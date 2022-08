Американских школьников разрешили пороть: инициатива принадлежала родителям

06:38 26.08.2022

Ученикам младших классов отвесят 1-2 удара, старшеклассникам – до трех



Если пушки – последнее слово королей, то порка – последнее слово учителей. Видимо, этим соображением руководствовались представители одного из школьных округов в американском штате Миссури – там решили восстановить телесные наказания нерадивых учащихся. Самое удивительное, что инициаторами порки выступили озабоченные дисциплиной своих детей родители.



Порку учеников как "крайнее средство" восстанавливает школьный округ Кассвил (Миссури). Местные представители утверждают, что проведенный в прошлом году опрос показал, что главной заботой родителей оказались "дополнительные дисциплинарные меры".



Как пишет The Guardian, школьный округ Миссури, где учится 1900 школьников, решил восстановить телесные наказания в своих классах, разрешив учащимся наказывать палкой-паддлом в форме весла или лопатки в соответствии с новой политикой.



Школьный совет одобрил эту политику в июне и уведомил родителей о том, что школьный округ Кассвилл возвращает порку как дисциплинарную меру, отмененную округом в 2001 году.



По словам директора школы в Кассвилле Мерлина Джонсона, изменение политики в отношении телесного наказания произошло после того, как опрос, разосланный родителям в прошлом году, показал, что они хотят от детей большей дисциплины, и считают это одной из главных проблем.



"Жалобы, которые мы слышали от некоторых наших родителей, заключаются в том, что они не хотят, чтобы их ученики были отстранены от занятий. Им нужен другой вариант, - поведал директор Джонсон изданию The Hill. – Итак, это просто еще один вариант, который мы могли бы использовать".



Администрация учебного заведения будет применять телесные наказания в качестве "крайней меры", если не сработают иные дисциплинарные меры. При этом, по словам Мерлина Джонсона, наказание будет применяться только в "разумной форме и по рекомендации директора".



Родители, которые хотят, чтобы их детей лупцевали, могут подписать форму согласия, предоставленную школьным офисом. Джонсон утверждает, что ему до сих пор неясно, сколько родителей позволят бить своих детей. Соответствующие формы были разосланы в среду во время дня открытых дверей, и теперь директор ждет реакции.



По словам Джонсона, родители спросили его: "Почему ты не можешь надавать своему ученику?" на что он ответил, что школьная политика не поддерживает такую ​​меру. "Состоялись беседы с родителями, и они просили нас разобраться с этим", - сказал он.



Телесные наказания в школьном округе могут применяться только директором и в присутствии свидетеля. Джонсон сказал, что наказание никогда не будет приводиться в исполнение в присутствии других учеников.



Учитель или директор также должны отправить отчет суперинтенданту округа с объяснением причин наказания.



"Когда возникает необходимость в применении телесных наказаний, они должны применяться таким образом, чтобы исключить возможность нанесения телесных повреждений или вреда. Не разрешается бить учащегося по голове или лицу", - говорится в правилах, с которыми ознакомилось издание Springfield News-Leader. Единственное разрешенное наказание - "хлопать паддлом по ягодицам".



Джонсон рассказал, что ученикам младших классов могут грозить "один или два" шлепка, тогда как старшеклассникам может достаться и до трех ударов.



Американская академия педиатрии и Американская психологическая ассоциация предупреждают, что телесные наказания могут вызвать академические, эмоциональные и поведенческие проблемы у школьников. Исследование "Журнала семейной психологии" (Journal of Family Psychology) 2016 года показало, что шлепки повышают риск агрессии и антиобщественного поведения детей.



А как писали Элизабет Т. Гершофф и Сара А. Фонт в своем исследовании о телесных наказаниях в 2016 году, "в любом другом контексте действие взрослого, ударившего другого человека доской… будет считаться нападением с применением оружия и наказуемо в соответствии с уголовным законом".



Тем не менее, США наряду с Австралией (точнее, с австралийским штатом Кливленд) остается одной из двух стран западного мира, где формально не запрещена порка в школах.



Как отмечает The Washington Post, телесные наказания не новинка в американских школах. На протяжении веков школьников хлестали розгами или били линейками и "паддлами". В 1867 году Нью-Джерси стал первым штатом, запретившим практику в государственных школах, но прошло более 100 лет, прежде чем другие штаты последовали этому примеру. Однако в 1977 году Верховный суд США постановил, что телесные наказания в школах являются конституционными, и оставил на усмотрение штатов право применять их. В настоящее время в 19 штатах США (в большинстве своем они находятся на Юге) до сих пор формально разрешены телесные наказания. ​​Практикуется порка учеников частных учебных заведений в 15 штатах.



В школах Соединенных Штатов телесное наказание принимает форму, когда школьный учитель или администратор бьет ученика по ягодицам деревянной палкой-лопаткой.



