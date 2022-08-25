 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.08.2022
15:35  Премьеры разделили риски. Одобрено создание Евразийской перестраховочной компании, - "Къ"
15:25  Минкульт Киргизии пытается заблокировать популярный веб-сайт 24.kg
13:58  Армяне сдали азербайджанцам город Лачин. Спалили дома и ушли
11:40  Глава Каракалпакстана Камалов покинул свой пост "из-за болезни". Его сменит - эксМВД Аманбай Орынбаев
11:20  Украинский конфликт увеличил сырьевые доходы России и США, - НГ
11:16  Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война? - Александр Храмчихин
11:10  Переворот демократичнее референдума, или Демократия по-американски, - Вл.Бадмаев

11:09  Казахстанцы без знания русского языка не поднимутся выше разнорабочих, - С.Артеменко
11:01  Гагаузия ждет русскую армию в Одессе, чтобы уйти из Молдавии, - Сергей Аксенов
07:50  Советником президента Узбекистана по социалке назначен ректор ТТУ Одил Абдурахманов
07:27  Любовный-нелюбовный треугольник: Иран, Россия, США торгуются за персидскую нефть, - СП
07:00  Мир катится в прогнозируемую бездну, - Джордж Фридман
06:53  В Афганистане заблокировали более 23 млн "неэтичных" сайтов
06:50  США бомбят Сирию противобункерными бомбами
06:44  Клиринги в помощь. Россия и ЕАЭС ищут и находят варианты обхода санкций, - В.Катасонов
06:38  Американских школьников разрешили пороть: инициатива принадлежала родителям
06:33  В "Айыл Банке" Кыргызстана новый председатель - Максат Эржанов
00:44  Европа готовится к зиме: когда борются паника и расчет
00:37  Казахстанская нефть послужила яблоком раздора между Россией и Китаем, - МК
00:30  Молдавия не хочет платить за российский газ, но Миллер продолжает его качать?...
00:24  Для накопления резервов в юанях нужно разрешение Пекина, - А.Комраков
00:19  Как чувствуют себя "кацапы" в Казахстане? - Ирина Джорбенадзе
Четверг, 25.08.2022
22:00  Таджикистан вернул коронавирусные ограничения на границе при прилете в страну
21:58  Суд в ЕС отказал миллиардеру Усманову в иске из-за "связей с властями РФ"
21:40  Варварство. Уничтожен архитектурный памятник V-VII вв. Кунжутлитепа в Кашкадарье
21:26  Уволен влиятельный советник Узбпрезидента по социалке Абдужабар Абдувахитов
20:37  Убийца Дарьи Дугиной скрывается в Европе по казахстанскому паспорту на имя "Юлии Зайко"
20:24  Предвыборный год в Молдове. Кто станет "электоральным бульдозером" и раздавит Санду, - А.Кориненко
20:14  Доизбраны вместо выбывших 8 депутатов Парламента - Жокаргы Кенеса Каракалпакстана
20:07  "Комплекс Абу Райхана Беруни" построят в Берунийском районе Каракалпакии
16:29  В пустыне Негев обнаружили богатое поместье возрастом 1200 лет
15:33  В Узбекистане теперь есть Совет по искусственному интеллекту
15:29  Болат Назарбаев незаконно отхомячил 59 земельных участков и объектов на 244 га, - мажилисмен Саиров
15:27  Талибы не нашли тело якобы "убитого" американцами лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
15:24  В кыргызской Чолпон-Ате началось заседание Евразийского межправсовета в узком формате
14:07  Первый молодежный форум СНГ и ЕАЭС стартовал в Кыргызстане
14:05  Истлевающие личины: "кумиры" молодежи и СВО
13:24  Русофоб Макрон и по кому звонит колокол…, - Александр Маслов
13:20  Галактика войны. Битва на Украине, развиваясь по спирали.., - Александр Проханов
12:41  В парламенте Кыргызстана предложили лишить экс-президентов некоторых привилегий
12:32  HRW призвала власти Таджикистана прекратить преследования жителей ГБАО
11:04  Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника. Читая С.Коэна, - Дмитрий Буянов
10:02  В Казахстане изобрели чудо-мазь против микозов
09:58  Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное заявление татарских ученых
08:46  О провокаторах и провокациях, - Данияр Ашимбаев
08:07  Не допускать к власти. Какие ограничения предлагают ввести против коррупционеров в Киргизии
07:51  Ташкент и Кабул замяли приграничный конфликт, - Виктория Панфилова
07:35  Йеменский конфликт продвинулся к границам Израиля, - Игорь Субботин
07:32  Рынок продовольствия. Как странам ЕАЭС обуздать инфляцию и избавиться от импорта, - А.Камалян
07:28  Приказ – быть русофобами до конца! - А.Кренгель
00:25  Подчинит ли Африка себе мир? - Виталий Гранкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Премьеры разделили риски. Одобрено создание Евразийской перестраховочной компании, - "Къ"
15:35 26.08.2022

