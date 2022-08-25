Молдавия не хочет платить за российский газ, но Миллер продолжает его качать?...

00:30 26.08.2022

Правительство республики намерено расторгнуть контракт с "Газпромом"

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



25 авг. 22



Российский газ продолжает идти по молдавским трубам.

Парламент Республики Молдова (РМ) соберется в пятницу на экстренное заседание, на котором может обсудить проблему поставки газа, который "Газпром" вправе отключить республике 1 сентября за неуплату. Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин сказал "НГ", что правительство республики взяло курс на разрыв контракта с российским поставщиком. Вице-премьер РМ Андрей Спыну, по словам молдавского политика, заявил, что газовые проблемы Молдавии – это и проблемы "Газпрома", которому принадлежит 65% акций "Молдовагаза". Правительство РМ отказалось искать деньги для оплаты газовых долгов РФ.



Председатель парламента Игорь Гросу подписал распоряжение об отзыве депутатов с летних каникул. Они должны собраться в пятницу на экстренное заседание, чтобы утвердить принятый правительством проект поправок в закон о госбюджете.



Однако парламентарии не исключают, что на обсуждение будет вынесен вопрос о ситуации с поставками российского газа. Дело в том, что если Кишинев не перечислит "Газпрому" деньги за использованный в августе газ, он может быть отключен 1 сентября. Такой срок отсрочки по платежам назначил поставщик. Если учесть, что газовые протесты уже идут в Гагаузской автономии и Кишиневе, можно предположить, что они примут характер массовых и распространятся на всю республику.



Об этом "НГ" сказал лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин. Он отметил: "Правительство РМ в лице вице-премьера Андрея Спыну заявило, что "Газпром" является учредителем АО "Молдовагаз" на 65%, потому газовые проблемы Молдавии – это и проблемы "Газпрома". И именно он должен найти решение вопроса". Таким образом, заметил Шелин, "правительство РМ перекладывает ответственность за оплату газовых счетов на "Молдовагаз", "Газпром" и молдавских потребителей". Однако денег у "Молдовагаза" нет, поскольку тариф занижен по сравнению с ценой на голубое топливо вдвое, но и он неподъемен для молдавских граждан, констатировал молдавский политик. "Правительство обещало компенсировать затраты на газ самым бедным слоям населения, но и остальные платить не смогут. Создается дисбалансировка возможности "Молдовагаза" платить по счетам. "Молдовагаз" не может собрать деньги с тех, у кого их нет. Таким образом, правительство РМ целенаправленно подводит "Газпром" к расторжению газового контракта с Молдовой", – пояснил Виктор Шелин. По его словам, правительству придется покупать газ в Румынии или на бирже ЕС, где цена тысячи кубометров уже достигла 3100 евро. При этом политик напомнил слова президента РМ Майи Санду о том, что за честь, достоинство и интеграцию в ЕС нужно платить дорого.



Накануне премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что правительство рассмотрит запрос компании "Молдовагаз" относительно задержки выплаты аванса за поставки газа "Газпромом" в августе. "Мы проанализируем обращение и посмотрим", – сказала премьер.



Напомним, на днях "Газпром" в исключительном порядке предоставил "Молдовагазу" отсрочку по авансовой оплате поставок природного газа за август до 1 сентября 2022 года (оплата должна была произойти 20 августа). Об этой отсрочке просили и АО "Молдовагаз", и правительство. Вице-премьер Андрей Спыну жаловался, что "Газпром" не отвечает на просьбы молдавского кабмина. Но когда "Газпром" согласился подождать с оплатой счетов Молдавией до 1 сентября, то оказалось, что у правительства РМ нет денег. Хотя ранее оно помогало "Молдовагазу" выбраться из долговой ямы. В ноябре 2021 года власти перечислили предприятию 74 млн долл., выкупив часть долга госпредприятия Termoelectrica (поставщика тепловой и электроэнергии в Кишиневе) перед "Молдовагазом". А в январе 2022 года правительство выплатило авансом часть предусмотренных компенсаций и предоставило отсрочку по НДС "Молдовагазу" для преодоления кассового разрыва в 25 млн долл.



В этот раз "Молдовагаз" обратился в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям РМ с предложением – рассмотреть варианты для решения вопроса с оплатой поставок газа в августе и сентябре.



