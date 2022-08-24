Мир катится в прогнозируемую бездну, - Джордж Фридман

07:00 26.08.2022

Четыре сорванных якоря мира, который катится в бездну

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Геополитический прогнозист и стратег" Джордж Фридман не видит выхода из глобального кризиса из-за дестабилизации США, России, Европы и Китая.



Упадок Китая, экономический спад в США и раздробленность в Европе" предшествовали началу российско-украинского противостояния

© СС0 Public DomainУпадок Китая, экономический спад в США и раздробленность в Европе" предшествовали началу российско-украинского противостояния

Мир стремительно меняется. Это, казалось бы, банальное утверждение ни в коем случае не стоит воспринимать как заезженный штамп. Потому как определенные изменения, едва обозначившиеся на политической карте этого самого мира, являются лишь расплывчатым отражением глобальных процессов, которые подспудно развивались как минимум с начала глубокой рецессии 2008 года. И, быть может, спустя время гуманитарные мыслители подробно объяснят взаимосвязь между тем экономическим кризисом и историческими событиями 2022 года. Ведь сейчас мало кто сомневается, что Великая депрессия была одним из факторов, обусловивших Вторую мировую войну.



Американец Джордж Фридман называет себя не политологом, а "геополитическим прогнозистом и стратегом" (geopolitical forecaster and strategist). То есть он не объясняет задним числом произошедшее, как это делают многочисленные политические эксперты, а старается своевременно понять то, что происходит, чтобы заранее предвидеть то, что может быть. Этой своей привычке он не изменил и в этот раз, опубликовав теоретическую статью, название которой можно перевести как "Дестабилизация ведущих держав" (Destabilizing Major Powers).



Согласно Фридману, в мире геополитики существует так называемый "северный пояс" (northern tier), который является "центром силы в глобальной системе и определяет, как эта система работает в каждый данный момент". "Якорями", удерживающими эту конструкцию, американец считает США, КНР, ЕС и РФ. Их он именует "субъектами", потому что на долю этой четверки приходится более 60% мирового ВВП и "большая часть глобальной военной мощи".



Между тем "субъекты" отличаются друг от друга по своим экономическим и военным возможностям. У России, по его мнению, значительная военная мощь, но относительно низкий ВВП. Страны ЕС сравнительно слабы в военном отношении, но в совокупности имеют большой экономический потенциал. И только Америка и Китай обладают и тем, и другим.



В настоящее время "северный пояс" столкнулся одновременно с экономическими, политическими и военными проблемами, что вызвало своеобразную "дисфункцию". Более того, Фридман полагает, что "со временем эти проблемы распространятся на весь мир", а в США, КНР, ЕС, РФ произойдут глубокие изменения. Здесь он проводит историческую параллель со Второй мировой войной, затронувшей Россию, Китай, страны Европы и Соединенные Штаты - и приведшей к "экономическим и политическим преобразованиям, которые до сих пор формируют мир".



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Так что весь вопрос теперь в том, к чему приведет нынешний глобальный кризис мироустройства эту четверку. Фридман дает такой прогноз. Страны "северного пояса" периодически переживают экономические кризисы. Наиболее значительным был экономический упадок Китая, случившийся по вине Мао Цзедуна. Однако за последние сорок лет экономика КНР значительно выросла. Это было обусловлено тем, что в Поднебесную пошли иностранные инвестиции, а дешевый труд китайцев позволил ей ускоренно развиваться за счет экспорта. Но теперь "сужение мировой экономики" не позволяет Пекину наращивать вывоз своих товаров, что "увеличивает риски для инвестирования" в китайскую экономику.



Из-за пандемии Covid-19 экономика США c 2020 года "впадает в рецессию". Однако мало кто говорит, что между коллапсом 2008 года и нынешним экономическим спадом прошло целых двенадцать лет, то есть - намного больше, чем бывает обычно. Между тем роль кризисов и состоит в том, чтобы сбалансировать экономику, уничтожив неэффективные предприятия и высвободив капитал, который необходимый другим предпринимателям. Поэтому "рецессия и все, что за ней последовало, были не просто результатом экономических циклов, а, скорее, следствием действия неэкономических сил". А кризисы, вызванные неэкономическими факторами, обычно "разрушают, но не восстанавливают".



Начало специальной военной операции на Украине вызвало дальнейший дисбаланс политических и экономических систем "субъектов", входящих в "северный пояс". Соединенные Штаты объявили "финансовую войну" России. В ответ РФ начала "атаку на цепочки поставок", "повысив цены на энергию и снизив ее доступность". И больнее всего ответные действия Москвы ударили по Европейскому союзу, потому что этот "субъект" в институциональном отношении является "самым хрупким" из всей четверки.



Говоря о России, Фридман напоминает, что она находится в непримиримом противостоянии с Украиной. Кроме того, испытывает "финансовый стресс", а "вторжение в цепочку поставок" оказывает негативное влияние не только на США, КНР и ЕС, но и на саму РФ. При этом, по его мнению, российская экономика слабее, чем других "субъектов". К тому же великодержавный статус Российской Федерации сильно зависит от ее военной мощи. Таким образом, если вдруг цели спецоперации не будут достигнуты, полагает Фридман, страна может приблизиться "к развивающейся экономике", географически оставаясь в "северном поясе".



"Упадок Китая, экономический спад в США и раздробленность в Европе" предшествовали началу российско-украинского противостояния. Этот конфликт "усугубил проблемы, но его окончание не решит их", подчеркивает Фридман. Впрочем, разрешение этой глобальной проблемы зависит от Соединенных Штатов, как от крупнейшего и сильнейшего члена "северного пояса". Вашингтон должен решить, как обеспечить Европы энергоносителями, несмотря на нынешнюю российскую политику в этом вопросе. Однако приемлемое решение не может быть найдено за достаточное короткое время, поэтому наиболее вероятно, считает Фридман, что текущий кризис примет затяжной характер.



Похоже, привычный мир меняется на наших глазах не только стремительно, но и безвозвратно.



Роман Трунов