Варварство. Уничтожен архитектурный памятник V-VII вв. Кунжутлитепа в Кашкадарье

21:40 25.08.2022

Что из себя представлял разрушенный памятник Кунжутлитепа



Агентство культурного наследия при Минтуризма предоставило "Газете.uz" фотографии того, как разрушался архитектурный памятник V-VII вв. Кунжутлитепа в Кашкадарье, и краткую информацию о том, что он из себя представлял.



