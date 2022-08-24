Истлевающие личины: "кумиры" молодежи и СВО

14:05 25.08.2022

Regnum провел исследование и выяснил, как кумиры современной молодежи относятся к СВО и какую позицию транслируют на подрастающее поколение. "Кумиры" в целом оказались не на высоте



Ровно шесть месяцев назад, 24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации бывшей УССР. За прошедшее время мир сильно изменился, и сейчас, спустя полгода непрерывных сражений как на передовой, так и в умах рядовых жителей, уже можно отслеживать некую динамику и делать первые выводы.



В частности, посмотреть на то, как кумиры современной молодежи встретили новости о проведении спецоперации, как отреагировали на них и какой пример подали своей аудитории - нашему подрастающему поколению. Информационное агентство REGNUM провело независимое исследование и выяснило, как главные молодежные инфлюенсеры относятся к спецоперации и какой посыл транслируют на многомиллионную аудиторию своих фанатов.



Критерии проведения исследования



В рамках исследования мы изучили позицию 300 деятелей культуры и спорта, популярных у современной молодежи. Среди них - интернет-блогеры, журналисты, комики, шоумены, телеведущие, музыканты, киберспортсмены, разработчики видеоигр, актеры, кинорежиссеры, спортсмены, писатели и поэты.



Для удобства проведения исследования, все кумиры молодежи были поделены на категории, объединяющие схожий род деятельности:



Интернет-блогеры и журналисты;

Комики, шоумены и телеведущие;

Музыканты;

Киберспортсмены, разработчики и издатели видеоигр;

Спортсмены;

Деятели кино;

Писатели и поэты.



Помимо этого, мы разделили всех инфлюенсеров на возрастные группы:



От 18 до 35 лет - Молодежь;

От 36 до 45 лет - Взрослые;

От 46 до 66 лет - Умудренные Жизненным Опытом (УЖО).



Среди старшей возрастной группы (УЖО) в исследовании участвовали те деятели культуры и спорта, которые смогли заново завоевать популярность у молодежи в последние несколько лет. Например, Филипп Киркоров, сумевший стать кумиром подрастающего поколения после выхода песни и клипа "Цвет настроения синий", или Лолита Милявская, которая регулярно становится участницей популярных YouTube-шоу и творческих коллабораций с молодыми артистами.



По каждому человеку или компании (в случае с разработчиками видеоигр и киберспортивными клубами) велись поиски любых упоминаний специальной военной операции с указанием личной позиции или эмоциональной вовлеченности как в СМИ, так и на официальных сайтах и в личных социальных сетях. После этого инфлюенсера относили к одной из четырех категорий по занимаемой им позиции:



Поддерживает - те, кто открыто высказался в поддержку российской армии и СВО;

Не поддерживает - те, кто открыто высказался против СВО и призвал "остановить войну";

Промолчал - те, кто после 24 февраля никак не упоминал СВО в медиапространстве;

Двойственная позиция - те, кто высказался об СВО, но открыто не поддержал ни одну из сторон конфликта.



Помимо этого, мы проверяли, уехал ли тот или иной кумир молодежи из России, и составляли список самых популярных для эмиграции стран после 24 февраля 2022 года.



Результаты исследования



Все инфлюенсеры



Среди всех объектов исследования (без деления на категории по виду профессиональной деятельности) СВО поддержали 10,3% (31 человек), против СВО высказались 42% (126 человек), промолчали 39,7% (119 человек), а 8% (24 человека) выразили двойственную позицию.



Среди них по возрастным категориям:



Молодежь:

Поддержали СВО - 6%;

Высказались против СВО - 43%;

Промолчали - 44%;

Двойственная позиция - 7%.



Взрослые:

Поддержали СВО - 13%;

Высказались против СВО - 48%;

Промолчали - 29%;

Двойственная позиция - 10%.



УЖО:

Поддержали СВО - 28%;

Высказались против СВО - 50%;

Промолчали - 17%;

Двойственная позиция - 5%.



