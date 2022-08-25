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|Начальник Института СБ Украины задержан... СБУ. Оказался изменником
16:31 26.08.2022
Врио начальника Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену
На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в СБУ.
"СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его имя не раскрывается.
Ранее сообщалось, что глава управления СБУ по Кировоградской области Александр Наконечный найден мертвым в Кропивницком.