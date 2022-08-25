Вокруг Запорожской АЭС Украина создала зону тотального вранья и... оставила себя без света, - МК

21:03 26.08.2022

Вокруг Запорожской АЭС Украина создала зону тотального вранья

И собственными усилиями оставила себя без электроэнергии



Электроэнергия с Запорожской АЭС больше не поступает на территорию Украины. В ходе обстрелов ВСУ перебиты все линии электропередач, ведущие в украинскую сторону. В то же время Киев пытается делать вид, что контролирует ситуацию. Какие же последствия ждут Назалежную после потери энергии с ЗАЭС?



И собственными усилиями оставила себя без электроэнергии



Перебои с энергоснабжением в Запорожской и Херсонской областях стали возникать в четверг из-за короткого замыкания в сети после украинских артобстрелов и пожаров в Энергодаре. Вследствие этого на станции сработали системы безопасности и два энергоблока оказались от сети отключены. Позже снабжение регионов электроэнергией возобновилось.



В эфире "России-1" член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в четверг была перебита последняя четвертая линия передач, и теперь электроэнергию на правый берег Днепра оказалось физически невозможно передать - на Украину теперь она не поступает.



В тоже время станция продолжает работу, и вырабатываемая энергия идет на территории Запорожской и Херсонской областей. Рогов отметил, что восстанавливать перебитые Украиной ЛЭП не стали, чтобы не подвергать риску жизни ремонтников из-за вероятных обстрелов с украинской стороны.



Таким образом Запорожская АЭС, вопреки распространяемой в украинских СМИ информации, продолжает функционировать. Даже сама Украина могла бы получать энергию со станции, если бы прекратились периодические обстрелы со стороны ВСУ. Но в Киеве продолжают убеждать собственное население и международное сообщество в том, что ситуация на станции находится под украинским контролем и все перебои работы происходят якобы исключительно по вине России. В то же время потеря электроэнергии станции перед грядущим отопительным сезоном может обернуться для Украины серьезными проблемами.



Об этом "МК" поговорил с политологом Андреем Суздальцевым.



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- Каковы перспективы Украины без энергии Запорожской АЭС?



- Украина остается с большим дефицитом энергетики. Где-то около 20%, а то и больше. В условиях того, что им предстоит зима, для Украины это очень существенная проблема, потому что больше брать генерацию электроэнергии неоткуда. Раньше они импортировали электричество из Белоруссии и даже из России. Сейчас этот канал обрезан. Украина поставлена перед фактом – прекращайте обстрел ядерной станции и тогда электроэнергия будет поступать. Изначально они рассчитывали, что у России самой не выдержат нервы и она отступит. Теперь этот ядерный шантаж свидетельствует о том, что украинская армия проигрывает.



- "Энергоатом" параллельно заявляет, что украинские специалисты собираются запустить два блока станции, что это может означать?



- В последнем выступлении господина Зеленского он все преподнес так, будто Украина продолжает контролировать станцию. Якобы украинский персонал переживает обстрел российской артиллерии. Все это чистой воды ложь и не имеет отношения к реальности. "Энергоатом" сейчас ничего уже не может сделать с Запорожской атомной станцией. Он не имеет к ней никаксимового доступа. Это все традиционный подлог.



Николай Максимов