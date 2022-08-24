Предвыборный год в Молдове. Кто станет "электоральным бульдозером" и раздавит Санду, - А.Кориненко

20:24 25.08.2022

Предвыборный год в Молдове. Кто станет "электоральным бульдозером" и раздавит Санду

24.08.2022 Кишинев



София Русу



В Молдове начинается предвыборный год. Страна обсуждает виды на всеобщие местные выборы, которые должны пройти следующей осенью и которые, вероятно, станут репетицией президентской кампании, намеченной на 2024 год, а также создадут площадку для выступления на парламентских выборах в 2025-м.



Политическая жизнь в стране оживилась. С одной стороны, создаются новые политформирования, с другой, действующая власть пытается устранить любых сильных конкурентов, способных привлечь здоровые силы общества.



В Молдове начинается предвыборный год. Страна обсуждает виды на всеобщие местные выборы, которые должны...



О политическом раскладе в Молдове беседуем с политологом Александром Кориненко.



"ПолитНавигатор": Антирейтинг президента РМ Майи Санду оценивается, по некоторым данным, в 80%. Руководство страны, пропрезидентская Партия действия и солидарности" (PAS), судя по ситуации в экономике и настроениям в обществе, надежд не оправдывает. На что может рассчитывать эта политическая сила на предстоящих местных выборах? Что она может предложить избирателю, кроме "евроинтеграционного проекта"?



Александр Кориненко: Антирейтинг Майи Санду действительно приближается к антирейтингу Влада Плахотнюка той поры, когда беглый олигарх был фактическим правителем страны. Местные выборы для президента будут тяжелым испытанием, так как на местах у нее не хватает человеческого ресурса. Не будем забывать, что избиратели PAS – это в основном молдавская диаспора, живущая за рубежом, жители Кишинева и центральной Молдовы. Досрочные выборы в некоторых населенных пунктах уже показали несостоятельность правящей партии на местах. В селах и небольших городах выбирают мэров, несмотря на их партийную принадлежность – у таких людей есть репутация и жители судят их по реальным делам.



Одним из способов удержать власть на локальном уровне для PAS – это договориться с местными авторитетными специалистами, которые будут выдвинуты от партии. На мой взгляд, этот план не будет иметь особого успеха, так как человек свяжет себя с непрофессиональной командой центральных властей, что подорвет его репутацию.



"ПолитНавигатор": Громкое событие этих дней: примар Кишинева Ион Чебан, довольно эффективно управляющий столицей, объявил о создании новой политической партии "Национальное альтернативное движение", которая выступает за конкретные дела, развитие страны, ее независимость, нейтралитет, а также европейскую интеграцию.



Чебан хочет навести порядок в стране, как делает это в Кишиневе. Со своей партией он намерен довести Молдову, как минимум, до стандартов стран Юго-Восточной Европы. Вице-премьер Андрей Спыну, явно нервничая, уже назвал Иона Чебана "забавным". Мэр Кишинева раздражает правящую команду? Позволят ли Чебану развернуться с его партией?



Александр Кориненко: Ион Чебан достиг больших результатов на посту генерального примара столицы, жители очень довольны его работой. У его партии большое будущее, и это не может не осознавать правящая партия. Дело в том, что многие гадали, на каком фланге будет "играть" будущая политическая сила. Поскольку Ион Чебан – выходец из партии коммунистов, долгое время был топом в партии социалистов, часть экспертов склонялась к тому, что его электорат – это приверженцы левых взглядов, но столичный градоначальник решил завоевать сердца правоцентристского электората, сторонников европейской интеграции, то есть избирателей Майи Санду.



В ближайшее время правящая команда сосредоточит все свои усилия, чтобы нейтрализовать "Национальное альтернативное движение" и в первую очередь его лидера, который решил не топтаться на левом фланге, отбирая голоса у ПСРМ и партии "Шор". Госпожа президент, очевидно, считает, что после того как она выжгла правый флаг перед выборами, только у ее политической силы теперь есть монополия на евроинтеграцию.



"ПолитНавигатор": Чем отличается проект Иона Чебана, например, от партии "Гражданский конгресс"? Эта платформа, как и Чебан, призывала засучить рукава и действовать на благо страны, но на парламентских выборах потерпела неудачу.



Александр Кориненко: Проект Иона Чебана отличается от партии "Гражданский конгресс" тем, что у нее есть яркий лидер. Молдова не доросла еще до политических партий, которые не делаются под одного конкретного человека. У нас низкий уровень демократической культуры в стране, и обычно мы голосуем не за политическую партию и ее программу на парламентских выборах, а за ее яркого лидера. Кроме того, Ион Чебан несколько лет успешно занимает важную выборную должность и может продемонстрировать результат. Лидеры ГК этим похвастаться не могут. Они могут предложить перспективу, а Ион Чебан предлагает реальность.



