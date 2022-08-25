Для накопления резервов в юанях нужно разрешение Пекина, - А.Комраков

00:24 26.08.2022

Российские чиновники опровергают предложения дисконта на нефть в 30%

Анатолий Комраков



К покупателям нефть из РФ попадает сложными путями.

Источники в российском правительстве опровергли "НГ" сообщения западной прессы о том, что РФ предлагает скидку в 30% на свою нефть при заключении долгосрочных экспортных контрактов. Однако независимые эксперты считают, что такая контригра вполне вероятна. И она может спутать карты Вашингтона, который пытается навязать покупателям российской нефти предельный уровень цен на нее.

Нефтегазовые доходы российской казны растут, так же как и ненефтегазовые, и, несмотря на проблемы, которые пытаются создать недоброжелатели и завистники, наполняемость бюджета идет нужными темпами, отметил в четверг президент Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым, который сказал, что налоговые доходы консолидированного бюджета РФ в первом полугодии выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% (на 4,1 трлн руб.).



Выручка РФ от экспорта энергоносителей в страны ЕС за шесть месяцев, которые прошли после начала специальной операции в Украине, на 89% превысила выручку за весь прошлый год, хотя физический объем поставок с 24 февраля по 24 августа сократился на 15% в годовом выражении, подсчитали эксперты, основываясь на данных статистической службы ЕС.



Рост нефтегазовых доходов сейчас интересен не только сам по себе, но и как вопрос, связанный с формированием нового бюджетного правила, которое готовится Минфином, поддерживается Банком России, но против которого выступает немало независимых экономистов (см. "НГ" от 03.08.22). Глава Минфина, напомним, говорил о конфигурации, при которой на доходы от продажи нефти по цене свыше 60 долл. за баррель (при объемах добычи на уровне 9,5 млн барр. в сутки, б/с), в резервы вместо "недружественных" валют будет отправляться рубль или китайский юань.



Теоретически речь может идти и об индийских рупиях, ведь именно Китай и Индия становятся основными альтернативными европейскому и американскому рынками для российского топлива. Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России в апреле. В мае Россия стала вторым после Ирака крупнейшим поставщиком нефти в Индию, сместив на третье место Саудовскую Аравию. РФ поставила тогда около 820 тыс. б/с после апрельских 277 тыс. б/с.



Согласно оценкам компании Rystad Energy, экспорт российской нефти упал до 4,2 млн б/с в июле с более чем 5 млн б/с в мае и апреле. Европа перед тем, как запретить самой себе импорт нефти из РФ в конце года, увеличивает закупки, создавая запас, но после вступления запрета в силу поставки из РФ в страны ЕС, как ожидают эксперты, сократятся до 600 тыс. б/с к декабрю с 3 млн б/с до начала конфликта в Украине. Rystad Energy полагает, что РФ сможет перенаправить до 75% от общего объема европейских поставок на азиатские страны.



Но именно поэтому Индию Запад старается вовлечь в свой "покупательский картель", который, по задумке, должен ограничить доходы России за счет ограничения верхней планки стоимости нефти. Однако Россию заподозрили в проведении собственной контригры.



По данным западных агентств, Россия якобы обратилась к нескольким азиатским странам с предложением возможных долгосрочных нефтяных контрактов со скидками до 30%. Такие переговоры могут быть признаком того, что Россия пытается помешать планам создать "ценовой потолок" для своего нефтяного экспорта.



Один из индонезийских министров заявил в социальных сетях, что Россия якобы предложила продавать ей нефть "по цене, которая на 30% ниже, чем на международном рынке". Этот чиновник также сообщил, что руководство страны рассмотрело предложение, но решения нет, так как есть опасения пострадать от эмбарго со стороны США.



Впрочем, источник, близкий к российскому правительству, сообщил "НГ", что никакого предложения по долгосрочным соглашениям о торговле нефтью со скидкой в 30% Россия никому не делала. "Bloomberg выдал ошибочную информацию", – сказал он.



Скидка в 30% – это не что-то новое в торговле российской нефтью. После начала ограничений на ее импорт со стороны недружественных стран именно такой дисконт позволял продвигать ее на другие рынки. По данным Минфина РФ, цена российской марки Urals с середины апреля по середину мая составляла в среднем 73,2 долл. за баррель, что почти на 32% ниже, чем в среднем по фьючерсам на нефть марки Brent за тот же период. С учетом того что в четверг фьючерсы на Brent торговались около 102 долл., скидка в 30% давала бы цену 71,4 долл. И если бы уже действовало новое бюджетное правило, то в закрома с каждой бочки пошли бы 11,4 долл., то есть их эквивалент в приемлемых валютах.



Но противники России хотят, чтобы 5 декабря, когда вступит в действие очередное эмбарго, российская нефть стоила бы для покупателей не больше 60 долл. (по крайней мере о таком уровне говорили осведомленные источники Reuters и Bloomberg). По задумке, РФ должна обеспечить третьим странам возможность покупать ее по такой цене в обмен на снятие с этих объемов ограничений по страхованию перевозок.



Прежде чем поддержать ввод лимита для цен на российскую нефть, Индия должна убедиться, что достигнут консенсус со всеми покупателями, сообщило в четверг Bloomberg опять же со ссылкой на источники, которые надеются, что индийские чиновники и руководители компаний донесут эту позицию во время встреч с замглавой Минфина США Уолли Адейемо. При этом индийские политики опасаются потерять доступ к российской нефти. По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, покупка нефти у России позволяет стране смягчить воздействие на граждан высоких цен на энергоносители.



О том, что Россия может отказаться от экспортных поставок нефти в случае установления потолка цен на топливо ниже затрат на добычу, заявлял вице-премьер Александр Новак. Владимир Путин предупреждал, что цены на нефть взлетят до небес, если ввести ограничения на ее поставки из России. Саму идею он назвал "завиральной".



"Готовность России предоставить постоянным партнерам из дружественных стран скидку при заключении долгосрочного контракта на поставку нефти может оказаться очень занимательной многоходовой игрой, – сказал "НГ" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин. – Подготовка Европы и США к введению предельной стоимости российских энергоносителей может быть опережена предложением со стороны нашего государства. С одной стороны, дружественные страны получают нефть по очень привлекательным ценам, что снизит инфляцию в их странах. С другой – Россия сможет на многие годы вперед планировать поступления в госбюджет".



25 авг. 22