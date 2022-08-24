 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афганистане заблокировали более 23 млн "неэтичных" сайтов
06:53 26.08.2022

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Правящий в Афганистане "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заблокировал 23,4 млн сайтов, сочтя их "неэтичными". В стране также борются с распространением с нелегальных SIM-карт, сообщает телеканал Tolo News.

Министр связи Наджибулла Хаккани заявил, что часть молодежи, несмотря на бедность, проводит время за просмотром этих "неэтичных" сайтов. В чем заключается "неэтичность", он не уточнил. По данным министерства, предотвращено использование 85–90% нелегальных SIM-карт.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. После этого в стране вернули отрубание рук и смертные казни, также запретили бездоказательно критиковать чиновников. В афганском правительстве функционирует так называемое Министерство одобрения поощряемого и предотвращения порицаемого, которое регулирует контент в интернете и на телевидении.

О ситуации в стране читайте в материале "Ъ" "Экспериментальный Эмират Афганистан".

Лаура Кеффер

Источник - kommersant.ru
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