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|В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате
15:24 25.08.2022
Tazabek - В Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате.
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поприветствовал коллег на побережье озера Иссык-Куль, ставшего традиционным для проведения заседаний совета.
"Сегодня повестка дня очень насыщена, желаю всем плодотворной работы", - сказал он.
Одним из ключевых вопросов повестки является ход подготовки международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. В этой части взаимоотношений у стран есть несколько спорных моментов.
На заседании Межправсовета планируется подписать проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.
Кроме того, главы правительств обсудят:
- изменения в Договор о ЕАЭС в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам;
- перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов стран ЕАЭС в сфере транспорта;
- вопрос о дальнейшей работе по расширению использования нацвалют при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли;
- доклад о ходе работы по созданию и внедрению механизмов финансирования промышленной кооперации в ЕАЭС;
- информацию о ходе работы над соглашением о регулировании в ЕАЭС алкогольного рынка.