Таким образом, мы видим, что самая большая часть деятелей культуры и спорта, вещающих на молодую аудиторию, высказалась против проведения специальной военной операции. Чуть меньшая часть предпочли отмолчаться, и только немногие открыто высказали свою поддержку СВО и Армии России.



Интересно, что наиболее определенные позиции у самых старших - среди них больше всего тех, кто за, и тех, кто против, а промолчавших - меньше всего. А наиболее невнятные позиции в группе "молодежи" - более 50% либо не имею позиции, либо боятся ее высказывать.



Из всех участников исследования в России после начала СВО осталось 82,7% (248 человек), а 17,3% (52 человека, то есть чуть меньше половины тех, кто против, - 41%) покинули страну. Самыми популярными странами для эмиграции стали США (19,6%), ОАЭ (13%) и Казахстан (10,9%).



Интернет-блогеры и журналисты



В эту категорию попали 66 человек. Среди них - блогеры Амиран Сардаров (шоу "Дневник хача"), Ида Галич, Настя Ивлеева, Юлик, Саша Спилберг, Макс +100 500, Дмитрий "Гоблин" Пучков и многие другие.



СВО поддержали лишь 6,1% (4 человека). Против СВО высказались 42,4% (28 человек). Промолчали 37,9% (25 человек). А двойственную позицию выразили 13,6% (9 человек).



Среди них по возрастным группам



Молодежь:

Поддержали СВО - 2%;

Выступили против СВО - 31%;

Промолчали - 51%;

Двойственная позиция - 16%.



Взрослые:

Поддержали СВО - 0%;

Выступили против СВО - 77%;

Промолчали - 8%;

Двойственная позиция - 15%.



УЖО:

Поддержали СВО - 38%;

Выступили против СВО - 50%;

Промолчали - 12%;

Двойственная позиция - 0%.



Из числа блогеров и журналистов в России остались 72,7% (48 человек), а уехали 27,3% (18 человек), то есть 64% из тех, кто против СВО.



Комики, шоумены и телеведущие



В эту категорию попало 43 человека. Среди них - Стас Старовойтов, Филипп Воронин, Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Александр Долгополов, Гарик Мартиросян, Илья Соболев, Павел Воля и многие другие.



СВО поддержали 2,4% (1 человек). Против СВО выступили 33,3% (14 человек). Промолчали 57,1% (24 человека). А двойственную позицию выразили 7,1% (3 человека).



Среди них по возрастным группам:



Молодежь:

Поддержали СВО - 0%;

Выступили против СВО - 21%;

Промолчали - 72%;

Двойственная позиция - 7%



Взрослые:

Поддержали СВО - 4%;

Выступили против СВО - 40%

Промолчали - 48%;

Двойственная позиция - 8%



УЖО:

Поддержали СВО - 0%;

Выступили против СВО - 50%

Промолчали - 50%;

Двойственная позиция - 0%



Из числа комиков, шоуменов и телеведущих в России осталось 88,1% (37 человек), а уехали из страны 11,9% (5 человек), то есть 36% от тех, кто против.



Музыканты



В эту категорию попало 58 человек. Среди них - Баста, Виктория Дайнеко, Егор Крид, Дима Билан, группа "Би-2", Монеточка, Николай Басков, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Тимур Родригез и многие другие.



СВО поддержали 15,8% (9 человек). Против СВО выступили 59,6% (34 человека). Промолчали 17,5% (10 человек). А двойственную позицию выразили 7% (4 человека).



Среди них по возрастным группам:



Молодежь:

Поддержали СВО - 9%;

Выступили против СВО - 65%;

Промолчали - 23%;

Двойственная позиция - 3%.



Взрослые:

Поддержали СВО - 29%;

Выступили против СВО - 50%;

Промолчали - 7%;

Двойственная позиция - 14%.



УЖО:

Поддержали СВО - 20%;

Выступили против СВО - 60%;

Промолчали - 10%;

Двойственная позиция - 10%.



Из числа музыкантов в России осталось 82,5% (47 человек), а страну покинули 17,5% (10 человек).



Деятели киберспорта, разработчики и издатели видеоигр



В эту категорию попали 35 человек/организаций. Среди них - команды Team Spirit, Gambit Esports и Virtus. pro, студии-разработчики Mundfish, Owlcat Games, Alawar и многие другие.



