Как чувствуют себя "кацапы" в Казахстане? - Ирина Джорбенадзе

00:19 26.08.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из ситуации вокруг русского языка в РК пытаются раздуть ксенофобскую историю, но ее затмила более тяжелая - с "фашистским душком".



Однако президенты двух стран на недавней встрече вновь сказали, что "у них все хорошо".



Однако президенты двух стран на недавней встрече вновь сказали, что "у них все хорошо".

Казахстану можно только посочувствовать: его геополитический статус, давление на него со стороны Запада и ожидания со стороны России, украинские события, внутриполитический раздрай водят власти республики буквально на острие ножа. Едва ли не из каждого "телодвижения" Нур-Султана внешние и внутренние игроки пытаются раздуть некрасивые скандальные истории вне зависимости от того, есть на то реальная причина или она откровенно высосана из пальца.



Прежде чем перейти к одной из такого разряда, отметим, что она стала меркнуть (вряд ли без новой вспышки) на фоне более тяжелой, в которую не по своей воле попали власти Казахстана - неизвестно еще, чем она для них обернется.



Итак, министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что с нового учебного года в школах республики с казахским языком обучения преподавание русского в первом классе отменяется. То есть первоклассники, получающие образование на государственном языке, будут изучать только его, а русский - со второго класса. До сих пор "казахским" первоклашкам преподавали три языка - родной, русский и английский.



Любители провокаций, которых немало в социальных сетях и не только в них, попытались представить решение властей РК как ксенофобское, ущемляющее русский язык. Они вроде и не услышали или не захотели заметить разъяснение министра, который доходчиво обосновал позицию своего ведомства: "Ребенок сначала должен научиться писать и читать на одном языке. … Во втором классе добавится русский язык, а в третьем - английский".



Фото из личного архива В. Радионова

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Склонных к раздуванию скандалов должно было утешить то, что английский все же "пострадал" больше - ведь "предпочтение" в последовательности изучения чужой лингвы отдано "языку Пушкина". И хоть количество школ преподавания на нем в республике сократилось, они не исчезли вовсе и занимают 25% от общего количества общеобразовательных школ. Обучаются в них не только дети русских (их численность составляет порядка 3,5 млн человек), но и других "нацменов", а также этнических казахов. И тут вдруг, "благодаря" некоторым СМИ и социальным сетям, распространяется информация, в соответствии с которой в течение 6-7 лет в Казахстане вообще закроют классы с обучением на русском.



Министерство просвещения РК эту информацию категорически опровергло, однако "слово не воробей" - русскоязычные занервничали. И есть отчего: в стране особо ретивые настаивают на том, что "русские школы в Казахстане не имеют будущего". При этом президент РК Касым-Жомарт Токаев (кстати, недавно он встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, и информации о том, что их тет-а-тет был напряженным, нет), неустанно твердит о важности русского языка для казахов, обусловленной, в том числе, "географическим положением страны".



На этом фоне наблюдается грустная картина: и русские, и казахские школы переполнены, в стране - нехватка учителей. На периферии в некоторых школах учатся в три смены; материально-техническая база многих крайне неудовлетворительна; здания некоторых школ попросту рушатся. Большие проблемы в Казахстане, преимущественно на периферии, и с аттестацией педагогов, соответственно, с уровнем образования тоже неладно. Касается это в равной степени школ как с русским языком обучения, так и с казахским.



Не греша на Казахстан, заметим, что во многих государствах постсоветского пространства обучение на русском языке, а также использование его в различных сферах жизни и деятельности, постепенно сокращается, а где-то и вовсе сошло на нет - как искусственно, так и естественным путем. За последние 30 лет в новых независимых государствах количество обучающихся на русском языке сократилось более чем вдвое, но тенденция к уменьшению столь серьезного разрыва явно наметилась. Причем преимущественно в государствах Центральной Азии и в Азербайджане, а в Белоруссии такой проблемы вообще нет.



Связано это, в первую очередь, с высокой конкурентоспособностью образования на русском, миграционными процессами, иными факторами, а также, в значительной степени - с политикой властей того или иного государства по поддержке русского языка. Так, в Узбекистане принята программа финансового поощрения педагогов, подтвердивших знание "великого и могучего" на уровне С-1 (почти носитель языка). Кстати, самое большое количество школьных русистов - в Узбекистане: более 28 тыс. человек.



Фото из личного архива

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В общем, русский язык пока необходим людям, проживающим, как минимум, на постсоветском пространстве, о чем говорят даже сухие цифры. Сославшись на исследование Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, приведем лишь несколько фактов. На русском говорят 258 млн человек. В качестве официального или рабочего в международных организациях, в том числе ООН, ВОЗ, ФАО и т. д., он занимает 4-е место в мире, уступив первые три английскому, французскому и испанскому.



