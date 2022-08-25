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В "Айыл Банке" Кыргызстана новый председатель - Максат Эржанов
06:33 26.08.2022

В "Айыл Банке" новый председатель и 3 заместителя правления
25 августа 2022

Tazabek - Эржанов Максат Советбекович избран председателем правления ОАО "Айыл Банк". Решение о его назначении принял совет директоров 25 августа 2022 года.

Его заместителями избраны Бакасов Эрмек Шаршенбекович, Мусуралиев Нурдин Соотбекович и Тазабеков Эркин Маратович.

В этот же день совет директоров рассмотрел заявления об увольнении от председателя правления банка Букабаева Улана Арымбаевича и его заместителей - Байысова Акылбека Кайырбековича и Ногаева Уланбека Мелисовича.

Справка:

М.Эржанов до этого занимал пост заместителя председателя правления ОАО "Айыл Банк". На этой должности он был с 19 апреля 2022 года.

Э.Бакасов 3 февраля 2017 был назначен главой Ала-Арчинского айыл окмоту, 1 марта 2022 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РСК Банк" был избран членом совета директоров банка сроком на 4 года.

Н.Мусуралиев -экс-заместитель председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

Э.Тазабеков - экс-исполняющий обязанности заместителя председателя правления ОАО "РСК Банк".

Состав совета директоров ОАО "Айыл Банк"

Абдрашев Нургазы Акунжанович - председатель совета директоров ОАО "Айыл Банк",

Марс Нурай - член совета директоров ОАО "Айыл Банк",

Айдаров Каныбек Абдраевич- член совета директоров ОАО "Айыл Банк",

Алакова Назгуль Усонбековна - член совета директоров ОАО "Айыл Банк",

Турумбеков Талайбек Насырканови ч - член совета директоров ОАО "Айыл Банк".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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