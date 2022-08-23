HRW призвала власти Таджикистана прекратить преследования жителей ГБАО

12:32 25.08.2022

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Таджикистана прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).



HRW распространила 23 августа обращение, в котором говорится: "Власти Таджикистана должны положить конец этой практике и придерживаться своих международных соглашений для обеспечения справедливого судебного разбирательства".



В обращении правозащитной организации отмечается, что десятки жителей этого горного региона, задержанных после майских митингов, могут быть несправедливо осуждены за закрытыми дверями.



"Суды над лицами, обвиняемых в тяжких преступлениях, проходят в условиях отсутствия доступа к адвокатам и без предоставления доказательств их вины, что является незаконным", - говорится в обращении.



После митингов и беспорядков в мае этого года в ГБАО, в результате которых погибли десятки человек, правоохранительные органы задержали сотни человек, в том числе гражданских активистов Бадахшана, по обвинению в подстрекательстве к этим беспорядкам, а некоторые из них уже получили длительные тюремные сроки. Задержанные и их родственники утверждают, что обвинения не имеют никаких оснований.