Другой аспект - использование языка в науке: в мировом срезе русский - на 5-м месте. Следующий - в СМИ: в качестве основного "великий и могучий" используется в свыше 32 тыс. средств массовой информации. По количеству сайтов на том или ином языке русский занимает вторую позицию.



Если брать постсоветское пространство, по степени "присутствия" русского языка в коммуникациях между органами власти и населением лидируют Беларусь, Казахстан и Киргизия. В последней, кстати, 65,4% студентов вузов обучаются на русском; он также является ведущим в научных публикациях. Казахстан - на втором месте, его опередила Белоруссия. Далее следуют Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Азербайджан. Если говорить о СМИ, то в государствах Центральной Азии более половины их работает на русском.



Таким образом, говорить об исчезновении или притеснении, на государственном уровне, "языка Пушкина" - по крайней мере, в четырех республиках ЦА (в Туркмении ситуация неоднозначная), в Белоруссии и Азербайджане, не приходится. Более того, в новом учебном году в Киргизии проект "Российский учитель за рубежом" охватит 34 школы. Проект стартовал в 2019 году и весьма востребован в республике. В настоящее время он реализуется в школах двух городов - Бишкека и Оша.



Словом, вышеупомянутая попытка раздувания скандала в связи с "отменой" изучения русского языка в школах Казахстана и вообще "закрытия" не казахских школ откровенно притянута за уши. Но Нур-Султан оказался в центре не притянутого за уши, а реального скандала "благодаря" послу Украины в РК Петру Врублевскому, призвавшему в интервью одному из казахских блогеров убивать как можно больше русских. "Чем больше убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", - сказал он.



Заметим, что речь шла не собственно о "поле брани", и даже не о гражданах России, что тоже ничем нельзя оправдать, а о конкретном народе - русских. Живут они, как известно, не только в России, но и во всем мире. МИД РФ, разумеется, отреагировал на заявление украинского дипломата. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, высказывание Врублевского "лишний раз доказывает террористическую античеловеческую сущность киевского режима". "Невозможно вообразить, - сказала она, - как посол, лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку".



Фото с сайта presidentofabkhazia.org

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Захарова также отметила, что Москва выражает уверенность в том, что высказывания посла Украины в Казахстане с призывом "убивать как можно больше русских", не останутся без реакции в Нур-Султане.



Без реакции они действительно не остались, однако вопрос в том, достаточной ли она была, и готов ли Нур-Султан на более жесткий ответ или поостережется из-за благосклонности Запада к киевскому режиму. Да, посла вызвали в МИД РК, где состоялась его встреча с заместителем министра Ермухамбетом Конуспаевым. По ее итогам внешнеполитическое ведомство распространило сообщение, в соответствии с которым "послу выражен протест в связи с его высказываниями … казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову". Напомним, последний проводил в Казахстане скандально известные "языковые рейды", угрожая русскоговорящим и запрещая им изъясняться не на языке титульной нации. Казахстанская сторона также заявила о неприемлемости и несовместимости высказываний Врублевского с деятельностью посла иностранного государства.



А Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД республики объявить посла персоной нон грата. В распространенном ею заявлении, в частности, подчеркивается, что "Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе, русские и украинцы". Ассоциация также просит прокуратуру Казахстана "провести проверку факта распространения материала с заявлением посла Украины в соцсетях, и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию".



Не осталась в стороне и Ассамблея народа Казахстана (АНК), заявившая о своем "решительном осуждении" высказываний посла. Здесь подчеркнули, что в Казахстане "мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации", и что дипломатия не должна служить разжиганию ненависти и вражды. АНК призвала всех казахстанцев "не поддаваться на провокации, … беречь и укреплять мир в стране и единство народа".



А вот остальной "цивилизованный мир" молчит, включая и ООН - как показало время, избирательного поборника прав человека, хотя заявление Врублевского критически противоречит провозглашенным принципам и целям этой организации. О других говорить вообще излишне: видимо, лозунг "убий русского" стал для них вполне органичным.



Пару слов о президенте Токаеве. Как виделось прежде, он - не из робкого десятка. Интересы своей страны и своего режима отстаивать умеет. Проводит принцип многовекторности во внешней политике, крепко жмет руку лидерам различных государств, включая президента России. От него, после откровений украинского посла, многие в Казахстане ждали хоть какой-то прямой речи - по крайней мере, проформы ради. Но - тишина. В угоду кому?



Между тем, не говоря уже о глобальности проблемы, Казахстан является членом ОДКБ, а посол Украины призывает убивать русских, проживающих компактно в стране, состоящей с РФ и другими республиками в одном военном блоке. Интересно, как чувствуют себя сейчас 3,5 млн казахстанских "кацапов"?



Ирина Джорбенадзе

25 авг. 22 Источник - rosbalt.ru

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