В "Айыл Банке" Кыргызстана новый председатель - Максат Эржанов

06:33 26.08.2022

В "Айыл Банке" новый председатель и 3 заместителя правления

25 августа 2022



Tazabek - Эржанов Максат Советбекович избран председателем правления ОАО "Айыл Банк". Решение о его назначении принял совет директоров 25 августа 2022 года.



Его заместителями избраны Бакасов Эрмек Шаршенбекович, Мусуралиев Нурдин Соотбекович и Тазабеков Эркин Маратович.



В этот же день совет директоров рассмотрел заявления об увольнении от председателя правления банка Букабаева Улана Арымбаевича и его заместителей - Байысова Акылбека Кайырбековича и Ногаева Уланбека Мелисовича.



Справка:



М.Эржанов до этого занимал пост заместителя председателя правления ОАО "Айыл Банк". На этой должности он был с 19 апреля 2022 года.



Э.Бакасов 3 февраля 2017 был назначен главой Ала-Арчинского айыл окмоту, 1 марта 2022 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РСК Банк" был избран членом совета директоров банка сроком на 4 года.



Н.Мусуралиев -экс-заместитель председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан".



Э.Тазабеков - экс-исполняющий обязанности заместителя председателя правления ОАО "РСК Банк".



Состав совета директоров ОАО "Айыл Банк"



Абдрашев Нургазы Акунжанович - председатель совета директоров ОАО "Айыл Банк",



Марс Нурай - член совета директоров ОАО "Айыл Банк",



Айдаров Каныбек Абдраевич- член совета директоров ОАО "Айыл Банк",



Алакова Назгуль Усонбековна - член совета директоров ОАО "Айыл Банк",



Турумбеков Талайбек Насырканови ч - член совета директоров ОАО "Айыл Банк".