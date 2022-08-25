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Казахстанская нефть послужила яблоком раздора между Россией и Китаем, - МК
00:37 26.08.2022

Эксперты оценили версию о негласном противоборстве Москвы и Пекина из-за поставок "черного золота"

Москва и Пекин вступили в "негласное противоборство" в связи с поставками на мировой рынок казахстанской нефти, сообщает американский интернет-ресурс Eurasianet. По словам авторов размещенной на нем аналитической статьи, "после начала спецоперации на Украине российская сторона дважды блокировала каналы экспорта нефти из Казахстана". Руководство Китая якобы выразило ей свое недовольство в приватном порядке.

Эксперты оценили версию о негласном противоборстве Москвы и Пекина из-за поставок "черного золота"

Как пишет Eurasianet, Пекин крайне заинтересован в беспрепятственном поступлении на глобальный рынок сырой нефти из Казахстана. В противном случае мировые цены продолжат расти, что сегодня абсолютно не нужно замедляющейся китайской экономике. В среднесрочной перспективе ситуация чревата падением потребительского спроса и подорожанием многих товаров в КНР.

Казахстан добывает чуть более 2 млн баррелей в сутки (около 2% мирового объема нефтедобычи). Почти 80% этого объема уходит за рубеж - через нефтепровод Каспийского трубопроводного концерна (КТК) протяженностью более 1,5 тысяч километров и пропускной мощностью 67 млн тонн в год. Магистраль соединяет казахстанские месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак с Новороссийском, российским портом на Черном море. Там нефть загружается в танкеры для отправки на рынки. В 2021 году КТК отгрузил через новороссийский терминал 60,7 млн тонн нефти, то есть, около 510 млн баррелей. В прошлом году доходы от продажи этого сырья составили 44% бюджета Казахстана.

Между тем, сегодня трубопровод функционирует с серьезными перебоями. 22 марта в Москве заявили, что два из трех нефтеналивных причала в Новороссийске повреждены штормом. Месяц спустя отгрузка сырья восстановилась. Затем, в июне, работа КТК вновь была прекращена – после того, как официальные лица РФ объявили об обнаружении поблизости противокорабельных мин времен Второй мировой войны. А в июле российский суд предписал КТК приостановить работу на 30 дней – "в связи с нарушениями природоохранного законодательства". Через несколько дней суд более высокой инстанции разрешил возобновить транспортировку нефти, наложив на консорциум символический штраф.

В свою очередь, КТК предъявил фотографии трещин в подводном оборудовании, но не пояснил, сколько продлится ремонт. Как сообщило на днях агентство Reuters, работы могут затянуться на месяц и более, и в течение этого времени единственный оставшийся причал будет перекачивать 60-70% общего номинального объема нефти. По оценкам ряда российских экспертов, речь идет о сугубо технических проблемах, связанных с неисправным оборудованием и прецедентами загрязнения морских вод. Они должны быть устранены – во избежание разливов нефти в Черном море у побережья Краснодарского края.

"Что касается позиции Китая, едва ли тут можно говорить о каком-либо "негласном противоборстве" с Россией, - рассуждает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. – Казахстанская нефть практически не транспортируется в эту страну по трубопроводу КТК, основным потребителем выступает Европа: в 2021 году туда ушло более 70% партий от КТК, а сегодня эта доля выросла еще больше".

В консорциуме нет китайских инвесторов, напоминает Мельников. Из трех месторождений Казахстана, которые дают львиную долю поставок по КТК - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - только в последнем у китайской CNPC есть небольшая доля в 8,3%. Основные акционеры - американские и европейские компании. Казахстан экспортирует свою нефть в КНР главным образом по трубопроводу Атасу-Алашанькоу с месторождений в восточной части страны. Иными словами, перебои в прокачке по КТК никак не отражаются на обеспечении Китая казахстанской нефтью, да и на общемировую ценовую конъюнктуру практически не влияют.

"Поставки на глобальный рынок по трубопроводу КТК можно сравнить с чайной ложкой холодной воды, добавленной в стакан с кипятком, - рассуждает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. – Решающего влияния на нефтяные котировки они не могут оказать по определению. Сегодня цены на основные энергоносители и электроэнергию во многом растут из-за засухи в Европе, Китае и других регионах планеты".

25.08.22
Авторы: ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВ

Источник - МК
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