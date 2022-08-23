 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.08.2022
13:24  Русофоб Макрон и по кому звонит колокол…, - Александр Маслов
13:20  Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов
12:41  В парламенте Кыргызстана предложили лишить экс-президентов некоторых привилегий
12:32  HRW призвала власти Таджикистана прекратить преследования жителей ГБАО
11:04  Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника. Читая С.Коэна, - Дмитрий Буянов
10:02  В Казахстане изобрели чудо-мазь против микозов
09:58  Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное заявление татарских ученых

08:46  О провокаторах и провокациях, - Данияр Ашимбаев
08:07  Не допускать к власти. Какие ограничения предлагают ввести против коррупционеров в Киргизии
07:51  Ташкент и Кабул замяли приграничный конфликт, - Виктория Панфилова
07:35  Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:32  Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян
07:28  Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель
00:25  Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин
00:05  Лиз Трасс - Последняя ошибка Британии? - Ю.Борисов
Среда, 24.08.2022
21:42  В одном из питерских каналов выловили труп "звезды" Дома-2 Кочервей
21:39  США ударили высокоточными ракетами по Сирии
21:23  Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"
20:47  Реален ли мир между Сирией и Турцией? - Иван Шилов
20:38  В Риге варварски сносят Памятник воинам-освободителям
20:29  Эрдоган атаковал Путина. Но только понарошку.., - Мих.Ростовский
20:26  Россия будет претендовать и на Харьковскую область, - И.Родин
12:44  В Сенат Казахстана доизбраны депутаты от 3-х новосозданных областей
12:38  Токаев наградил Ильхама Алиева высшим орденом "Алтын Кыран"
12:37  "Закрыт" экс-депутат Думы РФ Ройзман. Клеветал на РосАрмию
12:36  Казахстанские рецидивы украинской дипломатии, - Андрей Уваров
11:28  В Казахстане появится почетный знак для педагогов - "Устаздык кызметине адалдыгыушин"
11:11  Из программ казшкол окончательно удален предмет "Самопознание" (авторство Сары Назарбаевой)
10:58  Сделай или умри: волшебная сила плановой экономики Тайваня, - Адил Урманов
10:52  Третья мировая – "газовая"? - Владимир Малышев
10:30  Повышение зарплат в Киргизии. Как рост цен съедает увеличение доходов бюджетников, - 24.kg
10:12  Адвокат матраимовской ОПГ г-н Азиз возглавил Институт стратегических исследований при президенте Кыргызстана
10:05  Вашингтон хочет укрепить дружбу с Ташкентом. Но инвестировать в Узбекистан США не намерены, - Виктория Панфилова
09:36  Антиколониальный Интернационал, - Дмитрий Аграновский
09:30  Новая безопасность для Нового Казахстана, - Николай Кузьмин
09:29  Что не так со страховой медициной в Казахстане? - Алина Темирева
09:27  Российские компании начали размещать облигации в юанях
09:04  Саудовская Аравия временно обезопасит нефтяные доходы России. Москва выиграет от продления соглашения ОПЕК+
08:38  Коллегия ЕЭК одобрила план цифровизации в ЕАЭС, - Къ
08:31  Пакистан примкнул к другому стану, - Сергей Строкань
08:08  Сирия согласилась помочь России "корректировать историю", - НГ
07:55  Мир движется к Третьей мировой? - Валерий Панов
07:46  Чего ждать в Сирии: большого турецкого наступления или примирения Анкары и Дамаска? - Д.Минин
07:39  Самоуничтожение западной культуры, - А.Кренгель
00:43  Российское оружие поразило турецкие выборы, - Игорь Субботин
00:17  Китай заполняет постсоветский вакуум в Африке, - Владимир Скосырев
Вторник, 23.08.2022
20:22  Барыктабасов и К. Государствообразующее ЗАО "Кумтор" возглавило новое Кыр-руководство
20:08  Армия Z начала освобождать от бандерни Николаевскую область
20:04  Соединенными Штатами начал управлять хаос, - Сергей Плотников
13:44  Афганистан: убийство аз-Завахири как компромат на Байдена
13:12  Ректором Кыргызского национального университета назначен абсолютно бездарный историк Толобек Абдырахманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов
13:20 25.08.2022

Битва на Украине будет проходить множество непредсказуемых и опасных фаз, в которых станет разрушаться прежний миропорядок
Александр Проханов

Галактики - это гигантские рулеты мироздания. Когда неведомая вселенская сила захватывает в свой вихрь миллиарды звезд, бессчетное количество солнц и планет. Нескончаемые массивы вселенских материй, энергетических волн сворачиваются где-то в спираль, и мы, наблюдая в телескопы эти реющие в пространстве спирали, можем только догадываться о том первоначальном конфликте, который нарушил равновесие вселенной, сорвал с орбит триллионы небесных тел и свернул их в спираль. Галактики Вселенной - это развивающийся по спирали конфликт мироздания с непредсказуемым для мироздания концом.

Земные конфликты развиваются по тем же законам. Начав с малой вспышки, подчиняясь воле затеявшего конфликт человека, конфликт расширяется, развивается, захватывает в свои сферы все больше явлений. Конфликтом все труднее управлять, все труднее просчитывать и предопределять его последующие фазы. И наконец он перестает быть управляемым, выходит из-под контроля и развивается самостоятельно, вырывается из смирительной рубашки, превращается в грандиозный хаос исторических явлений. Отмирают и становятся бессмысленными все прежние управляющие технологии. Из плена технологий вырывается история, начинается историческое творчество, в результате которого гибнут государства, исчезают цари и правители, рассыпаются уклады и верования. Из конфликта мучительно, как птенец из расколотого яйца, вылупляется новый мир.

