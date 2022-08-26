Поставленное Киеву Западом оружие утекает на "черный рынок", - Bloomberg

21:25 26.08.2022

Bloomberg

США

26 августа 2022

Поток наличных денег для поставок оружия Украине приводит в состояние боевой готовности надзорный орган Пентагона

Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина.



Миллиардные траты на вооружение Украины вызвали обеспокоенность у генерального инспектора Пентагона Шона О"Доннелла, сообщает Bloomberg. Он не исключил утечки поставленных Киеву систем и боеприпасов на черный рынок.



Энтони Капачио (AnthonyCapaccio)



Пока Пентагон спешит пополнить запасы оружия на миллиарды долларов, отправленного на Украину, его генеральный инспектор говорит, что готов к появлению признаков мошенничества и злоупотреблений в тысячах заключенных контрактов.

"Мы разработали вселенную из тысяч контрактов, связанных с Украиной", каждый из которых составляет не менее 2 миллионов долларов, сказал в интервью исполняющий обязанности генерального инспектора Шон О"Доннелл. Это более 7800 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, добавил он, еще даже не затрагивая приближающийся поток крупных заказов на современное оружие, такое как ракетные системы HIMARS большой дальности.



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Надзор генерального инспектора будет сосредоточен на дополнительных расходах на Украину в размере 26,6 миллиарда долларов, утвержденных Конгрессом с прошлого года, что привело к сокращению запасов оружия [в самих США].



Помимо анализа эффективности учетных систем Пентагона для учета и отслеживания расходов, связанных с Украиной, офис генерального инспектора планирует изучить соглашения США об обмене разведданными с союзниками по Организации Североатлантического договора, эффективность подготовки украинских сил и возможность утечки боевого снаряжения на черный рынок.



Официальные лица НАТО "кажутся уверенными в том, что безопасность была вполне достаточной для передачи оружия", и "насколько мы можем судить, прямо сейчас все, что должно стрелять и взрываться, они используют на сто процентов", – сказал О"Доннелл. Но добавил, что "это необходимо проверить" с помощью аудита.

Представитель Пентагона сообщил журналистам на прошлой неделе, что у этого подразделения есть очень подробные меры подотчетности, чтобы гарантировать: контроль начнется, как только Пентагон получит разрешение на это. Этот контроль будет включать в себя отправку из США, пересечение украинской границы, а затем доставку в воинские части. По словам чиновника, в отслеживании участвуют Пентагон, Европейское командование США и новый офис военного атташе в Киеве.



О"Доннелл сказал, что эта система должна быть протестирована, потому что украинские чиновники ведут учет американского оборудования с помощью "квитанций, написанных от руки, все на бумаге". По его словам, как только вооружение попадает на Украину, "я не думаю, что у них есть большая точность" относительно того, где оно оказывается.



В июне О"Доннелл возглавил группу в Германии для встречи с должностными лицами Европейского командования США и его генеральным инспектором для количественной оценки проблем с надзором.



О"Доннелл сказал, что урок, извлеченный из поспешных расходов Министерства обороны в начале пандемии коронавируса на материально-технические средства, такие как аппараты искусственной вентиляции легких и маски, заключается в том, что "по мере увеличения скорости расходов возрастает вероятность мошенничества". По его словам, в центре внимания генерального инспектора "находится весь спектр мошенничества при заключении государственных контрактов, включая сговор, стороны которого должны быть отстранены от участия", представление предложений с ошибочными ценами и ненадлежащее ведение документации.

О"Доннелл сказал, что его служба "поняла на основе накопленного опыта, что ведение полной документации по контрактам, грантам и проектам имеет решающее значение для эффективной работы и эффективного надзора", поскольку "отсутствие качественного ведения документации оказало пагубное влияние на многие наши расследования в Афганистане и Ираке". Он сказал, что его сотрудники используют "этот урок при планировании и проведении обширной работы по Украине".



По его словам, эксперты по анализу данных, работающие с аудиторами и следователями по уголовным делам, пользуются специализированными программными средствами, что позволяет им "использовать гораздо более богатый набор данных и глубже изучать" процесс заключения контрактов на предмет признаков мошенничества или сговора с целью получения контракта.