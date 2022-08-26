Переворот демократичнее референдума, или Демократия по-американски, - Вл.Бадмаев

11:10 26.08.2022

26 августа 2022 |

Референдум будет считаться свободным волеизъявлением народа, только если его проводят американцы. Об этом пишут в Италии, комментируя заявление Белого дома.

ВЛАДИМИР БАДМАЕВ, 26 августа 2022, 09:18 - REGNUM Пользователи соцсетей в Италии обсуждают заявление Вашингтона о подготовке Россией "фиктивных референдумов" в Донбассе, а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



По словам представителя Белого дома Джона Кирби, это будут копии голосования, организованного в Крыму в 2014 году, после чего полуостров вошел в состав России.



Итальянцы в связи с этим задаются риторическим вопросом: почему кровавый государственный переворот на Майдане в 2014 году является проявлением демократии, а референдум - фарсом? Риторическим, поскольку для большинства ответ на этот вопрос очевиден.



"Боевики Майдана, свергнувшие избранное правительство, были демократами. Референдум, который хотят провести русские, - это фарс. Спасибо, понятно", - иронизирует Юлиано Т.



"Переворот на Майдане был государственным переворотом в полном смысле этого слова. Это признают даже западные аналитики и историки. Они свергли демократически избранное правительство, а следовательно, и легитимное", - добавил Марио Ф.



"Почему это фарс? Потому что они знают, что результаты референдума не понравятся американцам?" - спрашивает Карло Б.



"Фарс, потому что он организован Россией, а не США? А когда то же самое делают американские союзники, то это самоопределение народов", - ответил Андреа К.



"Только у американцев есть право на абсолютную правду, они хорошие и миролюбивые", - издевается Фабио Г.



"В Донбассе 80 процентов русских, не нужно никакого "срежиссированного референдума", чтобы понять, как они проголосуют", - вставил Фабиано Ф.



"США должны заткнуться и заняться своими делами. Если жители Донбасса хотят жить с Россией, то это их право", - считает Дебора О.



При этом многие итальянцы отказываются признавать независимость киевских властей, называя Владимира Зеленского марионеткой Вашингтона.



"То есть быть управляемыми из Америки, значит, быть независимыми", - уточнила Эстер К.



"Их день независимости в основном празднуют брюссельские ослы, безликие политики, которых никто не выбирал. Люди, которые поддерживают войну, не спрашивая народы ЕС", - отметила Беатриче Р.



"Со стороны Зеленского подло использовать своих людей как пушечное мясо для американцев, не пытаясь решить вопрос дипломатическим путем. При этом он успевает дать эксклюзивное интервью журналу Vogue! Людей жалко", - рассуждает Феделе К.



26 августа 2022

Владимир Бадмаев