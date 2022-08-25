Эрдоган примет участие в сентябрьском саммите ШОС в Узбекистане

21:49 26.08.2022

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября в Самарканде, передает ТАСС.



По словам Эрдогана, об участии в саммите он говорил еще в начале августа на встрече в Владимиром Путиным в Сочи. Высказывания турецкого лидера приводит телеканал TRT.



"Мы говорим, что хотим или присоединиться к "шанхайской пятерке", или стать наблюдателями в организации и партнерами, - сказал Эрдоган. - К примеру, приходит Китай, с другой стороны придут Саудовская Аравия и Катар. Мы ставим целью быть там вместе с ними. Если ничего чрезвычайного не произойдет, я также приму участие во встрече. На ней мы более подробно обсудим перспективы".



Как сообщает Sputnik Узбекистан, национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов уточнил, что свой визит турецкий лидер уже подтвердил.

"Мы ожидаем гостей-лидеров тех стран, с которыми председательствующая сторона (Узбекистан) поддерживает близкие контакты", - заявил он.



Нуримбетов также добавил, что уже стало известно, что Узбекистан в эти даты посетит глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



Также, кроме восьми государств-членов ШОС на саммите ожидают участие лидеров трех стран-наблюдателей - Беларуси, Ирана и Монголии.



Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.