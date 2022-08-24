Советником президента Узбекистана по социалке назначен ректор ТТУ Одил Абдурахманов

07:50 26.08.2022

На должность советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта был назначен Одил Абдурахманов, работавший ректором Ташкентского государственного университета путей сообщения. Об этом 26 августа сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



Одил Абдурахманов сменил на этой должности 65-летнего Абдужаббора Абдувахидова. По данным местной прессы, Абдужаббор Абдувахидов является сватом главы Ташкента Джахангира Артикходжаева.



Абдужаббор Абдувахидов, считающийся старейшим сотрудником администрации президента, был назначен советником президента 27 августа 2018 года. Он был уволен на совещании, проведенном главой администрации президента Сардором Умурзаковым 25 августа этого года.



По имеющимся данным, глава администрации президента Сардор Умурзаков подверг критике то, что основные возражения населения вызывают сферы, за которые Абдувахидов отвечает как советник.



Одил Абдурахманов, доктор экономических наук, 1978 года рождения, в 2019 году занимал должность заместителя советника Президента. В июне 2020 года был назначен на должность ректора Ташкентского государственного университета путей сообщения. В 2018-2019 годах Абдурахманов был первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.