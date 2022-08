Румынский вокалист Киркоров начал мировой тур Gold. The Greatest Hits с Бишкека

26 августа 2022

Филипп Киркоров выступит в Бишкеке с программой Gold. The Greatest Hits



Пятикратный лауреат мировой премии World Music Awards, народный артист РФ Филипп Киркоров с громким успехом и полным аншлагом отметил в Государственном Кремлевском Дворце 55-летний юбилей, ознаменовав круглую дату премьерой новой концертной программы Gold. The Greatest Hits.



Теперь и в городах мира и стран СНГ прозвучат все хиты суперзвезды в специальной программе, с которой Филипп Киркоров возвращается на большую сцену после нескольких лет перерыва.

Филипп Киркоров вошел в историю музыки как первый постсоветский артист, применивший международный подход к созданию и организации не просто концертов, а высококонцептуальных туров, каждый со своим посылом, визуальным языком и всегда широким размахом.



Новая программа Gold. The Greatest Hits объединит в себе лучшие наработки за последние десятилетия с новейшими шоу-технологиями.



Рекордное количество смены образов артиста, тонны светового и звукового оборудования и, конечно, все хиты Филиппа Киркорова, благодаря которым он снискал славу короля эстрады.



Организатором тура является международный продюсер, певец, композитор, музыкант Ислам Сатаров.



Концерты пройдут 1 ноября в Ташкенте, 3 ноября в Бишкеке, 5 ноября в Нур-Султане и 7 ноября в Алматы.



Дополнительная информация на сайте gammamedia.kg



Онлайн-билеты - на сайте kassir.kg.

Офлайн-продажа - ТРЦ "Азия Молл", 1-й этаж, ресепшен.



+996500 88 44 55

+996 704 144 155

+996 221 60 00 08