Гагаузия ждет русскую армию в Одессе, чтобы уйти из Молдавии, - Сергей Аксенов

11:01 26.08.2022

26 августа 07:54

Гагаузия ждет русскую армию в Одессе, чтобы уйти из Молдавии

Автономия становится очагом сопротивления прорумынской Майе Санду

Сергей Аксенов



В Гагаузии 2 октября состоится съезд депутатов всех уровней, который обратится к России и Турции с просьбой защитить автономию от Румынии, которая, по сведениям гагаузов, может оккупировать Молдавию в случае вхождения войск России в Одесскую область. Об этом российским СМИ рассказал один из лидеров провозглашенной в 1990 году Гагаузской республики, экс-глава Народного собрания Гагаузской автономии Михаил Киндегелян.



Политик напомнил, что на прошедшей неделе глава румынской разведки встретился в Кишиневе с президентом Молдавии Майей Санду и обсудил вопросы безопасности региона. "Санду - гражданка Румынии, как и многие в правительстве РМ. Гагаузы им поэтому не доверяют. И не хотят оказаться в Румынии. Закон о гагаузской автономии фиксирует наше право на самоопределение в случае потери Молдовой своего суверенитета", - отметил Киндегелян.



Обещание политических пертурбаций прозвучало на фоне акций протеста в Гагаузии против снизившегося при Санду уровня жизни. Население не переживет зиму без газа, дров и угля. Кишинев пригрозил силовиками. Показательные "учения" сотрудников бригады полиции особого назначения Fulger МВД в Комрате (столица автономии) преследовали цель нейтрализации руководства Гагаузии, если оно начнет реализовывать требования норм закона, уверены местные политики.



Санду готовит силовой ответ своим противникам и на республиканском уровне. "Некоторые жители нашей страны оправдывают военные действия (России на Украине - авт.) или даже продвигают их. Этими людьми должны заняться институты государства, поскольку они опасны", - заявила она. Тем не менее, в Кишиневе 23 августа прошел митинг с требованием отставки Санду с поста президента, на котором ее обвинили в "диктаторстве".



Политолог, этнограф Евгений Николаев предвидит, что Гагаузия сбежит из Молдавии, теряющей свою независимость.



- Когда Молдавия (после выхода из СССР - авт.) распадалась, существовало несколько фронтов, которые боролись за свою идентичность: украинский или русинский север, гагаузский юг и Приднестровье. Украинско-русинскую идентичность на севере постепенно затоптали, но за счет этого у Приднестровья получилось выстоять, обрести статус непризнанного государства и уйти из Молдавии, а Гагаузия получила автономию (изначально республика провозгласила независимое государство и отстаивала его в течении четырех лет на переговорах). Но постепенно у гагаузской автономии "откусили" все, что можно было откусить.



Сейчас это автономия без каких-либо прав. Экономические права у них отобрали, культурные отобрали, политических прав у них и не было вообще никогда. До сих пор у гагаузов не было возможности всерьез за себя постоять. Но сейчас у гагаузов появился шанс проявить свою идентичность. С началом СВО и выходом российской армии к границам Одесской области перед ними открывается возможность бороться за свои права. Для России это означает рычаг для воздействия на Молдавию. Поэтому намеченные на осень политические мероприятия следует поддерживать.



"СП": - Что могут гагаузы?



- Согласно конституции Молдавии, в Гагаузии есть только один политический субъект - башкан (глава республики). Но башкан без гагаузов - фигура пустая. Как только соединятся башкан и гагаузы как совокупность, они сразу смогут отстаивать свою политическую идентичность. И они это обязательно сделают. Их устраивает любой результат. Если они смогут вырваться из Молдавии - они будут счастливы, если они смогут поднять свой статус хотя бы до уровня Татарстана в России - они будут рады, ничего не сделают - хотя бы побузят напоследок. Это их последний шанс, который они используют. Молдавия как страна обречена. Новый год независимая Молдавия встречать не будет.



