Начальник Института СБ Украины задержан... СБУ. Оказался изменником

16:31 26.08.2022

Врио начальника Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену

На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого



На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в СБУ.



"СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.



Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его имя не раскрывается.



Ранее сообщалось, что глава управления СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым в Кропивницком.