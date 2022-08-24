 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате
15:24 25.08.2022

Tazabek - В Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате.

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поприветствовал коллег на побережье озера Иссык-Куль, ставшего традиционным для проведения заседаний совета.

"Сегодня повестка дня очень насыщена, желаю всем плодотворной работы", - сказал он.

Одним из ключевых вопросов повестки является ход подготовки международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. В этой части взаимоотношений у стран есть несколько спорных моментов.

На заседании Межправсовета планируется подписать проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.

Кроме того, главы правительств обсудят:

- изменения в Договор о ЕАЭС в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам;

- перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов стран ЕАЭС в сфере транспорта;

- вопрос о дальнейшей работе по расширению использования нацвалют при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли;

- доклад о ходе работы по созданию и внедрению механизмов финансирования промышленной кооперации в ЕАЭС;

- информацию о ходе работы над соглашением о регулировании в ЕАЭС алкогольного рынка.

Источник - tazabek.kg
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