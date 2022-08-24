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Любовный-нелюбовный треугольник: Иран, Россия, США торгуются за персидскую нефть, - СП
07:27 26.08.2022

Пойдет ли Вашингтон на ядерную сделку с Тегераном, который стал для них меньшим злом, чем Москва
Ирина Гусева

Материал комментируют:
Елена Телегина Николай Подлевских Сергей Пикин

Договоренность о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может быть достигнута в ближайшее время, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мое ощущение, что договоренность о восстановлении статуса кво по состоянию на 2016 год может быть достигнута буквально в ближайшие дни", - заявил он в ходе пресс-конференции 19 августа 2022 года.

Ульянов отметил, что переговоры пока продолжаются, но уже подготовлен проект решения совместной комиссии по СВПД, в котором, в частности, говорится и об отмене антииранских санкций, введенных США. По его словам, иранцы рассмотрели проект, представили свои замечания и сейчас "мяч на стороне американцев". В США приветствовали решение Ирана отказаться от ряда требований и изучают предложения иранской стороны, сообщили в Госдепе.

"Если договоренность по СВПД будет достигнута до 1 сентября, то реально мы вернемся к прежнему состоянию только в середине февраля", - полагает российский дипломат, не исключая, однако, подвижек по срокам.

В 2015 году Россия, США, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран заключили ядерную сделку, предполагающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из нее и восстановили санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. В последствии переговоры возобновились.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", проект соглашения включает несколько этапов и предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа. Если в ближайшее время стороны придут к согласию, то американские санкции, мешающие нефтяному экспорту Ирана, будут сняты.

"В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники.

Как информирует агентство Mehr со ссылкой на исполнительного директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсена Ходжастемехра, к 20 марта 2023 года (конец года по иранскому календарю) нефтяные производственные мощности Ирана могут превысить четыре миллиона баррелей в день.

Декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Елена Телегина отмечает, что в случае заключения СВПД теоретически на рынок выйдет больше нефти и это снизит цены, однако пока не ясно будет сделка или нет. При этом она не ждет сокращения объемов добычи странами ОПЕК+.

- В условиях отказа Евросоюза от российской нефти и относительного роста спроса зимой вряд ли. Думаю, мощности сохранятся, потому что Иран не сможет сразу много нефти выбросить на рынок.

По мнению независимого эксперта Николая Подлевских, пока сохраняется большая интрига.

- Иран долго на рынок не допоставлял до своих возможностей, и всякий раз, когда проходило заседание ОПЕК+, Иран выводили за скобку. Если ограничения, которые по инициативе США были наложены на продажу иранской нефти будут сняты, то Иран, скорее всего, будет наращивать объемы добычи и объемы поставок. Это не мгновенно произойдет, и это будет происходить, и это будет давить на рынок.

Особенно больших новых поставок ждать не стоит. Это будут величины, вероятно, меньше 1 млн. баррелей в день, хотя это то же весьма значительная величина. Это произойдет, повторюсь, не сразу, а в течение какого-то времени, потому что инвестиционная отрасль имеет длительные горизонты. Даже при краткосрочных сокращениях объемов добычи, чтобы раскачаться, выйти на новые уровни требуется время.

"СП": - Сейчас Россия переориентировала поставки в Азию и эта нефть достаточно дешева. В случае выхода на рынок иранской нефти, это отразится на российских поставках?

- Конечно. У нас существенная часть доходов - это поставки нефти. В ситуации с Ираном это отразится на нашей внешней торговле, поступлениях от продажи нефти.

Тут замешано достаточно много политики: как по ядерной сделке - состоится, не состоится - мы эту песню слышим уже много лет. Кроме того, Иран достаточно плотно связан с Россией, в том числе экономическими связями. Возможно, какие-то новые соглашения будут делаться с учетом интересов России.

"СП": - В случае выхода иранской нефти на рынок США продолжат продавливать потолок нефтяных цен для российской нефти?

- В последнее время такое ощущение, что в этой санкционной политике, в этих нерыночных мерах нет ничего невозможного. Могут и продавить, тем более при увеличении объемов предложения.

Другое дело, есть ли с нашей стороны контригра? Можно думать о расширении географии поставок. Известно, что мы стали больше поставлять в Китай, Индию, еще какие-то страны. Даже Саудовская Аравия покупает российскую нефть. Большинство стран стремятся получить выгоду.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил, что министр энергетики Саудовской Аравии, комментируя планы Ирана по выпуску на рынок 1 млн. баррелей в сутки, сообщил о планах заключить новую сделку ОПЕК+, по которой вполне возможно сокращение добычи нефти в зависимости от складывающихся на рынке факторов.

- Он имел в виду, в первую очередь, фактор сделки с Ираном.

Придется балансировать рынок, потому что на рынке нет места этому 1 млн. баррелей. В противном случае это приведет к снижению цены.

Насколько долго будет сделка (СВПД - ред.), не придет ли все в обратное состояние то же непонятно, потому что Иран от своей ядерной программы не отказывается, требует также гарантий безопасности, но пока их никто особо не дает. Но Иран Запад рассматривает как меньшее из зол по сравнению с Россией. Такой парадокс.

Источник - svpressa.ru
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