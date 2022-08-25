Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война? - Александр Храмчихин

11:16 26.08.2022 25.08.2022



В случае конфликта на Тихом океане двум архипелагам не позавидуешь



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

25 авг. 22

Китайские военные моряки готовы решать любые задачи, поставленные политическим руководством страны.

Отношения между Китаем и странами АСЕАН являются чрезвычайно непростыми. Пекин активно навязывает своим южным соседям "великую дружбу" ("Китайская вотчина", см. "НВО" от 20.07.18). При этом соседи Китая вполне обоснованно испытывают опасения, не перерастет ли эта "дружба" в агрессию с севера. Главным потенциальным противником КНР в Юго-Восточной Азии (ЮВА) является, разумеется, Вьетнам. Сценарий возможного конфликта между ними был описан в статье "Армия, построенная людьми для людей" (см. "НВО" от 17.01.20). Но проблемы с Пекином могут возникнуть не только у Ханоя.



КАЧЕЛИ НА ДАЛЕКОМ АРХИПЕЛАГЕ



Отношения между Китаем и Индонезией пережили несколько взлетов и падений. Видимо, такую "синусоиду" они будут представлять и дальше. Причем с увеличивающейся амплитудой колебаний – от стратегического союза до открытой войны.



Стратегический союз между Пекином и Джакартой уже имел место в первой половине 1960-х. Получив независимость от Голландии, Индонезия пошла на максимальное сближение с КНР, а многочисленным этническим китайцам, проживавшим в Индонезии, было предоставлено двойное гражданство. Когда начался разрыв между Пекином и Москвой, Джакарта сделала однозначный выбор в пользу Пекина, хотя до этого Индонезия получала значительную помощь, в том числе военную, от Советского Союза.



Уже в 1962 году во время пограничного конфликта между Китаем и Индией Индонезия полностью поддержала Китай, в то время как СССР скорее был на стороне Индии.



Пекин и Джакарта пытались взять под контроль Движение неприсоединения и даже создать "параллельную ООН". Однако осенью 1965 года командование индонезийской армии развернуло репрессии против местных коммунистов и этнических китайцев (в значительной степени это были одни и те же люди). После этого союз Пекина и Джакарты распался. Дело дошло до разрыва дипломатических отношений, которые были восстановлены лишь через четверть века.



В 1990-е годы и в начале ХХI века китайско-индонезийские отношения вроде бы полностью нормализовались. Значительно укрепилось экономическое сотрудничество. Индонезия даже приобрела у КНР переносные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, хотя пока объем военно-технического сотрудничества двух стран очень ограничен.



При этом, однако, претензии Китая практически на всю акваторию Южно-Китайского моря породили его конфликт со всеми прибрежными странами, в том числе с Индонезией. Спорным является архипелаг Натуна (около 300 островов общей площадью 2 тыс. кв. км), находящийся к северо-западу от острова Калимантан (Борнео) и являющийся самой северной частью Индонезии. В начале 2010-х близ островов происходили столкновения между кораблями береговой охраны и рыболовными судами двух стран из-за неурегулированности морских границ (хотя с точки зрения классического морского права никаких морских границ между Китаем и Индонезией нет вообще).



К тому же, несмотря на события 1965 года, в Индонезии осталась весьма значительная китайская диаспора. Она занимает очень сильные позиции в экономике страны, что вызывает недовольство у очень многих индонезийцев.



ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ КОНФЛИКТА



Кроме того, Джакарта является достаточно близким союзником Вашингтона в Юго-Восточной Азии. Соответственно ухудшение отношений между США и Китаем может привести к втягиванию в конфликт Индонезии.



Вооруженные силы КНР имеют над Вооруженными силами Индонезии абсолютное и подавляющее превосходство во всех без исключения компонентах. Но в данном случае очень значительную роль играет географический фактор. Если наличие морской границы между странами и линия ее прохождения – спорные вопросы, то сухопутной границы между ними совершенно точно нет (Индонезия – крупнейшее в мире государство, полностью расположенное на островах, Китай же, наоборот, одно из крупнейших в мире материковых государств).



