Украинский конфликт увеличил сырьевые доходы России и США, - НГ

11:20 26.08.2022 25.08.2022



Основные экономические потери несут Европа и киевские власти

Ольга Соловьева



Американцы наращивают поставки СПГ в Европу.

Украинский конфликт и антироссийские санкции, как казалось, должны были нанести самый существенный удар по экономике России. Однако эти представления оказались во многом неправильными. Самые чувствительные потери несет экономика подконтрольной Киеву части Украины. Значительные потери несет и благополучная Европа, где население вынуждено отказываться от привычных стандартов потребления и коммунальных услуг. Европейские власти пытаются компенсировать ущерб населению пакетом помощи почти в 300 млрд долл. Эта сумма сопоставима с доходами России от экспорта своих энергоносителей. Явную выгоду от кризиса получили и американские экспортеры природного газа в Европу. Еврочиновники планируют ввести новые варианты ограничений цен на электроэнергию, а также увеличить военную помощь Украине.



Цены на газ в Европе продолжают расти. В четверг спотовая цена газа превысила 3,3 тыс. долл. за куб. м. Высокие цены на энергоресурсы остаются головной болью для европейских политиков. В ближайшее время министры энергетики ЕС могут провести экстренное заседание, чтобы обсудить скачок цен на рынках электроэнергии. Об этом, в частности, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Страна выступает за введение ценового ограничения на всей территории ЕС. "Ситуация на энергетическом рынке в определенной степени вышла из-под контроля", – признал министр.



Очевидное последствие украинского конфликта – обострение энергетического кризиса, в котором многие страны продолжают нести весомые потери. Как подсчитали в аналитическом центре Bruegel, европейские правительства за год направили порядка 280 млрд евро на меры по смягчению энергетического кризиса в регионе.



В расчет этой суммы входят все госрасходы стран Европы, направленные на покрытие бремени кризиса для регионального бизнеса и обычных граждан, включая субсидирование тарифов для малого бизнеса и прямые выплаты.



Цены на энергоресурсы будут высокими в течение всей зимы, и европейские страны должны работать с учетом наихудшего сценария, при котором цены останутся такими даже после этого, предупреждают аналитики Bruegel. Больше всего средств на поддержку населения в условиях энергокризиса среди европейских стран выделила Германия – 60,2 млрд евро, или 1,7% от ВВП страны. Италия направила на эти цели 49,5 млрд евро (2,8% от ВВП), Франция – 44,7 млрд евро (1,8%), Великобритания – 44,3 млрд евро (1,6%) и Испания – 27,3 млрд евро (2,3%).



В сентябре правительство Греции выделит еще почти 2 млрд евро субсидий за рост энерготарифов, сообщил в среду министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас. "Субсидия домохозяйствам распространяется на все основные и неосновные места жительства, на весь месячный объем потребления, без учета критерия дохода и независимо от поставщика. Речь идет о 6 млн субсидий", – сказал министр. К слову, в августе греческие власти выделили 1,1 млрд евро субсидий.



Болгария направит около 1,1 млрд долл на поддержку компаний и потребителей с низким доходом. Власти также пообещали скидки на оплату бензина, дизеля и других видов топлива с июля по декабрь и снижение акцизов на природный газ, электроэнергию и метан. При этом потери Болгарии по нефтегазовым контрактам превысили 5 млрд долл из-за ухудшения отношений с Россией.



"Европейские политики ответили на скачок стоимости энергоресурсов широкомасштабными мерами по снижению цен, включающими предоставление субсидий, снижение налогов и ценовой контроль", – отмечают эксперты Международного валютного фонда. По их мнению, такая помощь привела к игнорированию необходимости предпринимать действия по экономии энергии.



Перспективы европейской экономики в связи с кризисом в целом выглядят нерадужными. Для Европы рецессия представляется почти неизбежной, поскольку цены на газ, которые имеют решающее значение для населения и промышленности, только с июня выросли более чем втрое из-за опасений, что Россия прекратит поставки, отмечает агентство Reuters. Дальнейшее сокращение поставок российского газа особенно сильно ударит по таким крупным экономикам еврозоны, как Германия и Италия, продолжает агентство. На ожиданиях дальнейшего ухудшения перспектив экономики ЕС курс евро в этом году снизился более чем на 12%.



На фоне экономических сложностей консенсус Запада в вопросе поставок в Украину военной помощи может в скором времени измениться, предупреждает CNN.



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Западные страны анонсировали очередной

пакет военной помощи Киеву.

