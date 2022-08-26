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Казахстанцы без знания русского языка не поднимутся выше разнорабочих, - С.Артеменко
11:09 26.08.2022

26 августа 2022 |
Власти Казахстана не тронут русскоязычное школьное образование из чисто прагматических соображений.
Казахстанец, предложивший убрать из школьной программы Казахстана русский язык, - рядовой носитель периферийных маргинальных идей. Об этом 25 августа ИА REGNUM рассказал политолог из Туркестана на условиях анонимности.

Напомним, в социальных сетях появился пост поэта-русофоба из Казахстана, в котором он потребовал от министра просвещения Казахстана исключить преподавание русского языка из школ страны.

По мнению эксперта, никто в Казахстане из программы школ русский язык не уберет.

"Причина проста. Из-за одного националиста никто не будет менять государственный образовательный стандарт. Преподавание есть, никто отменять его не будет. В руководстве прекрасно понимают, что люди, не владеющие русским языком, оказываются неконкурентоспособны на рынке труда. Дальше разнорабочих на строительных объектах они не пойдут и претендовать ни на что не могут. Политики в Казахстане это понимают и русский язык не тронут. Это не идеология, это чистый прагматизм", - отметил собеседник.

При этом эксперт уверен, что "русскоязычные граждане Казахстана уезжают из страны не из-за роста национализма".

"Русские в Казахстане по большей части настроены на эмиграцию. Казахстан - это не Прибалтика. Жить в стране не привлекательно с экономической точки зрения. А рост национализма - просто вишенка на торте. Она дополнительно подстегивает эмиграцию, но не является одной из ключевых причин", - пояснил аналитик.

Описывая текущую ситуацию, эксперт отметил, что сфера применения русского языка в Казахстане сужается.

"Это объективные причины. Но самое ужасное, что при этом сфера применения казахского языка в качественном плане не расширяется. Новые ниши государственный язык не занимает - он не стал языком естественных наук, технической документации. Перспектив того, что он таковым станет, - ноль", - считает эксперт.

Говоря о том, что придет на смену русскому языку в Казахстане, эксперт высказал самые мрачные прогнозы.

"В лучшем случае будет английский, в худшем - деградация экономического базиса страны, когда его интеллектуальная ниша отмирает. То есть физически не останется людей, не останется специалистов. Останутся вот такие поэты. Но машину он вам не починит и ваших детей не вылечит", - отметил собеседник.

26 августа 2022
Сергей Артеменко

Источник - regnum.ru
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