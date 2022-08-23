Русофоб Макрон и по кому звонит колокол…, - Александр Маслов

13:24 25.08.2022

у наших западных "партнеров" включился инстинкт, а сознание отключилось

Александр Маслов



Эмманюэля несло. Он парил над миром - уже четыре дня после телефонного разговора с Путиным. А "Крымская платформа" казалась ему подходящим онлайн-местом для нового взлета - вперед и выше.



"Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара… Россия сделала выбор, несмотря на все принятые на себя обязательства", - вещал президент Франции, чувствуя мощные, ослепительно белые крылья за своей спиной. Вообще-то, он дословно сказал о "свободе от русских для всех и вся" - видимо, оговорился, и в переводах эти слова оказались пропущены.



Даже фигуры Реджепа Эрдогана, который на той же "платформе" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины, и Анджея Дуды, пожелавшего ликвидировать газопровод "Северный поток-2" поблекли на фоне дерзкого хозяина Елисейского дворца. Освободить всех и вся, весь мир от России - конечно, ничего лучшего для человечества в понимании наших западных "партнеров" случиться не может. Потому что больше никто не будет мешать им устраивать мир по их усмотрению. Некого станет бояться…



И вот, он, великий и прекрасный Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон, явился, чтобы провозгласить избавление мира от химеры, именуемой "Россия". Но криков "Виват император!" и даже "Хайль фюрер!" почему-то не последовало. Более того, даже французы слегка вздрогнули. Потому что одно дело, когда президент твоей великой и прекрасной страны поставлен домом Ротшильдов, причем его "родной", французской ветвью, традиционно контролирующей через МВФ мировые финансы, - это привычно, понятно и прибыльно. А совсем другое - когда он примеряет на себя роль Наполеона и Гитлера, желая "окончательно решить русский вопрос".



В первом случае Путин готов выслушать "политического связного" от серьезного западного "центра принятия решений" в статусе президента страны, входящей в "Большую пятерку" постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, - даже если тот заступает за рамки предоставленных ему полномочий: например, допускает оглашение деталей их личных бесед на высшем уровне. Во втором случае все вопросы адресуются уже не этому связному, а его хозяевам. Что, собственно, и сделал постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя, заявив:



"То, что происходит с Украиной сейчас, да и в целом поведение НАТО на европейском континенте в течение последних 30 лет, - это урок для всего мира. Думаете, в других регионах США и их союзники будут вести себя по-другому? История показывает, что это не так. Поэтому не спрашивайте, по ком сегодня звонит колокол - он звонит по вам!"



Речь идет о том, что договоренности, которые в конце 1980-х-начале 1990-х годов привели к уничтожению Советского Союза и созданию на его обломках "однополярного мира" Pax Americana, нарушены западными "партнерами", которые, по словам того же Небензи, "воспользовались нашими экономическими и политическими проблемами переходного периода, объявили Россию "проигравшей в холодной войне", а потому не имеющей права ни на что претендовать, тем более - на соблюдение "победителями" их обязательств согласно прежним договоренностям.



А вот когда Россия вследствие этого отказалась от своих обязательств - причем частично, не до конца, здесь "мы еще и не начинали" - начались "адские санкции" с поставками тяжелых вооружений украинской прокси-армии (первая фаза конфликта), готовится диверсионно-террористическая война внутри нашей страны (вторая фаза конфликта), к границам России стягиваются войска НАТО и раздаются угрозы применения ядерного оружия и других средств массового поражения (третья фаза конфликта).



В этом отношении Эмманюэль Макрон, вместе с готовой нажать ядерную кнопку (если американцы не заблокируют) кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс, - такие же политические клоуны, как и "президент Украины" Зеленский. Их "номера" утверждают в реальных "центрах принятия решений", персонально для Макрона это прежде всего люди, контролирующие базельский BIS (Bank for International Settlements, что обычно переводится как "Банк международных расчетов", хотя слово "settlement", "сеттльмент" имеет и другое хорошо известное значение: экстерриториальное поселение в том или ином государстве).



О том, является ли исполненная на "Крымской платформе" действующим президентом Франции русофобская песнь личным "эксцессом исполнителя" и его лебединой песней как политика, или же она отражает консенсусную позицию стоящего за ним BIS, станет понятно в самое ближайшее время. Но он, так или иначе, далеко не случаен. Уже понятно, что специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины разворошила все осиное гнездо коллективного Запада. И надежд на то, что оно как-то одумается и само собой успокоится, практически не осталось. Тут у наших западных "партнеров" включился инстинкт, а сознание отключилось.



Ситуация изменится только в том случае, когда и если инстинктивная программа "уничтожить врага", сейчас опознанного и обозначенного ими как "русские" и "Россия", не сработает. Конкретно у французов, как у немцев, по этому поводу есть достаточно богатый исторический опыт. Вынужденных компромиссов в том числе. Когда вроде бы и "не должны", но по ряду объективных причин все-таки пришлось. Даже интересно, когда и в каком ключе состоится (и состоится ли?) следующий разговор Макрона с Путиным…