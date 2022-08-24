Убийца Дарьи Дугиной скрывается в Европе по казахстанскому паспорту на имя "Юлии Зайко"

20:37 25.08.2022

Появилось новое доказательство причастности Натальи Вовк к убийству Дарьи Дугиной

Волк в заячьей шкуре



Казахстанский паспорт, с помощью которого предполагаемая убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк заметала свои следы в России, оказался документом реально существующего человека. Причем жительница Казахстана Юлия Зайко вряд ли догадывается, что ее паспорт стал "документом прикрытия".



Волк в заячьей шкуре



Как сообщает РИА Новости, используя фальшивый казахстанский паспорт на имя Юлии Александровны Зайко, Наталья Вовк арендовала в Москве гараж в 4 км от дома, где жила Дугина. По словам владельца гаража, Вовк сказала, что арендует гараж для дяди на неделю, однако заплатила за месяц вперед и просила предоставить ей аренду как можно быстрее.



Позднее арендодателем не было обнаружено в гараже никаких следов присутствия там автомобиля, вероятно, Вовк им просто не воспользовалась. Также оказалось, что полис ОСАГО и сам автомобиль Mini Cooper были зарегистрированы на имя Юлии Зайко.



Идентификационный номер (ИИН) документа, который позволяет гражданину Казахстана свободно въезжать в Россию, принадлежит жительнице Алма-Аты Юлии Дружняевой, в девичестве Зайко. Дата рождения реальной гражданки Казахстана также совпадает с указанной в предъявленном Вовк паспорте - 26.12.1980. Вероятно, поддельный документ готовился на основе данных из открытых источников.



По данным соцсетей известно, что у Дружняевой есть семья и несовершеннолетние дети. Она имеет в Казахстане малый бизнес в сфере розничной торговли.



На нескольких страницах с базами данных частных предприятий Казахстана выложена основная информация о Дружняевой, которую могли использовать для оформления поддельного удостоверения казахстанского гражданина украинские спецслужбы. Использование имени и ИИН реальной гражданки Казахстана выглядит очень продуманным на случай, если кто-то решит пробить имя Юлии Зайко по базам.



Единственное, с чем террористы прогадали, так это с несовпадением внешности Вовк и Дружняевой.



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История с поддельным паспортом также указывает на то, что Вовк приезжала в Россию с террористической "миссией". Изготовление поддельного паспорта гражданки Казахстана вполне могли осуществить украинские спецслужбы, что только подтверждает информацию о принадлежности Вовк к данным структурам. Издевательский момент: для документов прикрытия Натальи Вовк (что по украински означает "волк") взяли фамилию Зайко.



Выбор для маскировки именно казахстанского паспорта оказался не случаен. Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в разговоре с "МК" отметил, что использование Вовк поддельного казахстанского документа носит чисто технический характер. "Казахстан является членом ЕАЭС, а это облегчает присутствие гражданина страны на территории России. Ведь с казахстанским паспортом гораздо безопаснее, чем с украинским".



В этой связи вполне логичным выглядит и использование Вовк казахстанских номеров для своего автомобиля. Вся эта серьезная подготовительная работа говорит о том, что Вовк вовсе не какая-то "сумасшедшая с прооперированным мозгом", которая "моталась туда-сюда", пытаясь вместе с детьми сбежать в Европу.