мимо цели. В ХХ столетии внимание сместилось на крупные СМИ, рекламные компании, бюрократические структуры и тотальные государства - силы, привносящие в моральный конфликт особые интересы и специфическую логику. Граница между оправданными защитными реакциями, сливом протеста, созданием политических "козлов отпущения" и прибылью на скандальных историях размылась еще сильнее.



Разобраться в том, как внутренне противоречивые капиталистические общества ведут борьбу с девиантными группами, угрожающими общественной морали, пытается британский социолог Стэнли Коэн в книге "Народные дьяволы и моральная паника". Номинально, автор рассматривает историю ряда субкультур, существовавших на Западе в 1950–1960-е годы (тедди-бои, моды, рокеры, байкеры и т.п.). На самом же деле речь идет о трансформациях рынка труда, структуры потребления и массовой культуры в послевоенном капитализме. Все эти проблемы осмысливались и ритуально "решались" косвенно, через конструирование собирательного образа порочной субкультурной молодежи (психологи сказали бы о "проекции"). Участники демонизации прямо утверждали, что наказывают модов или рокеров не за конкретные проступки (по большей части притянутые за уши), а за "нечто большее"; делают из них "пример" и "послание". Буквально за пару лет всем стало ясно, что вокруг малочисленных и неорганизованных модов и рокеров была раздута излишняя паника; страсти резко схлынули.



Моральная паника не прошла бесследно, поскольку были задействованы крупные структуры, от СМИ и рекламных агентств до полиции. Так, полицейские не только растратили крупные суммы денег, но также добились расширения полномочий, повышения штрафов, усилили контроль над местными жителями (в частности, продемонстрировав готовность нарушать закон) и т.д. Превентивные мероприятия продолжались еще несколько лет после окончания шумихи. Впрочем, СМИ также до последнего поддерживали тему: Коэн отмечает абсурдно большое количество репортажей о том, что "в городе N ничего не произошло".



Менее очевидные проблемы были вызваны попытками все-таки создать обещанного врага, борьба с которым сулила различные выгоды. Миф о борьбе банд модов и рокеров вырос из нескольких мелких потасовок в увядающих курортных городках возле Лондона. Семьи рабочих после войны смогли позволить себе места отдыха получше, и на их место пришла бедная молодежь, не имевшая менее скучных альтернатив. Такая смена контингента поразила местный бизнес, и история про модов/рокеров стала удобным поводом для требований запретить нищей молодежи въезд. Но шумиха вокруг разгула банд оживила туризм. Люди, в том числе взрослые, стекались посмотреть на борьбу правоохранителей с безумными преступниками. Модная индустрия также подхватила ажиотаж вокруг "опасных" (и втайне притягательных) субкультур, тем более что потребление в целом становилось более доступным и индивидуализированным, а молодежь хотела независимости и самовыражения.



Коэн отмечает, что силы правопорядка по-своему наслаждались новым общественным вниманием. Полицейские решили продемонстрировать свою силу, что вылилось в установление произвольных правил, повышенную агрессивность и чувствительность к проявлениям "неуважения". СМИ и городские сплетни накаляли атмосферу предвкушения, приплетая к противостоянию банд мелкие происшествия, ранее оставшиеся бы незамеченными. Суды стали трибуной для пафосных речей и проклятий в адрес задержанных, большинство из которых просто не понимали, чего требует от них полиция.



Парадоксально, но все это действительно в какой-то момент оформило в хаотичной молодежной среде группы модов и рокеров, противостоящих полицейским. Впрочем, жесткие меры быстро отпугнули большинство скучающих молодых людей и даже меньшинство, пытавшееся учинить мелкий скандал, чтобы попасть в газеты (автор лично становился свидетелем журналистских постановок). Рокеры полностью выдохлись, моды же разделились на течения (кто-то стал ближе к роскоши поп-индустрии, кто-то к контркультуре белых воротничков), на их место пришли еще более маргинальные и отчаявшиеся слои, и без того попадавшие под определение девиантов. С одной стороны, обществу удалось задавить или выхолостить конкретные субкультуры; с другой стороны, неадекватная реакция задала им странную динамику. Коэн приводит положительный пример "Ангелов ада", байкеров, которых удалось в 1960-е годы ввести в рамки официального клуба, лояльного власти.



Но "нечто большее" действительно существовало. Паника вокруг модов и рокеров строилась на защите общих ценностей, а также на противостоящих им грубых шаблонах: послевоенное благополучие делает молодежь ленивой, непослушной, сходящей с ума от потребительства. Демонизированные субкультуры на деле объединяли молодежь из низов рабочего класса, разочарованную несоответствием между обещанными перспективами и реальным их отсутствием. Поп-культура и вызывающая одежда давали им минимальную отдушину, хотя опросы Коэна демонстрируют повсеместный скептицизм к потреблению. Скука, характерная для молодежи на пришедших в упадок курортах, была неправильно считана. На следующем витке место модов и рокеров заняли скинхеды, подчеркивавшие рабочее происхождение и уже гораздо более агрессивные. Неолиберальная политика тэтчеризма использовала те же шаблоны, но уже против получателей пособий, матерей-одиночек (якобы рожавших детей ради госпомощи) и социального государства как такового.



Интересно, что приводимые в книге данные соцопросов свидетельствуют о равнодушии граждан к конкретным субкультурам (многие винили СМИ и власть в драматизации ситуации), но об острой реакции на общие проблемы лени или потребительского отношения к жизни. Создание девиантов и борьба с ними косвенно отвечала на народный запрос, пусть и чисто формально. В этой связи социолог Говард Беккер говорил о "моральных предпринимателях", канализирующих общественное недовольство с выгодой для себя. Коэн добавляет, что удобной мишенью становились слабые группы вроде модов и рокеров. Впрочем, "бурей в стакане воды" пользовался также бизнес (вроде индустрии моды или владельцев клубов), власти (ужесточавшие контроль или раздувавшие бюджеты ведомств) и СМИ (хватавшиеся за потенциальные новостные сюжеты).



Стоит отметить, что "моральную панику" в последние десятилетия стало популярно списывать на иррациональность народа, как это показывают Нина Гоффе и Галина Монусова. Игра, опять же, строится на считывании народом негативных тенденций (порой более точном, чем у технократов, ориентирующихся на средние показатели), но трудностях с локализацией их причин. Политолог Джон Кин сетует на то, что политикам до сих пор удается перенаправить недовольство с системы (или частных бизнес-интересов) на мигрантов и бедных. Но он же надеется, что накопившийся опыт и развитие коммуникаций однажды оставят в прошлом "моральные паники", породив "мониторную" демократию сознательных и критически настроенных граждан. Такая система дала бы обществу более гибко и эффективно отстаивать свои ценности, одновременно не создавая "козлов отпущения" и не отвергая решения отдельных групп. Коэн, указывая на роль крупных бюрократизированных систем, дает более скептический прогноз. Кто из авторов оказался ближе к правде, пока сказать сложно.