Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане

14:07 25.08.2022

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в культурном центре "Рух Ордо" города Чолпон-Аты на полях очередного Евразийского межправительственного совета стартовал первый Молодежный форум СНГ и ЕАЭС "Келечек", передает собственный корреспондент МИА "Казинформ".



Торжественное открытие прошло с участием председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.







Более 200 делегатов из стран СНГ и ЕАЭС принимают участие в молодежном форуме, на котором планируется обсудить возможности экономической интеграции для молодежного предпринимательства СНГ и ЕАЭС, перспективы формирования молодежного кадрового резерва, креативные индустрии СНГ и ЕАЭС, точки роста молодежи, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ и другое.



Встреча планирует объединить молодежных активистов, государственных служащих и начинающих дипломатов из стран-участниц ЕАЭС и СНГ. Мероприятие направлено на расширение процессов взаимодействия молодежи стран Союза и СНГ, создание новых возможностей для реализации молодежных инициатив, общественной и профессиональной самореализации представителей молодого поколения.



В рамках форума предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение четырех панельных дискуссий по направлениям "Молодые государственные служащие", "Креативная молодежь", "Молодые предприниматели", "Образование и общественные проекты".