"СП": Санду, видимо, понимает опасность, раз пригнала в Гагаузию спецназ…



- Было очевидно, что она будет жестко на все это реагировать. К тому же у нее есть карт-бланш и от Румынии, и от Евросоюза. Ей дали гарантии, что закроют глаза на любые зверства. Тот, кто думает, что в Гагаузии сейчас тихо-мирно, ошибается. Там избивают людей, по ночам поджигают дома. Люди бесследно пропадают. И это продолжается более двух лет. Сейчас, когда из-за экономического кризиса многие гагаузы вынужденно вернулись с заработков домой, стоит ожидать мощных протестов. В том числе при поддержке России.



"СП": Гагаузы - православные тюрки. Они апеллируют не только к России, но и к Турции. Не случится ли здесь столкновения интересов крупных держав?



- Гагаузы - потомки половцев, которые приняли христианство примерно в то же время, что и русские, и сохранившие его до сих пор. Поэтому у них православная самоидентификация очень сильна. С другой стороны, когда Ататюрк создавал современную Турцию, гагаузы были самым сохранившимся народом вне арабского влияния (Османская империя была сильно арабизирована). Поэтому именно гагаузский язык стал основой для развития современного турецкого языка. Годы языкового обмена, браки сильно укрепили взаимные связи.



Однако, как форму защиты гагаузы Турцию не рассматривают. Это, скорее, посредник для давления на европейцев. Они понимают, что слова Москвы для Молдавии и ЕС не значат почти ничего, а слова Анкары значат. Если Турция заступится - это будет весомый вклад в дело гагаузов. Но главное - это возможное появление границы с Россией, без Украины. Безанклавное существование - это их мечта. Они уже пожили в Румынии с 1918 по 1943 год, хлебнули там горя и больше сталкиваться с великорумынским синдромом не хотят.



Исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский отмечает, что идеологическую конкуренцию Майе Санду сейчас составляют левые силы Молдавии.



- Гагаузия - регион с четкой позицией, который не хочет разрывать связи с Россией и категорически не приемлет политику нынешних властей Молдавии, которая направлена на такой разрыв. Напомню, на референдуме 22 февраля 2014 года 98 процентов гагаузов высказались за участие Молдовы в Таможенном союзе, а за евроинтеграцию всего 2 процента. Кишинев же не только не учитывает мнения гагаузов, но и демонстративно пытается их "поставить на место". Естественно, гагаузов это не устраивает и они готовят разные варианты ответа на позицию Кишинева. Предстоящий съезд - один из них.



"СП": Санду может игнорировать позицию гагаузов?



- Игнорировать позицию целого региона Санду будет все труднее и труднее. У Молдавии уже был один конфликт - с Приднестровьем. При всем давлении США, позиции коллективного Запада, там мало кто заинтересован в появлении еще одной подобной точки напряженности. Другое дело, что на основании этого конфликта Санду постарается обратиться к Западу с призывом о помощи, поддержке для того того, чтобы задавить Гагаузию как пророссийский регион. Также это поможет ей консолидировать свой прорумынский электорат против общего врага.



"СП": Насколько сильна сейчас поддержка Санду в Молдавии?



- Думаю, поддержка Санду сейчас на порядок ниже, чем она была год-два назад. Ее команда изначально не выдвигала никаких геополитических лозунгов, выступая за все хорошее, против всего плохого: против коррупции, воровства, за честные инвестиции, реформу правовой системы и т. п. Сейчас, когда в стране наступил экономический кризис, основные продукты, газ, топливо подорожали в разы, она эту поддержку растеряла. Многие люди на грани выживания. Поэтому сейчас в Молдавии растет популярность левых сил.



Наибольшая поддержка у блока социалистов и коммунистов. Они выступают за нейтралитет и независимую внешнюю политику. Но Санду контролирует систему юстиции Молдавии и обладает неограниченной поддержкой Запада, когда что бы она не сделала будет там поддержано. Поэтому следует ожидать усиления политических репрессий. Они уже начались. Экс-президент Игорь Додон находится под домашним арестом, заочно арестован лидер партии "Шор". Это может коснуться лидеров и гагаузской автономии, чтобы поставить на колени целый регион.