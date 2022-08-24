 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.08.2022
00:44  Европа готовится к зиме: когда борются паника и расчет
00:37  Казахстанская нефть послужила яблоком раздора между Россией и Китаем, - МК
00:30  Молдавия не хочет платить за российский газ, но Миллер продолжает его качать?...
00:24  Для накопления резервов в юанях нужно разрешение Пекина, - А.Комраков
00:19  Как чувствуют себя "кацапы" в Казахстане? - Ирина Джорбенадзе
Четверг, 25.08.2022
22:00  Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на границе при прилете в страну
21:58  Суд в ЕС отказал миллиардеру Усманову в иске из-за "связей с властями РФ"

21:40  Варварство. Уничтожен архитектурный памятник V-VII вв. Кунжутлитепа в Кашкадарье
21:26  Уволен влиятельный советник Узбпрезидента по социалке Абдужабар Абдувахитов
20:37  Убийца Дарьи Дугиной скрывается в Европе по казахстанскому паспорту на имя "Юлии Зайко"
20:24  Предвыборный год в Молдове. Кто станет "электоральным бульдозером" и раздавит Санду, - А.Кориненко
20:14  Доизбраны вместо выбывших 8 депутатов Парламента - Жокаргы Кенеса Каракалпакстана
20:07  "Комплекс Абу Райхана Беруни" построят в Берунийском районе Каракалпакии
16:29  В пустыне Негев обнаружили богатое поместье возрастом 1200 лет
15:33  В Узбекистане теперь есть Совет по искусственному интеллекту
15:29  Болат Назарбаев незаконно отхомячил 59 земельных участков и объектов на 244 га, - мажилисмен Саиров
15:27  Талибы не нашли тело якобы "убитого" американцами лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
15:24  В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате
14:07  Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане
14:05  Истлевающие личины: "кумиры" молодежи и СВО
13:24  Русофоб Макрон и по кому звонит колокол…, - Александр Маслов
13:20  Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов
12:41  В парламенте Кыргызстана предложили лишить экс-президентов некоторых привилегий
12:32  HRW призвала власти Таджикистана прекратить преследования жителей ГБАО
11:04  Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника. Читая С.Коэна, - Дмитрий Буянов
10:02  В Казахстане изобрели чудо-мазь против микозов
09:58  Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное заявление татарских ученых
08:46  О провокаторах и провокациях, - Данияр Ашимбаев
08:07  Не допускать к власти. Какие ограничения предлагают ввести против коррупционеров в Киргизии
07:51  Ташкент и Кабул замяли приграничный конфликт, - Виктория Панфилова
07:35  Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:32  Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян
07:28  Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель
00:25  Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин
00:05  Лиз Трасс - Последняя ошибка Британии? - Ю.Борисов
Среда, 24.08.2022
21:42  В одном из питерских каналов выловили труп "звезды" Дома-2 Кочервей
21:39  США ударили высокоточными ракетами по Сирии
21:23  Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"
20:47  Реален ли мир между Сирией и Турцией? - Иван Шилов
20:38  В Риге варварски сносят Памятник воинам-освободителям
20:29  Эрдоган атаковал Путина. Но только понарошку.., - Мих.Ростовский
20:26  Россия будет претендовать и на Харьковскую область, - И.Родин
12:44  В Сенат Казахстана доизбраны депутаты от 3-х новосозданных областей
12:38  Токаев наградил Ильхама Алиева высшим орденом "Алтын Кыран"
12:37  "Закрыт" экс-депутат Думы РФ Ройзман. Клеветал на РосАрмию
12:36  Казахстанские рецидивы украинской дипломатии, - Андрей Уваров
11:28  В Казахстане появится почетный знак для педагогов - "Устаздык кызметине адалдыгыушин"
11:11  Из программ казшкол окончательно удален предмет "Самопознание" (авторство Сары Назарбаевой)
10:58  Сделай или умри: волшебная сила плановой экономики Тайваня, - Адил Урманов
10:52  Третья мировая – "газовая"? - Владимир Малышев
10:30  Повышение зарплат в Киргизии. Как рост цен съедает увеличение доходов бюджетников, - 24.kg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Европа готовится к зиме: когда борются паника и расчет
00:44 26.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спотовые цены на газ снова резко рванули вверх, пробив отметку в 3300 долларов за тысячу кубометров - до мартовского рекорда не так уж далеко.

Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг вновь резко выросла - стоимость сентябрьского фьючерса на бирже ICE Futures достигла 3312 долларов за тысячу кубическим метров. Для сравнения, средняя цена в августе составила 2323, а июле 1764 долларов за тысячу кубометров. При этом исторический рекорд цены на газ в Европе установили 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс давали 3898 долларов за тысячу кубометров.

На рост цен повлияла ситуация с техническим ограничением поставок - в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода "Северный поток" сокращены из-за нарушения графика обслуживания и поломок. В то же время стоит отметить, что заявка на транзит российского газа через территорию Украины сохраняется на уровне предыдущих дней и месяцев.

Что касается "Северного потока", то прокачка газа по нему снизилась до 33 млн кубометров в сутки, при этом с 31 августа по 2 сентября газопровод еще раз будет полностью остановлен на профилактику. Напомним, что в начале августа "Газпром" заявил, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по "Северному потоку". При этом, как стало известно в среду, Канада все же решила вернуть Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока", которые находятся на ремонте в Монреале.

Как отмечает партнер российского консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин, есть сообщения и другого характера. Например, что вот-вот начнутся поставки в Европу израильского сжиженного природного газа через Египет.

"Израильтяне планируют начать их уже в мае следующего года, а сейчас готовятся к этому. Новое газовое месторождение у берегов Кипра открыла итальянская Eni. Чтобы начать там добычу нужен всего год. Кроме того, судя по всему, скоро начнется добыча газа на новых месторождениях, открытых турками в Черном море. Так что есть разные мнения насчет дефицита газа или его отсутствия в Европе", - говорит эксперт.

В первую очередь, усилия Европы сейчас направлены на то, чтобы как можно быстрее сократить импорт дорогого сжиженного природного газа. Как сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов, для его страны СПГ обходится на 50% дороже, чем цена поставок российского газа по контракту с "Газпромом". Вместе с тем, по его словам, еще более дешевый газ сейчас предлагает Азербайджан.

Выполнить задачу подготовки к зиме получится по мере заполнения европейских хранилищ газа до целевого уровня, который определен как 80 процентов от их общей вместимости. Одной из первых к началу текущей недели этого добилась Германия. При этом немецкие власти не намерены останавливаться и планируют продолжить активную закачку газа в преддверии будущей зимы.

Еще один крупный потребитель - Франция, по данным на 25 августа, довела запасы газа, предназначенные для будущей зимы, до 90,06 процента. Однако целевой ориентир там выше - в Париже решили, что необходимо к ноябрю достичь 100 процентов, чтобы выдержать все возможные обострения энергетического кризиса, в том числе из-за непредсказуемого развития событий на Украине.

На вопрос, продержится ли Европа ближайший год без российского газа, Михаил Крутихин отвечает положительно. "Надо пережить зимний период. Для этого уже с опережением графика на две недели заполнены подземные хранилища газа в Европе. Уровень в более, чем 80 процентов достигнут не только в одной Германии - в некоторых европейских странах уже есть 100 процентов. Все в порядке с запасами газа в Великобритании. Панические крики, конечно, кое-где раздаются, но надо просто трезво оценивать, кто кричит", - говорит эксперт.

Александр Желенин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661463840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 2022 года №977
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2022 года №987
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2022 года №989
- Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрены в Правительстве
- "Часть продукции должна уходить на внутренний рынок" - Алихан Смаилов о реформировании системы субсидирования АПК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №580
- Вопросы проведения реформ развития в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с региональным директором Всемирного банка
- Роман Скляр провел заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ
- Рабочий визит в СКО: Е. Тугжанов встретился с переселенцами из трудоизбыточных регионов страны
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  