Специальная военная операция на Украине казалась понятной, краткосрочной и управляемой. Российская армия с разных концов входит на Украину. Окружает города и стратегические центры, демонстрирует сокрушительную мощь. Поддержанные этой мощью пророссийские силы приходят к власти. Война на Украине завершается перераспределением территорий, устранением мощнейшего, построенного Западом антирусского плацдарма.

То была самая первая, краткосрочная фаза конфликта. Второй фазой было намерение взять в клещи громадную, осевшую в Донбассе группировку украинских войск, отрезать ее от центров снабжения и раздавить всей громадой наземных и воздушно-космических сил. И этот второй этап специальной военной операции оказался незавершенным.

Он сменился третьим. Украинская группировка дробилась на серию котлов, и каждый уничтожался по отдельности. Украинская группировка в Донбассе изгладывалась, таяла, Украина лишалась армии и шла на капитуляцию.

Но и этот этап не завершили. Борьба приобрела характер затяжной, позиционной войны с фронтом, растянутым на тысячи километров. Позиционная война сопровождается сокрушительными, небывалыми по жестокости бомбардировками Донецка. Атаки украинских диверсантов и дронов достигают Брянска, Воронежа, Белгорода, Крыма. Украинские диверсанты подбираются к Курской АЭС. На самой же Украине громадная Запорожская атомная электростанция становится мишенью украинских гаубиц. И грязная бомба, отравляющая своими ядами всю Европу, становится жуткой реальностью. Атакован Крымский мост. Этот мост – не просто сооружение. Это "Большой стиль" Путина, символ нового Государства Российского.

Конфликт, замедляя свое развитие на поле боя, стремительно выходит за его пределы, вовлекая в свою спираль множество дремавших прежде явлений.

Запад объявил России тотальную экономическую войну. Лишил ее своих рынков. Отказал в технологиях. Отозвал из России множество преуспевающих высокотехнологических предприятий. Отгородился от России железным занавесом бесчисленных запретов. И как часть этого железного занавеса запустил проект "Русофобия".

Из России в одночасье, как саранча, улетели все западники, еще недавно диктовавшие политическую моду в России, а теперь панически перекочевавшие в Израиль. Боясь мобилизации и военной службы, отхлынуло множество молодых бизнесменов, программистов, творцов высоких технологий. Война на поле боя сопровождалась газовой войной, войной экономических санкций, идеологических и ментальных атак, превратилась в войну исторических смыслов и метафизических категорий, приближаясь к опасному горизонту, на котором вот-вот возникнут атомные грибы.

Мир получил встряску. В этом трясении мира стал разгораться и усиливаться конфликт Америки и Китая. В океане вблизи Тайваня стало тесно от китайских и американских кораблей.

В России ожило и сдвинулось с места множество замороженных начинаний. Резко усиливается государственный сектор в экономике. В нем все отчетливее наблюдаются плановое измерение, стремление к новым формам управления отраслями. Крах либеральной идеи, окончательно подтвержденный бегством из России олигархов и либеральных интеллектуалов, этот крах открыл простор патриотическим силам, десятилетиями пребывавшим в морозильных камерах. Государственная идеология от либеральной все больше и больше приближается к традиционным для России историческим смыслам. Среди этих смыслов, среди стремительных перемен в политике, экономике и культуре все отчетливее проступает образ нового Государства Российского. Плановая, проектная роль государства способна осуществлять грандиозные проекты, будь то проект арктический, космический или проект восстановления разрушенной либералами русской экономики.

Наряду с государственным усиливается сектор свободных предпринимателей, свободно мыслящих ученых и художников. Два этих сектора находятся в конкурентной борьбе. И чтобы эта борьба не приобрела характер войны, в государстве действует нормирующая, регулирующая структура, сохраняющая устойчивый баланс между двумя секторами российской действительности. Реализуется план "Большой чертеж", в котором прочерчиваются эти три составляющие нового Государства Российского.

Четвертым мощнейшим компонентом является оплодотворение этой рациональной, сухо очерченной схемы русскими смыслами, творящими русскими кодами, которые делают рациональный чертеж русским чертежом, ставят перед страной стратегическую имперскую цель, именуемую Русской Мечтой. Это стремление к могучему, процветающему, духовно осмысленному государству, в центре которого находится божественная справедливость, человеческое творчество, угадывание в законах общественного развития высших замыслов.

Битва на Украине, развиваясь по спирали, будет проходить множество непредсказуемых и опасных фаз, в которых лавинообразно станет разрушаться прежний миропорядок. В этом историческом камнепаде складывается новый облик мира и человечества, новый облик России - ее Пятой империи.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661422800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 2022 года №977
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2022 года №987
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2022 года №989
- Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрены в Правительстве
- "Часть продукции должна уходить на внутренний рынок" - Алихан Смаилов о реформировании системы субсидирования АПК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №580
- Вопросы проведения реформ развития в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
- Роман Скляр провел заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ
- Рабочий визит в СКО: Е. Тугжанов встретился с переселенцами из трудоизбыточных регионов страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  