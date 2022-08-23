Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов

13:20 25.08.2022

Битва на Украине будет проходить множество непредсказуемых и опасных фаз, в которых станет разрушаться прежний миропорядок

Александр Проханов



Галактики - это гигантские рулеты мироздания. Когда неведомая вселенская сила захватывает в свой вихрь миллиарды звезд, бессчетное количество солнц и планет. Нескончаемые массивы вселенских материй, энергетических волн сворачиваются где-то в спираль, и мы, наблюдая в телескопы эти реющие в пространстве спирали, можем только догадываться о том первоначальном конфликте, который нарушил равновесие вселенной, сорвал с орбит триллионы небесных тел и свернул их в спираль. Галактики Вселенной - это развивающийся по спирали конфликт мироздания с непредсказуемым для мироздания концом.



Земные конфликты развиваются по тем же законам. Начав с малой вспышки, подчиняясь воле затеявшего конфликт человека, конфликт расширяется, развивается, захватывает в свои сферы все больше явлений. Конфликтом все труднее управлять, все труднее просчитывать и предопределять его последующие фазы. И наконец он перестает быть управляемым, выходит из-под контроля и развивается самостоятельно, вырывается из смирительной рубашки, превращается в грандиозный хаос исторических явлений. Отмирают и становятся бессмысленными все прежние управляющие технологии. Из плена технологий вырывается история, начинается историческое творчество, в результате которого гибнут государства, исчезают цари и правители, рассыпаются уклады и верования. Из конфликта мучительно, как птенец из расколотого яйца, вылупляется новый мир.



Специальная военная операция на Украине казалась понятной, краткосрочной и управляемой. Российская армия с разных концов входит на Украину. Окружает города и стратегические центры, демонстрирует сокрушительную мощь. Поддержанные этой мощью пророссийские силы приходят к власти. Война на Украине завершается перераспределением территорий, устранением мощнейшего, построенного Западом антирусского плацдарма.



То была самая первая, краткосрочная фаза конфликта. Второй фазой было намерение взять в клещи громадную, осевшую в Донбассе группировку украинских войск, отрезать ее от центров снабжения и раздавить всей громадой наземных и воздушно-космических сил. И этот второй этап специальной военной операции оказался незавершенным.



Он сменился третьим. Украинская группировка дробилась на серию котлов, и каждый уничтожался по отдельности. Украинская группировка в Донбассе изгладывалась, таяла, Украина лишалась армии и шла на капитуляцию.



Но и этот этап не завершили. Борьба приобрела характер затяжной, позиционной войны с фронтом, растянутым на тысячи километров. Позиционная война сопровождается сокрушительными, небывалыми по жестокости бомбардировками Донецка. Атаки украинских диверсантов и дронов достигают Брянска, Воронежа, Белгорода, Крыма. Украинские диверсанты подбираются к Курской АЭС. На самой же Украине громадная Запорожская атомная электростанция становится мишенью украинских гаубиц. И грязная бомба, отравляющая своими ядами всю Европу, становится жуткой реальностью. Атакован Крымский мост. Этот мост – не просто сооружение. Это "Большой стиль" Путина, символ нового Государства Российского.



Конфликт, замедляя свое развитие на поле боя, стремительно выходит за его пределы, вовлекая в свою спираль множество дремавших прежде явлений.



Запад объявил России тотальную экономическую войну. Лишил ее своих рынков. Отказал в технологиях. Отозвал из России множество преуспевающих высокотехнологических предприятий. Отгородился от России железным занавесом бесчисленных запретов. И как часть этого железного занавеса запустил проект "Русофобия".



Из России в одночасье, как саранча, улетели все западники, еще недавно диктовавшие политическую моду в России, а теперь панически перекочевавшие в Израиль. Боясь мобилизации и военной службы, отхлынуло множество молодых бизнесменов, программистов, творцов высоких технологий. Война на поле боя сопровождалась газовой войной, войной экономических санкций, идеологических и ментальных атак, превратилась в войну исторических смыслов и метафизических категорий, приближаясь к опасному горизонту, на котором вот-вот возникнут атомные грибы.



Мир получил встряску. В этом трясении мира стал разгораться и усиливаться конфликт Америки и Китая. В океане вблизи Тайваня стало тесно от китайских и американских кораблей.



В России ожило и сдвинулось с места множество замороженных начинаний. Резко усиливается государственный сектор в экономике. В нем все отчетливее наблюдаются плановое измерение, стремление к новым формам управления отраслями. Крах либеральной идеи, окончательно подтвержденный бегством из России олигархов и либеральных интеллектуалов, этот крах открыл простор патриотическим силам, десятилетиями пребывавшим в морозильных камерах. Государственная идеология от либеральной все больше и больше приближается к традиционным для России историческим смыслам. Среди этих смыслов, среди стремительных перемен в политике, экономике и культуре все отчетливее проступает образ нового Государства Российского. Плановая, проектная роль государства способна осуществлять грандиозные проекты, будь то проект арктический, космический или проект восстановления разрушенной либералами русской экономики.



Наряду с государственным усиливается сектор свободных предпринимателей, свободно мыслящих ученых и художников. Два этих сектора находятся в конкурентной борьбе. И чтобы эта борьба не приобрела характер войны, в государстве действует нормирующая, регулирующая структура, сохраняющая устойчивый баланс между двумя секторами российской действительности. Реализуется план "Большой чертеж", в котором прочерчиваются эти три составляющие нового Государства Российского.



Четвертым мощнейшим компонентом является оплодотворение этой рациональной, сухо очерченной схемы русскими смыслами, творящими русскими кодами, которые делают рациональный чертеж русским чертежом, ставят перед страной стратегическую имперскую цель, именуемую Русской Мечтой. Это стремление к могучему, процветающему, духовно осмысленному государству, в центре которого находится божественная справедливость, человеческое творчество, угадывание в законах общественного развития высших замыслов.



Битва на Украине, развиваясь по спирали, будет проходить множество непредсказуемых и опасных фаз, в которых лавинообразно станет разрушаться прежний миропорядок. В этом историческом камнепаде складывается новый облик мира и человечества, новый облик России - ее Пятой империи.