В парламенте Кыргызстана предложили лишить экс-президентов некоторых привилегий

12:41 25.08.2022

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Женишбек Талгарбеков инициировал законопроект, предусматривающий лишение экс-президентов некоторых привилегий. Документ опубликован на сайте парламента.



В частности, предлагается прекратить финансирование из государственного бюджета госохраны и коммунальных услуг бывших президентов. Также депутат предложил лишить возможности экс-президентов пользоваться государственными дачами и государственными услугами связи. Он привел в пример опыт Турции и Южной Кореи, где бывшие главы государств не имеют подобных привилегий.



Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева имеют статус экс-президента, имеющего определенные привилегии: пожизненную госохрану, право на пользование государственными дачами, право на пожизненное пособие в размере 75 процентов месячной заработной платы президента Кыргызстана, а также право на бесплатное пользование правительственной и другими видами связи, которыми располагают органы власти.



Ранее гражданские активисты собирали подписи за лишение Жээнбекова и Отунбаевой статуса экс-президента.



Действующий президент Садыр Жапаров в 2020 году заявил, что за Сооронбаем Жээнбековым должен остаться статус экс-президента. Жээнбеков проживает в госрезиденции и получает ежемесячно приблизительно 150 тысяч сомов (1,8 тысячи долларов). Ранее в резиденции проживала Роза Отунбаева, однако в 2021 году покинула ее.



Бывшие главы государств Аскар Акаев, Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев лишены статуса экс-президента.