Правительство же заявило, что создаст комиссию для координации действий в случае ограничения поставок газа и рассматривает три сценария развития событий: сокращение поставок из России на 35, 50 и 100%. Сценарий покрытия текущих платежей при этом не рассматривается.



В правительстве разработали 33 превентивные меры по снижению последствий в случае сокращения или прекращения поставок газа.



Среди них: снижение на 10% температуры при подаче тепла в централизованных системах теплоснабжения; перевод Termoelectrica на альтернативное топливо (мазут); использование запасов газа в национальных транспортных сетях; перевод сахарных заводов на альтернативные источники, использование кредита Европейского банка реконструкции и развития на закупки газа (около 200 млн евро) и др.



Вице-премьер Спыну призвал сэкономить 15% газа, "как в Европе". Главный редактор агентства OMEGA Александр Петков заметил в соцсетях, что озвученный Спыну призыв расходится с положениями контракта с "Газпромом", который он же и подписывал.



Петков написал: "Мы можем отбирать газа меньше, но не более чем на 5% от уже оговоренного еще в октябре 2021 года контрактного объема".



В этой связи он считает, что Спыну "не договаривает, что сэкономленный газ на правом берегу Днестра (контролируемая Кишиневом часть РМ. – "НГ") будет бесплатно перенаправлен в Приднестровье, потому что по контракту объем газа отбирается на всю Молдову".



Согласно подписанному 29 октября 2021 года Дополнительному соглашению к контракту, "Газпром" обязался поставить, а "Молдовагаз" – принять и оплатить газ в объеме 3,3 млрд куб. м.



Более того, контракт предусматривает, что "подача-приемка газа осуществляется равномерно с возможным отклонением суточных объемов от среднесуточного, а также месячного объема от предусмотренного исключительно в меньшую сторону не более 5%".



Власти РМ пока ничего не сообщали относительно возможности отбирать меньшее количество газа, а также о судьбе сэкономленных объемов и соответствия этой экономии положениям подписанного при посредничестве Андрея Спыну контрактного обязательства.



В то же время Ион Стериан, директор компании Transgaz, оператора транспортной газовой системы в Румынии, заявил в интервью Europa Libera, что Румыния готова помочь Республике Молдова в случае, если ей понадобится газ.



"Мы также построили газопровод Унгены-Кишинев, он работает с прошлого года. Мы готовы поставлять газ в любое время, это вопрос часа с момента запроса газа до его поступления в Кишинев", – сказал глава Transgaz.



Ион Стериан не сообщил, какие объемы газа Transgaz был бы готов поставить в Республику Молдова. При этом он уверяет румынских потребителей, что причин для беспокойства в результате почти 10-кратного сокращения в последние дни экспорта российского газа в Румынию нет: "Резервуары заполнены на 67%, добыча газа из новых месторождений в Черном море увеличится на 1 млн куб. м газа в сутки, а Румыния летом добывает больше газа, чем потребляет, поэтому может хранить его".



Transgaz транспортирует 90% природного газа, потребляемого в Румынии. Компания предоставила большую часть финансирования строительства газопровода Яссы (город в Румынии)–Унгены-Кишинев. В то же время Transgaz владеет 75% капитала Vestmoldtransgaz из Республики Молдова, компании, которая владеет и управляет интерконнектором Яссы-Кишинев.



На фоне газовых разбирательств цена на тепло в молдавской столице растет. Тариф вырастет на 18% (в январе он был повышен на 30%). Многие жители Кишинева и раньше отказывались от дорогого тепла, отрезая себя трубы с горячей водой. Мэрия это делать запретила. Но как платить за газ, если денег не хватает, не объяснила.



При этом счета за август – не единственный долг, который должна оплатить Республика Молдова. Есть еще исторический долг в 700 млн долл. В соглашении с "Гапромом" правительство РМ обязалось начать его выплату после проведения аудита. Но ревизия долга в указанные в соглашении сроки проведена не была, и Кишинев так и не начал выплачивать исторический долг.



Недавно кишиневские власти все-таки заключили контракт с норвежской и британской компаниями на проведение аудита накопленных "Молдавагазом" долгов, касающихся только правого берега Днестра. За Приднестровье платить в Кишиневе отказались. Аудиторские компании обязуются провести проверку до 30 января 2023 года.