Поэтому гигантская мощь сухопутных войск НОАК особого значения в случае конфликта иметь не будет. Более того, в значительной степени бесполезным окажется и столь же гигантский потенциал ВВС НОАК – страны находятся слишком далеко друг от друга, за пределами боевого радиуса подавляющего большинства китайских боевых самолетов. Исключение составляют лишь бомбардировщики Н-6 ("От красных драконов темнеет небо", см. "НВО" от 18.03.22).



Впрочем, в последние годы китайцы построили множество различных военных объектов на спорных островах – Спратли и Парасельских. В их числе – аэродромы, которые можно будет использовать для "подскока" наиболее современных истребителей-бомбардировщиков семейства Су-27/30/J-11/16 ("Через тернии к пятому поколению", "НВО" от 25.02.22).



Неясно, будет ли задействовать Китай в случае конфликта с Индонезией возможности Ракетных войск НОАК. Это вопрос в большей степени политический, чем военный. Впрочем, понятно, что тактические и оперативно-тактические ракеты с китайской территории до Индонезии не достанут. Применять баллистические ракеты средней дальности (БРСД) в ядерном снаряжении Пекин, конечно, не будет. А вот несколько БРСД с обычными зарядами могут прилететь в Индонезию просто для устрашения.



В любом случае основные боевые действия развернутся на море. ВМФ НОАК ("Поднебесная армада", "НВО" от 01.10.21) имеют подавляющее превосходство над индонезийским флотом – как количественное, так и качественное. Единственный фактор, который дает некоторое преимущество Индонезии, – географический. Боевые действия будут разворачиваться рядом с ее территорией, что позволит задействовать все ее ВМС, включая катера, а также все ВВС.



Но это лишь в минимальной степени компенсирует общее китайское превосходство. Наличие как минимум двух авианосцев в сочетании с действиями вышеупомянутых бомбардировщиков Н-6 и истребителей-бомбардировщиков из состава китайских ВВС очень быстро нейтрализует и "обнулит" индонезийскую авиацию. А подводные и надводные силы одного лишь Южного флота ВМФ НОАК вряд ли испытают серьезные проблемы в боях с индонезийским флотом, несмотря на его близость к своим базам.



Моряки обеих сторон боевого опыта не имеют. Но есть сильнейшие подозрения, что уровень подготовки китайских офицеров и матросов гораздо выше, чем у индонезийских коллег. Для морской пехоты НОАК после разгрома индонезийского флота не составит проблем захватить архипелаг Натуна. Высадку китайского десанта на основные индонезийские острова представить крайне сложно, тем более что в этом нет особого смысла. Впрочем, нет его и в захвате Натуны – острова и воды вокруг них критической ценности для Пекина не представляют.



А Джакарта вряд ли будет активно нарываться на конфликт с Китаем. Если же ее втянет в войну Вашингтон, сценарий будет совсем другим. И роль Индонезии в таком сценарии будет более чем второстепенной.



При этом есть сценарий и прямо противоположный: Пекин постепенно купит Джакарту, перетянув ее на свою сторону в глобальном геополитическом противостоянии. И тогда обсуждать возможность китайско-индонезийской войны станет совершенно бессмысленно.



ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА У БЛИЗКОГО АРХИПЕЛАГА



На протяжении всей постколониальной истории Филиппин эта страна в своей внешней, внешнеэкономической и военной политике ориентировалась почти исключительно на Соединенные Штаты.



Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами был подписан 30 августа 1951 года и обязывал страны оказывать взаимную поддержку в случае угрозы со стороны третьих государств. На основании этого документа на Филиппинах были созданы военные объекты Соединенных Штатов. В 1999-м, а затем в 2014 году соглашение о военном сотрудничестве было продлено, военное присутствие США на Филиппинах расширено.



