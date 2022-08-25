Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. кубов. Выше уже... пипец

23:10 26.08.2022

Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта



Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3500 за 1 тыс. куб. м. Об этом 26 августа свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.



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Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до €338,495 за 1 МВт•ч, что примерно соответствует цене $3571 за 1 тыс. куб. м.



Ранее в течение дня цены на газ пробивали уровни $3360 и $3400.



Исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.



Ранее, 25 августа, согласно данным лондонской биржи ICE биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3312 за 1 тыс. куб. м.



До этого, 22 августа, цена за 1 тыс. куб. м газа в Европе в ходе торгов на бирже впервые с марта достигла $3050, но затем опустилась ниже $2900.



В конце июля опрошенные "Известиями" эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.



19 августа в "Газпроме" предупредили, что поставки по газопроводу "Северный поток" будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.



Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.