 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.08.2022
11:16  Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война? - Александр Храмчихин
11:10  Переворот демократичнее референдума, или Демократия по-американски, - Вл.Бадмаев
11:09  Казахстанцы без знания русского языка не поднимутся выше разнорабочих, - С.Артеменко
11:01  Гагаузия ждет русскую армию в Одессе, чтобы уйти из Молдавии, - Сергей Аксенов
07:50  Советником президента Узбекистана по социалке назначен ректор ТТУ Одил Абдурахманов
07:27  Любовный-нелюбовный треугольник: Иран, Россия, США торгуются за персидскую нефть, - СП
07:00  Мир катится в прогнозируемую бездну, - Джордж Фридман

06:53  В Афганистане заблокировали более 23 млн "неэтичных" сайтов
06:50  США бомбят Сирию противобункерными бомбами
06:44  Клиринги в помощь. Россия и ЕАЭС ищут и находят варианты обхода санкций, - В.Катасонов
06:38  Американских школьников разрешили пороть: инициатива принадлежала родителям
06:33  В "Айыл Банке" Кыргызстана новый председатель - Максат Эржанов
00:44  Европа готовится к зиме: когда борются паника и расчет
00:37  Казахстанская нефть послужила яблоком раздора между Россией и Китаем, - МК
00:30  Молдавия не хочет платить за российский газ, но Миллер продолжает его качать?...
00:24  Для накопления резервов в юанях нужно разрешение Пекина, - А.Комраков
00:19  Как чувствуют себя "кацапы" в Казахстане? - Ирина Джорбенадзе
Четверг, 25.08.2022
22:00  Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на границе при прилете в страну
21:58  Суд в ЕС отказал миллиардеру Усманову в иске из-за "связей с властями РФ"
21:40  Варварство. Уничтожен архитектурный памятник V-VII вв. Кунжутлитепа в Кашкадарье
21:26  Уволен влиятельный советник Узбпрезидента по социалке Абдужабар Абдувахитов
20:37  Убийца Дарьи Дугиной скрывается в Европе по казахстанскому паспорту на имя "Юлии Зайко"
20:24  Предвыборный год в Молдове. Кто станет "электоральным бульдозером" и раздавит Санду, - А.Кориненко
20:14  Доизбраны вместо выбывших 8 депутатов Парламента - Жокаргы Кенеса Каракалпакстана
20:07  "Комплекс Абу Райхана Беруни" построят в Берунийском районе Каракалпакии
16:29  В пустыне Негев обнаружили богатое поместье возрастом 1200 лет
15:33  В Узбекистане теперь есть Совет по искусственному интеллекту
15:29  Болат Назарбаев незаконно отхомячил 59 земельных участков и объектов на 244 га, - мажилисмен Саиров
15:27  Талибы не нашли тело якобы "убитого" американцами лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
15:24  В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате
14:07  Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане
14:05  Истлевающие личины: "кумиры" молодежи и СВО
13:24  Русофоб Макрон и по кому звонит колокол…, - Александр Маслов
13:20  Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов
12:41  В парламенте Кыргызстана предложили лишить экс-президентов некоторых привилегий
12:32  HRW призвала власти Таджикистана прекратить преследования жителей ГБАО
11:04  Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника. Читая С.Коэна, - Дмитрий Буянов
10:02  В Казахстане изобрели чудо-мазь против микозов
09:58  Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное заявление татарских ученых
08:46  О провокаторах и провокациях, - Данияр Ашимбаев
08:07  Не допускать к власти. Какие ограничения предлагают ввести против коррупционеров в Киргизии
07:51  Ташкент и Кабул замяли приграничный конфликт, - Виктория Панфилова
07:35  Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:32  Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян
07:28  Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель
00:25  Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин
00:05  Лиз Трасс - Последняя ошибка Британии? - Ю.Борисов
Среда, 24.08.2022
21:42  В одном из питерских каналов выловили труп "звезды" Дома-2 Кочервей
21:39  США ударили высокоточными ракетами по Сирии
21:23  Казахстан построит и подарит Азербайджану "Центр творческого развития для детей имени Курмангазы"
20:47  Реален ли мир между Сирией и Турцией? - Иван Шилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Переворот демократичнее референдума, или Демократия по-американски, - Вл.Бадмаев
11:10 26.08.2022

26 августа 2022 |
Референдум будет считаться свободным волеизъявлением народа, только если его проводят американцы. Об этом пишут в Италии, комментируя заявление Белого дома.
ВЛАДИМИР БАДМАЕВ, 26 августа 2022, 09:18 - REGNUM Пользователи соцсетей в Италии обсуждают заявление Вашингтона о подготовке Россией "фиктивных референдумов" в Донбассе, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, это будут копии голосования, организованного в Крыму в 2014 году, после чего полуостров вошел в состав России.

Итальянцы в связи с этим задаются риторическим вопросом: почему кровавый государственный переворот на Майдане в 2014 году является проявлением демократии, а референдум - фарсом? Риторическим, поскольку для большинства ответ на этот вопрос очевиден.

"Боевики Майдана, свергнувшие избранное правительство, были демократами. Референдум, который хотят провести русские, - это фарс. Спасибо, понятно", - иронизирует Юлиано Т.

"Переворот на Майдане был государственным переворотом в полном смысле этого слова. Это признают даже западные аналитики и историки. Они свергли демократически избранное правительство, а следовательно, и легитимное", - добавил Марио Ф.

"Почему это фарс? Потому что они знают, что результаты референдума не понравятся американцам?" - спрашивает Карло Б.

"Фарс, потому что он организован Россией, а не США? А когда то же самое делают американские союзники, то это самоопределение народов", - ответил Андреа К.

"Только у американцев есть право на абсолютную правду, они хорошие и миролюбивые", - издевается Фабио Г.

"В Донбассе 80 процентов русских, не нужно никакого "срежиссированного референдума", чтобы понять, как они проголосуют", - вставил Фабиано Ф.

"США должны заткнуться и заняться своими делами. Если жители Донбасса хотят жить с Россией, то это их право", - считает Дебора О.

При этом многие итальянцы отказываются признавать независимость киевских властей, называя Владимира Зеленского марионеткой Вашингтона.

"То есть быть управляемыми из Америки, значит, быть независимыми", - уточнила Эстер К.

"Их день независимости в основном празднуют брюссельские ослы, безликие политики, которых никто не выбирал. Люди, которые поддерживают войну, не спрашивая народы ЕС", - отметила Беатриче Р.

"Со стороны Зеленского подло использовать своих людей как пушечное мясо для американцев, не пытаясь решить вопрос дипломатическим путем. При этом он успевает дать эксклюзивное интервью журналу Vogue! Людей жалко", - рассуждает Феделе К.

26 августа 2022
Владимир Бадмаев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661501400


Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате
- Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу, Улытау
- Кадровые перестановки
- В СКО Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Комплексного плана по повышению доходов населения
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Ералы Тугжанов принял участие в Форуме науки и высшего образования
- Новая безопасность для Нового Казахстана
- Триллер со школьной формой
- Минторговли и интеграции отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  