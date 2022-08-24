Глава Каракалпакстана Камалов покинул свой пост "из-за болезни". Его сменит - эксМВД Аманбай Орынбаев

11:40 26.08.2022

Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов покинул свой пост "из-за болезни". На его место предложена кандидатура бывшего главы МВД Аманбая Орынбаева.



Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов обратился с заявлением о приостановлении его полномочий и освобождении от занимаемой должности в связи с болезнью. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время выступления в Жокаргы Кенесе, передает его пресс-секретарь президент Шерзод Асадов.



По его словам, на прошедшем заседании рассмотрено обращение Мурата Камалова и принято решение об освобождении его с должности.



На его место предложена кандидатура бывшего главы МВД, ныне первого заместителя председателя Совета министров, Аманбая Орынбаева, который 22 августа был избран депутатом парламента республики. Перед рассмотрением его кандидатуры президент предложил выслушать планы и предложения кандидата по дальнейшему развитию региона, созданию достойных условий жизни населения и решению существующих проблем.



Как сообщает Шерзод Асадов, Аманбай Орынбаев описал существующие проблемы в Каракалпакстане в части развития предпринимательства, развития аграрного сектора, увеличения промышленных проектов, развития инфраструктуры, социальной защиты населения, образования и поддержки молодежи и озвучил свои предложения по их решению. Он обратился к Шавкату Мирзиееву за помощью в выделении необходимых ресурсов для полной реализации этих планов.



Как мы сообщали ранее, президент обвинил руководителей Каракалпакстана в игнорировании проблем людей. "В корне событий двухмесячной давности также лежит неспособность найти решения социально-экономических проблем", - заявил он.



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Президент Шавкат Мирзиеев, выступая в Жокаргы Кенесе, обвинил руководителей Каракалпакстана в игнорировании проблем людей. "В корне событий двухмесячной давности также лежит неспособность найти решения социально-экономических проблем", - заявил он.

Сегодня, 12:19 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в выступлении в Жокаргы Кенесе в Нукусе обвинил руководителей Каракалпакстана в игнорировании проблем народа. Цитаты из выступления публикует его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Несмотря на все усилия по развитию Каракалпакстана и выделение огромных средств, в республике остаются проблемы, негативно влияющие на настроение населения, заявил президент.



"Отдельные несправедливые, бесчестные здешние руководители до сих пор не поняли суть такого благого понятия, как „удовлетворение потребностей народа"", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"До сих пор поступает большое количество жалоб населения по поводу таких проблем, как питьевая вода, внутренние дороги, обеспечение электроэнергией, [высокие] цены", - отметил он.



"На самом деле в корне событий двухмесячной давности также лежит неспособность найти решения отдельных социально-экономических проблем", - цитирует президента Шерзод Асадов.



"К сожалению, отдельные руководители вместо того, чтобы удовлетворять нужды нашего народа, заняты неэффективным расходованием средств, выделяемых на повышение благосостояния людей, не используют создаваемые возможности, не работают с готовностью отдать все свои силы ради своей страны", - подчеркнул президент.



Напомним, власти Каракалпакстана на следующий день после массовой демонстрации в Нукусе заявили, что "1 июля преступная группа лиц организовала противозаконные действия в виде попытки захвата органов госуправления". В заявлении также высказана обеспокоенность попытками отдельных нездоровых внешних сил повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане.