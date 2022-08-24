Талибы не нашли тело якобы "убитого" американцами лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири

15:27 25.08.2022

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что талибы пока не находили тело лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири и продолжают расследование, сообщает Reuters.



31 июля американские военные объявили о ликвидации амира "Аль-Каиды" в результате удара ракетой по его дому в Кабуле, что также подтвердил президент США Джо Байден.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил "Талибан" в укрытии лидера "Аль-Каиды" на территории Афганистана. Как считает Блинкен, таким образом талибы нарушили международные обязательства и создали угрозу другим странам.