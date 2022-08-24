 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.08.2022
15:33  В Узбекистане теперь есть Совет по искусственному интеллекту
15:29  Болат Назарбаев незаконно отхомячил 59 земельных участков и объектов на 244 га, - мажилисмен Саиров
15:27  Талибы не нашли тело якобы "убитого" американцами лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
15:24  В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате
14:07  Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане
14:05  Истлевающие личины: "кумиры" молодежи и СВО
13:24  Русофоб Макрон и по кому звонит колокол…, - Александр Маслов

13:20  Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов
12:41  В парламенте Кыргызстана предложили лишить экс-президентов некоторых привилегий
12:32  HRW призвала власти Таджикистана прекратить преследования жителей ГБАО
11:04  Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника. Читая С.Коэна, - Дмитрий Буянов
10:02  В Казахстане изобрели чудо-мазь против микозов
09:58  Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное заявление татарских ученых
08:46  О провокаторах и провокациях, - Данияр Ашимбаев
08:07  Не допускать к власти. Какие ограничения предлагают ввести против коррупционеров в Киргизии
07:51  Ташкент и Кабул замяли приграничный конфликт, - Виктория Панфилова
07:35  Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:32  Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян
07:28  Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель
00:25  Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин
00:05  Лиз Трасс - Последняя ошибка Британии? - Ю.Борисов
Среда, 24.08.2022
21:42  В одном из питерских каналов выловили труп "звезды" Дома-2 Кочервей
21:39  США ударили высокоточными ракетами по Сирии
21:23  Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"
20:47  Реален ли мир между Сирией и Турцией? - Иван Шилов
20:38  В Риге варварски сносят Памятник воинам-освободителям
20:29  Эрдоган атаковал Путина. Но только понарошку.., - Мих.Ростовский
20:26  Россия будет претендовать и на Харьковскую область, - И.Родин
12:44  В Сенат Казахстана доизбраны депутаты от 3-х новосозданных областей
12:38  Токаев наградил Ильхама Алиева высшим орденом "Алтын Кыран"
12:37  "Закрыт" экс-депутат Думы РФ Ройзман. Клеветал на РосАрмию
12:36  Казахстанские рецидивы украинской дипломатии, - Андрей Уваров
11:28  В Казахстане появится почетный знак для педагогов - "Устаздык кызметине адалдыгыушин"
11:11  Из программ казшкол окончательно удален предмет "Самопознание" (авторство Сары Назарбаевой)
10:58  Сделай или умри: волшебная сила плановой экономики Тайваня, - Адил Урманов
10:52  Третья мировая – "газовая"? - Владимир Малышев
10:30  Повышение зарплат в Киргизии. Как рост цен съедает увеличение доходов бюджетников, - 24.kg
10:12  Адвокат матраимовской ОПГ г-н Азиз возглавил Институт стратегических исследований при президенте Кыргызстана
10:05  Вашингтон хочет укрепить дружбу с Ташкентом. Но инвестировать в Узбекистан США не намерены, - Виктория Панфилова
09:36  Антиколониальный Интернационал, - Дмитрий Аграновский
09:30  Новая безопасность для Нового Казахстана, - Николай Кузьмин
09:29  Что не так со страховой медициной в Казахстане? - Алина Темирева
09:27  Российские компании начали размещать облигации в юанях
09:04  Саудовская Аравия временно обезопасит нефтяные доходы России. Москва выиграет от продления соглашения ОПЕК+
08:38  Коллегия ЕЭК одобрила план цифровизации в ЕАЭС, - Къ
08:31  Пакистан примкнул к другому стану, - Сергей Строкань
08:08  Сирия согласилась помочь России "корректировать историю", - НГ
07:55  Мир движется к Третьей мировой? - Валерий Панов
07:46  Чего ждать в Сирии: большого турецкого наступления или примирения Анкары и Дамаска? - Д.Минин
07:39  Самоуничтожение западной культуры, - А.Кренгель
00:43  Российское оружие поразило турецкие выборы, - Игорь Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане теперь есть Совет по искусственному интеллекту
15:33 25.08.2022

При Министерстве инновационного развития Узбекистана создан Консультативный совет для разработки предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту (ИИ).

Как отмечается, Совет по ИИ запущен, чтобы получить обратную связь от общества в процессе разработки предложений для развития национальной стратегии по искусственному интеллекту. Почетным председателем совета по ИИ является министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

В рамках Совета создадут рабочие группы, которые объединят исследователей ИИ с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их скорейшего внедрения в экономику страны.

Частный сектор, академические и экспертные круги, СМИ, общественные организации и видные общественные деятели смогут принять участие в работе Совета на общественных началах.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661430780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 2022 года №977
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2022 года №987
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2022 года №989
- Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрены в Правительстве
- "Часть продукции должна уходить на внутренний рынок" - Алихан Смаилов о реформировании системы субсидирования АПК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №580
- Вопросы проведения реформ развития в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
- Роман Скляр провел заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ
- Рабочий визит в СКО: Е. Тугжанов встретился с переселенцами из трудоизбыточных регионов страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  