Отношения же Манилы с Пекином традиционно были достаточно холодными. Тем более что они усугублялись спорами за ряд островов в архипелаге Спратли и за соответствующие акватории в Южно-Китайском море.



В 2012 году между странами произошел конфликт около атолла Скарборо в этом архипелаге. Восемь китайских рыболовных судов были обнаружены филиппинскими кораблями в спорных водах с незаконным уловом на борту. Попытки ареста рыбаков были пресечены двумя китайскими патрульными кораблями. Последовали взаимные протесты возле консульств обоих стран, запреты на вылов рыбы, кибератаки. Китайская сторона установила барьер на входе в бухту атолла и стала патрулировать окружающее море, выдворяя филиппинские корабли из спорных вод.



В январе 2013 года Филиппины подали против Китая иск в Международный суд ООН, который в 2016 году признал, что КНР не имеет права на спорные острова в Южно-Китайском море. Однако Китай ожидаемо проигнорировал это решение. В июне 2013 года филиппинская сторона пыталась инициировать рассмотрение спора в Международном трибунале ООН по морскому праву, но Китай отказался принимать в нем участие.



При этом, несмотря на сравнительно небольшую численность китайской диаспоры на Филиппинах, именно местные китайцы играют доминирующую роль в экономике страны. Если говорить о социальном составе правящей элиты, членах правительства и парламентариях Филиппин, то большинство из них не только имеют китайское происхождение, но и принадлежат к крупным филиппино-китайским кланам предпринимателей.



Что касается бизнес-элиты, оказывающей непосредственное влияние на экономическое развитие страны, здесь преобладают в основном филиппино-китайские компании. Руководителями торговых корпораций являются члены знатных филиппино-китайских кланов и этнические китайцы, долгое время проживающие на островах. На Китай и Гонконг приходится более 20% экспорта Филиппин.



СУХОПУТНАЯ ДЕРЖАВА ДОМИНИРУЕТ НА МОРЕ



До конца ХХ века безопасность страны в целом обеспечивали тесный союз с США и островное положение страны, которое само по себе крайне затрудняло возможность внешнего вторжения на Филиппины. Однако в последнее время ситуация существенно изменилась.



Китай радикально усилился как в экономической, так и в военной сфере. Экономики стран АСЕАН, включая Филиппины, постепенно затягиваются в сферу экономического влияния Пекина, соответственно во все большей степени выходя из аналогичной сферы влияния Вашингтона.



ВМФ НОАК теперь без особых проблем может организовать крупномасштабный десант даже на основные острова Филиппин, не говоря уже о возможности захватить все спорные острова в архипелаге Спратли.



Вооруженные силы Филиппин формально очень велики, но практически не способны вести классическую войну: в этом плане у них все гораздо хуже, чем у Индонезии. Против ВС КНР Филиппинам не поможет даже островное положение их государства. Одни только силы Южного флота и авиация Южного командования ВВС НОАК в течение максимум нескольких дней покончат с ВВС и ВМС Филиппин, после чего смогут делать все, что захотят, в Южно-Китайском море. Десант на сами Филиппины даже не будет иметь особого смысла.



Сейчас Манила впервые в истории своего независимого существования начинает приобретать некоторое количество современных вооружений, предназначенных для ведения классической войны. Однако разрыв в военных потенциалах КНР и Филиппин продолжает стремительно увеличиваться. А если китайско-американские отношения продолжат ухудшаться, Манила даже независимо от своего желания может оказаться на переднем крае борьбы двух сверхдержав. В этом случае участь Филиппин будет очень печальной.



Как показал августовский визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, китайско-американские отношения неизбежно продолжат ухудшаться. При этом Пекин к настоящему противостоянию с Вашингтоном не готов. Наверное, только пока. Источник - НГ

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