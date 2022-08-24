В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате

15:24 25.08.2022

Tazabek - В Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате.



Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поприветствовал коллег на побережье озера Иссык-Куль, ставшего традиционным для проведения заседаний совета.



"Сегодня повестка дня очень насыщена, желаю всем плодотворной работы", - сказал он.



Одним из ключевых вопросов повестки является ход подготовки международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. В этой части взаимоотношений у стран есть несколько спорных моментов.



На заседании Межправсовета планируется подписать проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.



Кроме того, главы правительств обсудят:



- изменения в Договор о ЕАЭС в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам;



- перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов стран ЕАЭС в сфере транспорта;



- вопрос о дальнейшей работе по расширению использования нацвалют при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли;



- доклад о ходе работы по созданию и внедрению механизмов финансирования промышленной кооперации в ЕАЭС;



- информацию о ходе работы над соглашением о регулировании в ЕАЭС алкогольного рынка.