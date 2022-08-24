Европа готовится к зиме: когда борются паника и расчет

00:44 26.08.2022

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Спотовые цены на газ снова резко рванули вверх, пробив отметку в 3300 долларов за тысячу кубометров - до мартовского рекорда не так уж далеко.



Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг вновь резко выросла - стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE Futures достигла 3312 долларов за тысячу кубическим метров. Для сравнения, средняя цена в августе составила 2323, а июле 1764 долларов за тысячу кубометров. При этом исторический рекорд цены на газ в Европе установили 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс давали 3898 долларов за тысячу кубометров.



На рост цен повлияла ситуация с техническим ограничением поставок - в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода "Северный поток" сокращены из-за нарушения графика обслуживания и поломок. В то же время стоит отметить, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины сохраняется на уровне предыдущих дней и месяцев.



Что касается "Северного потока", то прокачка газа по нему снизилась до 33 млн кубометров в сутки, при этом с 31 августа по 2 сентября газопровод еще раз будет полностью остановлен на профилактику. Напомним, что в начале августа "Газпром" заявил, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по "Северному потоку". При этом, как стало известно в среду, Канада все же решила вернуть Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока", которые находятся на ремонте в Монреале.



Как отмечает партнер российского консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, есть сообщения и другого характера. Например, что вот-вот начнутся поставки в Европу израильского сжиженного природного газа через Египет.



"Израильтяне планируют начать их уже в мае следующего года, а сейчас готовятся к этому. Новое газовое месторождение у берегов Кипра открыла итальянская Eni. Чтобы начать там добычу нужен всего год. Кроме того, судя по всему, скоро начнется добыча газа на новых месторождениях, открытых турками в Черном море. Так что есть разные мнения насчет дефицита газа или его отсутствия в Европе", - говорит эксперт.



В первую очередь, усилия Европы сейчас направлены на то, чтобы как можно быстрее сократить импорт дорогого сжиженного природного газа. Как сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов, для его страны СПГ обходится на 50% дороже, чем цена поставок российского газа по контракту с "Газпромом". Вместе с тем, по его словам, еще более дешевый газ сейчас предлагает Азербайджан.



Выполнить задачу подготовки к зиме получится по мере заполнения европейских хранилищ газа до целевого уровня, который определен как 80 процентов от их общей вместимости. Одной из первых к началу текущей недели этого добилась Германия. При этом немецкие власти не намерены останавливаться и планируют продолжить активную закачку газа в преддверии будущей зимы.



Еще один крупный потребитель - Франция, по данным на 25 августа, довела запасы газа, предназначенные для будущей зимы, до 90,06 процента. Однако целевой ориентир там выше - в Париже решили, что необходимо к ноябрю достичь 100 процентов, чтобы выдержать все возможные обострения энергетического кризиса, в том числе из-за непредсказуемого развития событий на Украине.



На вопрос, продержится ли Европа ближайший год без российского газа, Михаил Крутихин отвечает положительно. "Надо пережить зимний период. Для этого уже с опережением графика на две недели заполнены подземные хранилища газа в Европе. Уровень в более, чем 80 процентов достигнут не только в одной Германии - в некоторых европейских странах уже есть 100 процентов. Все в порядке с запасами газа в Великобритании. Панические крики, конечно, кое-где раздаются, но надо просто трезво оценивать, кто кричит", - говорит эксперт.



Александр Желенин