"ПолитНавигатор": Кто еще будет участвовать в битве за кресло главы столицы?



Александр Кориненко: Сложно предположить, кто выдвинется против популярного мэра столицы. Я думаю, что некоторые политические силы даже могут поддержать его. Например, фракция социалистов в муниципальном совете не пошла против Иона Чебана и по-прежнему тесно с ним сотрудничает, и градоначальник не снял с должностей преторов и вице-преторов секторов Кишинева, которые являются членами ПСРМ. Правящей партии надо кого-то выставлять, но вот кто готов попасть под электоральный бульдозер, мне трудно сказать. Конечно, будет еще несколько кандидатов от внепарламентских партий, которые пойдут на выборы для галочки.



"ПолитНавигатор": Как обстоят дела у молдавской оппозиции? Каковы перспективы уголовных дел Додона и Таубер, которых власти поместили под арест на время следствия? С кем будет соревноваться правящая партия, если всех оппозиционеров "рассадят"?



Александр Кориненко: У оппозиции на местных выборах перспективы хорошие, так как у них есть хороший актив на местах, а преследование Игоря Додона и Марины Таубер может повлиять только в лучшую сторону для локального актива партий. Как я говорил ранее, выбирать будут из местных жителей с репутацией хозяйственников. Актив на местах у оппозиции в разы сильнее, чем у правящей партии.



"ПолитНавигатор": Сторонники депутата от партии "Шор" Марины Таубер протестуют перед зданием администрации президента, требуя освобождения Таубер как политической заключенной, а также отставки главы государства Майи Санду. Эти акции протеста оппозиции способны на что-то повлиять?



Александр Кориненко: Нет, подобные акции протесты проводятся потому, что их надо провести. Это хорошая картинка для Фейсбука, новостных порталов, международных партнеров, но не более того. Я ранее говорил, что молдавские протесты мало на что влияют, хотя они и учат нас демократии и отстаиванию своих прав, но ранее даже многотысячные протесты не особо воздействовали на власть, а нынешние протесты больше напоминают флешмобы.



"ПолитНавигатор":В Гагаузской автономии, которую называют сегодня центром протестного движения Молдовы, недавно появилось новое общественно-политическое движение – Народный Союз Гагаузии, который выступает за сближение с Россией, другими странами ЕАЭС. Лидеры движения говорят, что оно появилось на фоне экономического кризиса в стране и нежелания центральных властей идти на контакт с регионами. Какие тут перспективы?



Александр Кориненко: Да, в Гагаузии периодически возникают различные движения, иногда даже с замахом на республиканский масштаб. Они всегда вливаются в настроения гагаузов, а это сближение с Россией, ЕАЭС, то есть то, что отвечает чаяниям жителей автономии. Сложно представить себе возникновение в Комрате движения за евроинтеграцию. Народный Союз Гагаузии – не исключение.



Весной 2023 года башкан Гагаузии Ирина Влах слагает с себя полномочия главы автономии и по закону не может баллотироваться на новый срок. На последних выборах она набрала почти 92% голосов, и долгое время в Гагаузии не было политика, который бы смог посоревноваться с этим региональным политическим тяжеловесом.



Сейчас, когда Ирина Федоровна уходит с поста, оживляется политическая жизнь автономии. Местные группы влияния готовы посоревноваться за распределение политической власти. Народный Союз Гагаузии первым и ярко сделал заявку на это. Учитывая, что гагаузы не особо доверяют республиканским партиям, то у лидера движения Виктора Петрова есть реальный шанс побороться и стать новым политическим тяжеловесом в автономии.



"ПолитНавигатор": Напоследок немного смешной вопрос. Насколько вероятно, что выборы пройдут честно и что команда Майи Санду в случае утраты нынешних позиций примет эту ситуацию?



Александр Кориненко: На мой взгляд, уже есть предпосылки считать будущие выборы не совсем честными. Парламент принял ряд законов по контролю за СМИ, преследуются лидеры оппозиции и лидеры общественного мнения. Происходят определенные манипуляции с составом ЦИКа и внесением поправок в выборное законодательство. Эти поправки фаворизируют диаспору, дают преимущество правящей партии. Большие сомнения вызывает и идея электронного голосования, которую так рьяно продвигает команда президента.



В случае утери власти Майя Санду смирится и уйдет спокойно. У большинства членов ее команды есть запасные места в международных организациях. Они будут даже рады поменять старые кабинеты молдавских чиновников на стеклянные коробки в Женеве, Вене, Брюсселе и Страсбурге. Изменить свой круг общения и поменять нас, темных молдаван, которые не ценят их реформы и заботу, на просвещенных европейцев.