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в пятницу в Чолпон-Ате (Киргизия) утвердили заявление об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК). Она начнет работу в 2023 году, потенциальная страховая емкость составит $2 млрд. Ожидается, что появление ЕПК поспособствует наращиванию объема взаимной торговли внутри "пятерки" на более чем $6 млрд.

В пятницу главы правительств стран-участниц ЕАЭС в ходе заседания межправсовета одобрили создание Евразийской перестраховочной компании (см. "Ъ" от 26 августа). Речь идет о международной организации, которая, по словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, "будет перестраховывать экспортные кредиты и инвестиции от предпринимательских и политических рисков в государствах ЕАЭС и в третьих странах". По его словам, ЕПК начнет работу в 2023 году - организация "призвана стимулировать взаимную и внешнюю торговлю, а также реализацию совместных кооперационных проектов за счет увеличения страховой емкости и профессионального управления рисками на всем пространстве ЕАЭС".

Предполагается, что потенциальная страховая емкость составит до $2 млрд,- по экспертным оценкам, добавляет Андрей Слепнев, это может способствовать увеличению объема взаимной торговли внутри ЕАЭС на сумму более $6 млрд.

Коллегия ЕЭК одобрила план их цифровизации в ЕАЭС
Создание наднационального перестраховщика обсуждалось странами "пятерки" с 2020 года - ускорению этой работы, очевидно, поспособствовали нарастающие из-за санкций проблемы со страхованием российских и белорусских экспортных контрактов. Как отметил в пятницу на заседании премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, "с учетом существующих ограничений в доступе к перестраховочным емкостям традиционных рынков страхования ЕПК является весьма своевременным институтом развития, который позволит не только увеличить объемы торговли, но также будет содействовать национальным экспортно-кредитным агентствам, страховщикам и перестраховщикам, в том числе развивая механизм перестрахования в национальных валютах".

Премьер-министр России Михаил Мишустин, подчеркнув, что ЕПК открыта "для присоединения новых международных партнеров", добавил, что организация будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества и обеспечит экспортные займы, "в планах также выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов".

Капитал ЕПК составит 15 млрд руб. и будет формироваться за счет имущественных взносов стран "пятерки" - проект устава организации, как ранее сообщал "Ъ", предполагает, что большая часть взносов приходится на подсанкционные Россию (45%) и Белоруссию (30%). На долю остальных членов ЕАЭС придется четверть взносов: участие Казахстана составит 20%, Армении - 3%, Киргизии - 2%.

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661517300


Новости Казахстана
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате
- Предварительные результаты голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу, Улытау
- Кадровые перестановки
- В СКО Ералы Тугжанов провел совещание по реализации Комплексного плана по повышению доходов населения
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и России
- Ералы Тугжанов принял участие в Форуме науки и высшего образования
- Новая безопасность для Нового Казахстана
- Триллер со школьной формой
- Минторговли и интеграции отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  