Минкульт Киргизии пытается заблокировать популярный веб-сайт 24.kg

15:25 26.08.2022

26 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Акмат Алагушев: Попытки заблокировать 24.kg ненормальны



Представитель Института Медиа Полиси Акмат Алагушев назвал ненормальными попытки заблокировать сайт 24.kg.



По его словам, действия Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики в Министерство цифрового развития расценивать как незаконные нельзя, поскольку есть документ Гульшат Асылбаевой "О защите от недостоверной (ложной) информации" и постановление кабмина о его реализации. "Но это ненормально и нелогично. Вам же даже не вручили уведомление. Если такое отношение к 24.kg, то что говорить о других сайтах? Эта ситуация показывает, что закон и подзаконный акт - сырые. Приняты они необдуманно, под давлением и с бухты-барахты", - сказал Акмат Алагушев.



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Ранее министр культуры Азамат Жаманкулов сообщил, что в ведомство поступила первая жалоба на публикацию в соцсетях.



"Информацию блокирует Минцифры. Пока это возможно только через местные ресурсы. Через внешние, такие как Facebook или Instagram, возможности нет. Минцифры ведет с ними переговоры, чтобы разработать законные механизмы", - пояснил тогда глава ведомства.



Инициаторы закона утверждали, что он направлен на борьбу с фейками в соцсетях. Но медиаэксперты предупреждали, что инициатива Гульшат Асылбаевой будет применяться в первую очередь против СМИ и журналистов Кыргызстана.



Президент Садыр Жапаров подписал инициированный депутатом Гульшат Асылбаевой Закон "О защите от недостоверной (ложной) информации" 23 августа 2021 года.