Клиринги в помощь. Россия и ЕАЭС ищут и находят варианты обхода санкций, - В.Катасонов

06:44 26.08.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.08.2022

Наконец-то Россия вспомнила о валютных клирингах

Старый проверенный способ обхода ограничений и запретов



В условиях санкционной войны Россия ищет способы обхода тех запретов, которые коллективный Запад установил в отношении расчетов по внешней торговле и другим внешнеэкономическим операциям. А также способы снижения рисков возможной заморозки или конфискации валютных средств, имеющих отношение к международным расчетам. О каких шагах России и ее торговых партеров идет речь?



Во-первых, замещение в международных расчетах доллара США и других токсичных валют на национальные валюты и/или дружественные валюты.



Во-вторых, проведение расчетных операций в обход системы СВИФТ, которая находится под контролем США (против целого ряда российских банков введены санкции, которые запрещают проведение их операций через систему СВИФТ; в любой момент такие санкции могут быть введены и против тех российских банков, которые пока еще продолжают пользоваться данной системой).



Упомяну некоторые значимые новости, имеющие отношение к первому направлению. Информагентство Reuters в августе сообщило, что транзакции по оплате минимум 742 тысяч тонн российского угля были проведены индийцами в июне текущего года в валютах, отличных от доллара США. По подсчетам агентства, это составило 44% от общего объема в 1,7 млн тонн этого вида сырья, импортированного в указанный месяц из России. Стороны сделали ставку на использование в качестве валюты платежа денежных единиц третьих стран, относящихся к категории дружественных государств. Всего в июне на долю юаня пришлось 31% платежей за "недолларовую" партию российского угля, а на долю гонконгского доллара – 28%. На евро пришлась оплата менее четверти поставок, а на дирхам ОАЭ – около одной шестой. Также сообщалось, что по новым правилам международной торговли, принятым в России, доллар США исключен из схемы импортных закупок угля в нашей стране.



Вот еще одна новость. Центробанк Индии в июле позволил импортерам и экспортерам платить по международным контрактам в рупиях. Для этого иностранному банку нужно будет открыть счет востро (счет, который открывает иностранный банк в банке-резиденте в местной валюте или в валюте третьей страны) в уполномоченном индийском банке. Индийские импортеры различных промышленных и сырьевых товаров, таких как, например, нефть и уголь, будут осуществлять платежи на эти счета востро в рупиях, и эти счета могут быть использованы, чтобы платить индийским экспортерам в тех же рупиях. Образовавшийся излишек средств на счетах востро можно будет вкладывать в государственные облигации Индии или, например, в инвестиционные проекты в стране.



Индия ожидает, что объем ее двусторонней торговли с Россией и Шри-Ланкой в течение двух месяцев после того, как стала возможна международная торговля в рупиях, достигнет величины, эквивалентной 8-9 млрд долл.



А вот интересная цифра из интервью заместителя главы МИД России Александра Панкина от 23 августа. Чиновник говорил о дедолларизации торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС. Страны-члены Союза сократили до 21 процента использование доллара во взаиморасчетах. При этом использование национальной валюты при торговых операциях возросло до 75 процентов. А. Панкин отметил, что "в рамках ЕАЭС формируется необходимая финансовая инфраструктура для расширения практики использования участниками предпринимательской деятельности национальной валюты". Чиновник заметил, что национальная валюта в предпринимательской деятельности участников ЕАЭС теперь используется не только во взаимной торговле, но и во внешней, а также при распределении собранных таможенных пошлин между бюджетами стран-участниц. "Говорить о полном отказе от доллара в рамках объединения, конечно, преждевременно, – продолжил он. – В отличие от России, отдельные государства ЕАЭС, скорее всего, будут использовать его в случаях, где это уместно и безопасно. Вместе с тем мы видим, что в текущей геополитической ситуации наши партнеры по "пятерке" осознают риски зависимости от доллара и заинтересованы в продвижении своей валюты".



Теперь новости, касающиеся второго направления. Александр Панкин 23 августа сообщил, что Россия постепенно переходит от системы межбанковских платежей СВИФТ на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации. В качестве российской альтернативы СВИФТ он назвал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Панкин выразил уверенность, что в появлении непредвзятой и независящей от переменчивого настроения западных стран международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие государства, которых немало.



В качестве альтернативы СВИФТ при введении санкций против всех российских банков в крайнем случае можно воспользоваться электронной почтой, бумажными поручениями или стародавней телексной связью. Конечно, это вариант на крайний случай. Россия не стала дожидаться такого сценария развития событий, и в 2014 году, когда после присоединения Крыма впервые начались разговоры об отключении России от международной системы СВИФТ, приступила к созданию СПФС. Напомню, что СПФС, - это платформа, с помощью которой банки очень быстро переводят различные платежи, обмениваясь финансовой информацией. Работа осуществляется на базе Центрального банка Российской Федерации. Участники СПФС не только банки, но и небанковские кредитные организации, а также представители крупного бизнеса (например, "Роснефть"). В 2020 году через СПФС проходило примерно 20% внутрироссийских операций. СПФС предназначена для работы с альтернативными валютами, т. е. российским рублем и валютами дружественных стран.



Однако на начало сего года СПФС не являлась сколько-нибудь популярной и востребованной в мире. Число клиентов СВИФТ превышает 11 тысяч пользователей. А у СПФС на начало года был 331 участник, подавляющее число составляли российские пользователи.



