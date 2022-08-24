Доизбраны вместо выбывших 8 депутатов Парламента - Жокаргы Кенеса Каракалпакстана

20:14 25.08.2022

Экс-глава МВД Каракалпакстана избран депутатом

Бывший министр внутренних дел Каракалпакстана, ныне первый заместитель председателя Совета министров Аманбай Орынбаев избран депутатом Жокаргы Кенеса.



Первый заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана по вопросам экологии и развитию региона Приаралья Аманбай Орынбаев избран на одно из освободившихся мест в Жокаргы Кенесе, сообщает пресс-служба парламента республики.



Его кандидатура была зарегистрирована 4 августа от 56-го избирательного округа "Бердак" в Чимбайском районе в качестве члена Экологической партии.



Аманбай Орынбаев был назначен главой МВД Каракалпакстана в марте. После волнений в республике в начале июля он был освобожден от должности и назначен первым заместителем председателя Совета министров.



Ранее он чуть больше трех месяцев возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана. Работал также первым заместителем начальника Службы охраны общественного порядка МВД Узбекистана, был начальником отдела внутренних дел Нукуса.



Депутатами Жокаргы Кенеса также избраны заведующая Русским культурным центром Каракалпакстана Галина Александровна Зоркина - от партии "Адолат", заместитель председателя Совета министров по вопросам связей с общественными и религиозными организациями Рустам Турсынбаевич Сапарбаев - от НДПУ, пенсионер, редактор газеты "Шоманай нуры" Калбай Тогаевич Наурызов - от "Миллий тикланиш" и глава аула "Есимозек" Караузякского района Суйеубай Алиевич Ещанов - от УзЛиДеП.