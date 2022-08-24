Суд в ЕС отказал миллиардеру Усманову в иске из-за "связей с властями РФ"

21:58 25.08.2022

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Бизнесмен Алишер Усманов тщетно пытался ускорить в Европейском суде рассмотрение своей жалобы на включение в санкционный список Евросоюза. Об этом узнала Bild (сайт издания заблокирован в РФ), передает ТАСС.



Ходатайство миллиардера было отклонено. Согласно статье, для того, чтобы инстанция приняла иск, Усманову, "вероятно, придется доказать, что он не имеет тесных связей" с Кремлем.



Напомним, что после начала российской спецперации на Украине ЕС ввел против Усманова санкции, предусматривающие запрет на въезд в сообщество и заморозку активов. В конце апреля бизнесмен обратился по этой причине в Европейский суд.



Алишер Усманов также находится в "черном списке" США и Великобритании.



Предположительно связанная с ним яхта, пришвартовавшаяся в Гамбурге, была конфискована властями Германии.