США бомбят Сирию противобункерными бомбами

06:50 26.08.2022

Вашингтон провел для проиранских сил в Сирии новые границы



США ответили на обстрелы своих баз противобункерными бомбами

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Администрация президента Джозефа Байдена интенсифицировала удары по проиранским силам в Сирии. В ночь на 25 августа вооруженные силы (ВС) США нанесли второй за сутки удар по иррегулярным формированиям, ответственным, по оценкам Вашингтона, за регулярные обстрелы его военных объектов на неподконтрольной официальному Дамаску территории. Последний из таких ударов обернулся ранениями среди американских военнослужащих. Несмотря на то что военные обстоятельства гипотетически должны усложнить "ядерную" дипломатию с Ираном, в Белом доме уверяют, что это не так.



В ходе последнего удара по правительственным районам Сирии американская сторона применила специальные противобункерные бомбы. Целью были девять подземных складов с оружием, боеприпасами и техникой, которые, как считают в Вашингтоне, принадлежали иррегулярным шиитским формированиям. По оценкам Центрального командования ВС США, были убиты 10 боевиков, в том числе те, кто якобы несет прямую ответственность за постоянные обстрелы баз, использующихся иностранной коалицией во главе с Вашингтоном. Как подчеркивают в Пентагоне, операция представляла собой ответ на очередное ракетное нападение со стороны проиранских сил, которые 24 августа ранили сразу нескольких военнослужащих ВС США.



Ситуация обострилась днем ранее, когда администрация Байдена решила отомстить за произошедший еще в середине августа удар по своим силам в Сирии, инициировав атаку с воздуха на шиитские группировки в районе города Дейр эз-Зор. С 2021 года Белый дом систематически сталкивается с давлением внутренних критиков за нерешительность в вопросе возмездия тем силам, которые атакуют его военные объекты на Ближнем Востоке. Как пояснил замминистра обороны США Колин Халь, принятые сейчас меры продемонстрировали, что администрация Байдена сохраняет обязательство противостоять региональной политике Тегерана, несмотря на "ядерные" переговоры, призванные восстановить сделку по иранскому атому 2015 года.



С этих же позиций выступили источники канала CNN в Белом доме, которые уверили, что между ударами по Сирии и попытками возобновить "ядерное" соглашение нет никакой корреляции. Защита безопасности военных – это отдельный вопрос, подчеркнули они. В свою очередь, Иран отмел какую-либо связь с местами, попавшими под американские удары, обвинив Вашингтон в нанесении урона сирийской инфраструктуре. "Продолжающееся присутствие американских войск в некоторых районах противоречит международному праву, нарушает ее национальный суверенитет и считается оккупацией. Соответственно американские силы должны немедленно покинуть Сирию", – заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.



В июне источники NBC в администрации президента США заявили, что число нападений проиранских сил на американские объекты, расположенные на территории Ирака и Сирии, с осени прошлого года заметно возросло. Согласно данным, которые привели собеседники телеканала, с октября базы, где развернуты ВС США, в этих странах подверглись обстрелам более 30 раз. Официальные лица сетовали, что очень небольшое число подобных нападений встречает ответ со стороны Пентагона, а любая дискуссия о вариантах реагирования в Белом доме заходит в тупик из-за нежелания входить в прямую конфронтацию с Тегераном. Собеседники NBC предполагали, что такое "молчание" повышает привлекательность ударов по американским военным.



Вместе с тем в западных СМИ появлялись другие сообщения, вероятно, призванные развеять тезис о бездействии администрации Байдена и отсутствии у нее четкой стратегии ответа на иранские атаки. Так, в июне издание Wall Street Journal выпустило материал, в котором впервые утверждалось, что израильские трансграничные нападения на проиранские формирования в Сирии напрямую координируются с Пентагоном. Согласно этим оценкам, локации некоторых операций армия еврейского государства согласовывает со своим основным союзником.



Как заявил "НГ" политический директор организации "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI) Джейсон Бродский, сейчас администрация Байдена хочет дать понять иранским властям, что неоднократные обстрелы американских военных объектов на территории Ирака и Сирии не останутся без силового ответа. "Сдерживающие способности США были подорваны серией безответных действий Вашингтона в ответ на атаки Тегерана и его посредников", – выразил уверенность эксперт. По его словам, сирийская арена со временем становилась все большим объектом внимания иранского военно-политического истеблишмента, похоже, предпринимающего попытки вытеснить Вашингтон с территории Арабской Республики.



Однако сейчас многое поменялось. "США решили, что необходимо восстановить баланс уравнения в сфере сдерживания, – заявил собеседник "НГ", добавив, что это, вероятно, основное объяснение для усилившихся атак на территории Сирии. – В этом также есть вторичная выгода, поскольку нападения сигнализируют Ирану, союзникам США и внутренним критикам о том, что администрация Байдена готова дать отпор Тегерану на региональном уровне вне зависимости от "ядерных" переговоров".



25 авг. 22