Фото с сайта www.dvidshub.netВ то же время Россия, несмотря на некоторые санкционные ограничения, продолжает наращивать экспорт энергоресурсов. Как сообщает агентство Bloomberg, Китай только с марта по июль импортировал из России энергоресурсов на общую сумму в 35 млрд долл по сравнению с 20 млрд долл годом ранее. При этом в июле импорт российского угля в Китай достиг рекордного объема – 7,4 млн тонн, что на 14% больше показателя того же месяца 2021 года. Поставки коксующегося угля составили 2 млн тонн, взлетев на 63% по сравнению с прошлым годом. Между тем импорт российской нефти в прошлом месяце поднялся на 8% и достиг 7,15 млн тонн, СПГ – на 20%, до 410 тыс. тонн. В июле Китай потратил 7,2 млрд долл. на закупку российских энергоресурсов против 4,7 млрд годом ранее.

Минфин ранее сообщал, что в целом по итогам семи месяцев общие доходы федерального бюджета от продажи за рубеж российских нефти и газа составили 7,2 трлн рублей. В 2021 году за первые семь месяцев от экспорта российских углеводородов в казну поступило только 4,8 трлн рублей. В целом по итогам года нефтегазовые доходы РФ от экспорта энергоносителей могут достигнуть 337,5 млрд долл., прогнозировало Минэкономразвития.



В тоже время энергоресурсы из США все активнее завоевывают европейский рынок. В Минэнерго США в среду сообщили, что Штаты экспортировали свыше 11 млн баррелей нефти и продуктов нефтепереработки в сутки на прошлой неделе, что стало рекордом за всю историю фиксации этого показателя, то есть с февраля 1991 года. Поставки дизельного топлива за рубеж подскочили на 20%, а экспорт нефти превысил 4 млн баррелей в сутки по итогам второй недели подряд, что случилось впервые с 2015 года.



Бюро переписи населения США в начале августа отчитывалось, что в денежном выражении экспорт сырой американской нефти увеличился до 10,7 млрд долл. в июне и до 10,4 млрд долл. – в мае. В целом с начала года страна заработала свыше 54,4 млрд долл., что на 23 млрд долл. больше, чем за тот же период прошлого года. Бюро сообщает, что с начала года экспорт природного газа и сжиженного природного газа (СПГ) в денежном выражении составил 29 и 20,4 млрд долл. Для сравнения: за тот же период 2021 года – 17,1 и 13,2 млрд долл. соответственно.



В Минэнерго США указывали, что только за первые четыре месяца года Штаты экспортировали 74% своего СПГ в Европу по сравнению со среднегодовым показателем в 34% в прошлом году. Ранее основным направлением экспорта СПГ была Азия. Швейцарская газета Blick со ссылкой на данные трейдеров сообщает, что газовый кризис в Европе приносит колоссальные прибыли американским энергетическим компаниям, а доход от одной поставки может достигать 200 млн долл.



Американская администрация при этом продолжает наращивать военную помощь Украине. Новый пакет оценивается почти в 3 млрд долл. В целом США уже оказали Украине военную помощь в размере 10,6 млрд долл., подсчитал Reuters (см. "НГ" от 24.08.2022). Бельгийские власти в четверг объявили, что представят Украине помощь на 8 млн евро для "оказания первой (медицинской) помощи, зимней одежды, приборов ночного видения и лекарственных средств".



Между тем по данным Ukraine Support Tracker, международная финансовая и военная поддержка Украины начинает снижаться. Так, в июле Киев получил только около 1,5 млрд евро в виде новых обязательств по поддержке. Это резкое снижение по сравнению с апрелем или маем. В общей сложности трекер сейчас фиксирует обязательства в размере 84,2 млрд евро.



О неравномерных потерях говорят и эксперты "НГ". "В первую очередь на любой вооруженной конфронтации зарабатывают поставщики оружия. Помимо них, очень хорошо зарабатывают нефтедобытчики. Saudi Aramco увеличила прибыль почти в два раза, крупнейшие американские нефтяники год к году увеличили доходы в 3–4 раза. Все логично, так как цены на нефть за последние полгода не опускались ниже 95 долл. за баррель Brent. На этом фоне в плюсе "Газпром" – космические цены на газ в Европе при минимальных поставках", – рассказывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.



Что касается РФ, то, действительно, в контексте доходов бюджета страна пока никаких проблем от санкций не получила. "Но есть слишком много опций, которые начнут влиять среднесрочно, – от программного обеспечения до запчастей для оборудования тех же нефтегазовых компаний, производившихся европейцами", – отмечает эксперт.



Исполнительный директор департамента компании "Ива Партнерс" Артем Тузов называет несколько пострадавших сторон. Дороже всего украинский кризис обходится для граждан Украины. Источник - НГ

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