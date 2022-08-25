Премьеры разделили риски. Одобрено создание Евразийской перестраховочной компании, - "Къ"

15:35 26.08.2022

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в пятницу в Чолпон-Ате (Киргизия) утвердили заявление об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). Она начнет работу в 2023 году, потенциальная страховая емкость составит $2 млрд. Ожидается, что появление ЕПК поспособствует наращиванию объема взаимной торговли внутри "пятерки" на более чем $6 млрд.



В пятницу главы правительств стран-участниц ЕАЭС в ходе заседания межправсовета одобрили создание Евразийской перестраховочной компании (см. "Ъ" от 26 августа). Речь идет о международной организации, которая, по словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, "будет перестраховывать экспортные кредиты и инвестиции от предпринимательских и политических рисков в государствах ЕАЭС и в третьих странах". По его словам, ЕПК начнет работу в 2023 году - организация "призвана стимулировать взаимную и внешнюю торговлю, а также реализацию совместных кооперационных проектов за счет увеличения страховой емкости и профессионального управления рисками на всем пространстве ЕАЭС".



Предполагается, что потенциальная страховая емкость составит до $2 млрд,- по экспертным оценкам, добавляет Андрей Слепнев, это может способствовать увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более $6 млрд.



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Создание наднационального перестраховщика обсуждалось странами "пятерки" с 2020 года - ускорению этой работы, очевидно, поспособствовали нарастающие из-за санкций проблемы со страхованием российских и белорусских экспортных контрактов. Как отметил в пятницу на заседании премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, "с учетом существующих ограничений в доступе к перестраховочным емкостям традиционных рынков страхования ЕПК является весьма своевременным институтом развития, который позволит не только увеличить объемы торговли, но также будет содействовать национальным экспортно-кредитным агентствам, страховщикам и перестраховщикам, в том числе развивая механизм перестрахования в национальных валютах".



Премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув, что ЕПК открыта "для присоединения новых международных партнеров", добавил, что организация будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества и обеспечит экспортные займы, "в планах также выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов".



Капитал ЕПК составит 15 млрд руб. и будет формироваться за счет имущественных взносов стран "пятерки" - проект устава организации, как ранее сообщал "Ъ", предполагает, что большая часть взносов приходится на подсанкционные Россию (45%) и Белоруссию (30%). На долю остальных членов ЕАЭС придется четверть взносов: участие Казахстана составит 20%, Армении - 3%, Киргизии - 2%.