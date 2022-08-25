США снимают санкции с Ирана, чтобы напакостить России

21:06 26.08.2022

США нашли, чем заменить российскую нефть в Европе

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Основные преграды на пути "ядерной сделки" с Ираном убраны, и она будет подписана, уверен востоковед Владимир Сажин.



Все участники переговоров очень заинтересованы в их благополучном завершении.



Переговоры по условиям возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (снятие санкций с Тегерана в обмен на его отказ от создания ядерного оружия), похоже, выходят на финишную прямую. Сообщается, что Иран снял часть своих требований, что нашло поддержку представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. В свою очередь, Евросоюз составил свой проект соглашения, который, вроде бы, не вызывает серьезных возражений ни иранской, ни американской стороны.



Между тем, Израиль категорически против новой "ядерной сделки" с Ираном. Министр обороны еврейского государства Бени Ганц отправился в США в попытке если не отговорить американцев от подписания этого соглашения, то хотя бы подкорректировать его, а экс-премьер израильского правительства Нафтали Беннет призвал администрацию Джо Байдена "одуматься". На фоне всего этого Соединенные Штаты нанесли удар по проиранским формированиям в Сирии.



С вопросом о том, как могут развиваться события дальше, обозреватель "Росбалта" обратился к эксперту по проблемам Ирана, старшему научному сотруднику Института Востоковедения РАН Владимиру Сажину.



- Каковы сегодня шансы на подписание "ядерной сделки" с Ираном?



- Я думаю, что она все-таки состоится. Но когда это произойдет, сказать сложно. Представитель России на венских переговорах Михаил Ульянов сказал, что это может произойти через несколько дней.



- То есть это может случиться, что называется вот-вот?



- Да, конечно. Я напомню, что 4 августа в Вене после большого перерыва, начавшегося 11 марта, возобновились переговоры по возрождению СВПД. Через четыре дня после этого ЕС представил заключительный текст соглашения. Насколько я понимаю, этот текст поддержали все участники переговоров - и Россия, и Китай, и США. Иран также в целом его поддержал, но пообещал внести в него некоторые поправки.



Насколько я понимаю, сейчас идет речь о каких-то незначительных вещах, потому что ранее об основных противоречиях уже договорились. Тегеран до этого выдвинул требования исключить из списка террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сейчас иранцы от этого требования отказались.



Исламская республика также требовала, чтобы МАГАТЭ прекратило расследование деятельности Ирана до 2003 года, когда на трех его объектах были обнаружены следы обогащенного урана. Тегеран тогда не смог (или не захотел) объяснить, откуда эти следы взялись. Однако, во-первых, МАГАТЭ не участник переговоров по СВПД, а во-вторых, иранцы сняли и это требование.



Какие-то незначительные требования иранцев еще остались, но мне кажется, что они сейчас просто более активно стали выторговывать себе более приемлемые условия сделки. Все-таки Иран - это Восток, восточный базар. Там просто так за какую-то заранее назначенную цену товар не покупают…



Но в целом, основные преграды на пути "ядерной сделки" уже убраны, и она будет подписана.



- Каковы могут быть основные ее положения?



- Я думаю, что там будет и процесс постепенного снятия санкций, и процесс возвращения Ирана на тот уровень его ядерной программы, который был в 2015 году, на момент подписания первой "ядерной сделки" с ним. Потому что особенно с 2018 года (когда президент США Дональд Трамп вывел США из СВПД, - "Росбалт") Тегеран усилил свой ядерный потенциал.



- А это технически вообще возможно - "отмотать назад" ядерную инфраструктуру страны?



- Конечно! Иран за последние два-три года накопил огромное количество урана, обогащенного и до 20%, и до 60%. По первому СВПД ему разрешалось обогащать уран только до 3,67%. Все это, конечно, надо куда-то вывозить. То же самое надо что-то делать с его тяжелой водой и современными центрифугами по обогащению урана, которые Тегеран уже запустил в производство. Так что для специалистов-ядерщиков и юристов там большое поле деятельности.



- Что касается центрифуг - насчет них выразил беспокойство экс-премьер израильского правительства Нафтали Беннет, отметивший, что СВПД не помешает Тегерану продолжать свои работы по разработке, установке и эксплуатации центрифуг "всего за два года". Что он имел в виду?



- Возможно, это просто неудачный перевод его слов. Дело в том, что Иран создал центрифуги четвертого, пятого и шестого поколения, которые гораздо более производительны, более быстродействующие, чем первого поколения. По СВПД-2015 Тегеран мог использовать только центрифугу ИР-1. Если в качестве соглашения возьмут за основу СВПД-2015, то нужно заскладировать более современные центрифуги и не допускать их в производство обогащения урана.



Посмотрим, как это будет действовать, но сейчас все участники переговоров очень заинтересованы в восстановлении сделки. И Евросоюз, который хочет вернуть свой бизнес в Иран, и США, которые в новых условиях, сложившихся после 24 февраля и введения санкций против России, прежде всего в нефтяной сфере, хотят сделать так, чтобы Иран компенсировал дефицит российской нефти в Европе.



Да и вообще, Белый дом заинтересован в этой сделке перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре. Байдену нужна победа во внешней политике. Для демократов перед выборами это важно.



- Тем не менее, поступают сообщения, что американцы нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии. Не сорвет это подписание СВПД?



- Насколько я помню, вначале иранцы нанесли удар по американской базе в Сирии. Это был ответ. Но вообще, американцы заявили, что это никак не связано с СВПД. Это у них свои разборки в Сирии.



- Что будет с ценами на нефть в случае подписания соглашения?



- Я думаю они упадут, хоть и ненамного. Все будет зависеть от того, как Иран будет набирать обороты в экспорте своей нефти и как будет работать Организация экспортеров нефти (ОПЕК). Иран ведь член ОПЕК и у них там действуют свои правила, в частности, для того, чтобы не превышать квоты поставок нефти на мировой рынок.



Беседовал Александр Желенин