СВО поддержали 0% (0 человек). Против СВО выступили 14,3% (5 человек). Промолчали 74,3% (26 человек). А двойственную позицию выразили 11,4% (4 человека).



В этой категории не было деления на возрастные группы, так как в бо́льшей степени она представлена компаниями и организациями, а не отдельными деятелями.



Из числа киберспортсменов, разработчиков и издателей в России остались 94,3% (33 человека), а страну покинули 5,7% (2 человека).



Деятели кино



В эту категорию попал 51 человек. Среди них - Александр Паль, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Кантемир Балагов, Лиза Арзамасова, Никита Ефремов, Юра Борисов, Сергей Бурунов и многие другие.



СВО поддержали 10% (5 человек). Против СВО выступили 46% (23 человека). Промолчали 40% (20 человек). А двойственную позицию выразили 4% (2 человека).



Среди них по возрастным группам:



Молодежь:

Поддержали СВО - 0%;

Выступили против СВО - 48%

Промолчали - 52%;

Двойственная позиция - 0%



Взрослые:

Поддержали СВО - 12%;

Выступили против СВО - 47%

Промолчали - 35%;

Двойственная позиция - 6%



УЖО:

Поддержали СВО - 33%;

Выступили против СВО - 45%

Промолчали - 11%;

Двойственная позиция - 11%



Из числа деятелей кино в России остались 88% (44 человека), страну покинули 12% (6 человек).



Спортсмены



В эту категорию попали 34 человека. Среди них - хоккеист Александр Овечкин, боксер Александр Поветкин, фигуристка Евгения Медведева, пловец Евгений Рылов, футболист Игорь Акинфеев, биатлонистка Лариса Куклина и многие другие.



СВО поддержали 23,5% (8 человек). Против СВО выступили 32,4% (11 человек). Промолчали 38,2% (13 человек). А двойственную позицию выразили 5,9% (2 человека).



Среди них по возрастным группам:



Молодежь:

Поддержали СВО - 22%;

Выступили против СВО - 39%;

Промолчали - 39%;

Двойственная позиция - 0%.



Взрослые:

Поддержали СВО - 29%;

Выступили против СВО - 21%;

Промолчали - 36%;

Двойственная позиция - 14%.



УЖО:

Поддержали СВО- 0%;

Выступили против СВО - 50%;

Промолчали - 50%;

Двойственная позиция - 0%.



Из числа спортсменов в России остались 82,4% (28 человек), страну покинули 17,6% (6 человек).



Писатели и поэты



В эту категорию попали 13 человек. Среди них - Александр Пелевин, Александр Цыпкин, Дмитрий Глуховский, Сергей Лукьяненко, Вера Полозкова, Ах Астахова, Захар Прилепин и другие.



СВО поддержали 30,8% (4 человека). Против СВО высказались 61,5% (8 человек). Промолчали 7,7% (1 человек).



Среди них по возрастным группам:



Молодежь:

Поддержали СВО - 0%;

Выступили против СВО - 100%;

Промолчали - 0%;

Двойственная позиция - 0%.



Взрослые:

Поддержали СВО - 0%;

Выступили против СВО - 100%;

Промолчали - 0%;

Двойственная позиция - 0%.



УЖО:

Поддержали СВО - 44%;

Выступили против СВО - 44%;

Промолчали - 12%;

Двойственная позиция - 0%.



Из числа писателей и поэтов в России остались 53,8% (7 человек), страну покинули 38,5% (5 человек). У 7,7% (1 человека) текущее местонахождение неизвестно.



Выводы из полученных данных каждый сделает для себя сам. Однако в это непростое время, когда народное единство важно, как никогда раньше, каждому стоит задуматься о тех смыслах, которые он несет людям, и особенно это касается лидеров мнений, имеющих реальный медийный вес и возможность влиять на умы большой аудитории. А всем вместе нам стоит задуматься о том, что когда мы победим, нам нужны будут в основном новые, свежие люди для разговора с молодым поколением.