Первый иностранный банк присоединился к СПФС лишь в 2018 году. На конец 2020 года 23 иностранных банка подключились к СПФС (из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии). В декабре 2021 года Банк России сообщил, что к СПФС подключились все банки Белоруссии. Кроме того, к этому времени к системе уже подключились 38 участников из девяти стран. В том числе банки Турции, Франции, Японии и Швеции, Кубы и Таджикистана.



Есть другие альтернативы СВИФТ. Некоторые эксперты таковой считают систему Ripple. Эта система цифровой валюты (криптовалюты), которая изначально создавалась как раз для проведения межбанковских операций. У нее есть один неоспоримый плюс - Ripple очень быстрая. Транзакции происходят в течение нескольких секунд. (SWIFT обрабатывает заявки по несколько дней). Но тут возникает принципиальный вопрос: готовы ли банки работать с криптой? Большинство стран запрещает банкам это делать. Да и в России статус криптовалют остается неопределенным.



Кроме того, российские банки могут подключиться к национальным платежным системам дружественных государств. Аналоги СВИФТ имеются в ряде государств. Так, в Европе существует специальная платежная система для работы с Ираном, который был в свое время отключен от СВИФТ. Но, во-первых, европейский аналог слабоват, ориентирован преимущественно на Иран. А, во-вторых, Европа сегодня почти полностью оказалась в списке "недружественных государств". Из зарубежных аналогов СВИФТ наиболее интересным и перспективным является китайская система CIPS, которая начала создаваться в 2015 году. В марте 2022 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Банк России и Китайский народный банк работают над соединением российской и китайской систем передачи финансовых сообщений.



После 24 февраля система СПФС, которая до этого находилась в полу-замороженном состоянии стала оживать. Особенно актуальной стала задача расширения круга зарубежных пользователей СПФС (естественно, из стран, не входящих в список "недружественных государств"). В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что к СПФС уже подключились 52 организации из 12 стран. В конце июня, как заявила председатель Центробанка, к СПФС присоединились уже 70 иностранных организаций из 12 стран. В апреле Центробанк принял решение не раскрывать список иностранных участников СПФС, поэтому названий банков она не сообщила.



Каждую неделю российские и зарубежные СМИ передают о переговорах Банка России со своими зарубежными партнерами из дружественных стран о возможном подключении к системе СПФС. Надо признать, что эта работа сталкивается с немалыми трудностями. Например, Economic Times 12 августа опубликовало статью Local banks not keen on plan to align payment messaging system with Russia (Местные банки не заинтересованы в том, чтобы согласовывать систему платежных сообщений с Россией). В ней говорится о встрече индийских и российских банкиров, которая проходила 10 августа и была посвящена обсуждению двусторонней "торговли в рупиях". Российская сторона предлагала провести интеграцию российской системы СПФС и ее индийского аналога SFMS (Structured Financial Messaging System). Это потребует обновления индийской платформы, а также одобрения Резервного банка Индии (RBI) и правительства страны. В прошлом месяце RBI изложил свою концепцию. Как выше уже отмечалось, для проведения внешнеторговой операции в рупиях иностранному (в том числе российскому) банку следует открыть в уполномоченном индийском банке счет востро. Вроде бы схема красивая.



Однако индийские банки, как сообщается в статье, не поддержали идею интеграции СПФС с ее индийским аналогом SFMS. Как отметил один из участников встречи, "соединение SFMS с СПФС может рассматриваться как способ по обходу американских санкций, чтобы взаимодействовать с российским банком, попавшим под ограничения". Даже те российские банки, которые на сегодняшний день не стали объектами санкций, завтра могут стать таковыми. И есть риск вторичных санкций. В частности, те индийские банки, которые откажутся закрывать счета лоро, открытые российскими партнерами, сами могут подвергнуться санкциям. Да и российские банки, попавшие под санкции, могут понести потери в связи с блокировкой счетов лоро. Кстати, именно из-за опасения вторичных санкций Банк России засекретил список иностранных участников СПФС.



Еще одна интересная новость, касающаяся возможных контрмер России в сфере международных платежей и расчетов. Только что в Узбекистане закончилась встреча Межбанковского объединения (МБО) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На ней банки развития восьми государств - членов ШОС обсуждали вопросы расчетов в национальных валютах и развития корреспондентских отношений между странами. Представлявший Россию банк ВЭБ выдвинул предложение переходить на расчеты в рамках ШОС с помощью двух- и многосторонних валютных клирингов. Поначалу в порядке эксперимента эти клиринги могут обслуживать не всю двухстороннюю торговлю, а лишь часть ее. Желательно, чтобы эта часть торговли была оформлена межгосударственным соглашением и была сбалансированной (равенство экспорта и импорта). Такая встречная торговля приближалась бы к бартерной схеме. В любом случае (если по торговле образуется ненулевое сальдо) расчеты ведутся в национальных валютах. А информация по платежам передаются по закрытым каналам с использованием СПФС или иной хорошо защищенной коммуникационной системы.



Отрадно, что наконец-то в России вспомнили о валютных клирингах, которые широко использовались Советским Союзом. В апреле я об этом уже писал в статье "Старый проверенный способ обхода ограничений и запретов по торговым расчетам в долларах США". Источник - fondsk.ru

Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661485440





