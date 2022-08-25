Путин отправится создавать антизападную коалицию на саммит ШОС

00:07 27.08.2022

Главная интрига - приедет ли туда Си Цзиньпинь



Владимир Путин активно готовится к саммиту ШОС, который будет проходить в середине сентября в Самарканде: президент сделал уже несколько звонков для обсуждения организационных моментов и тематики встречи. В Москве рассчитывают, что в Узбекистан прибудут главы Индии, Пакистана, Ирана, Турции и даже не покидавший Китай с начала пандемии Си Цзиньпин, а сама организация наконец-то превратится в антизападную коалицию.



Однако большинство членов ШОС не разделяют эту идеологию и не хотят ссориться с США и их союзниками. Максимум, на что они способны - осуждение санкций, выражение приверженности многополярном миру и обещание частично отказаться от доллара во взаимных расчетах.



Хотя заболеваемость коронавирусом в РФ растет и к осени, как ожидается, выйдет на новые пики, Владимир Путин, по всей видимости, намерен лично отправиться в Самарканд. В противном случае он не приглашал бы туда Эрдогана и не делал бы столько телефонных звонков: за последнее время президент два раза обсуждал подготовку к ШОС с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и один раз с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.



Обстановка на границе этих стран с Афганистаном остается сложной и плохо предсказуемой (в частности, у узбеков недавно случился серьезный инцидент с талибами - движение признано террористическим и запрещено в России), однако Путин, похоже, считает встречу в Самарканде настолько важной, что намерен рискнуть.



Уже известно, что во время работы саммита, запланированного на 15-16 сентября, будут задействованы беспрецедентные меры безопасности. Город наводнят военные и секьюрити. Аэропорт и общественные учреждения закроют на несколько дней. Начало занятий в школах и вузах отложат до 20 сентября. Даже от журналистов организаторы саммита затребовали не только паспортные данные, но также автобиографию и справку о СМИ.



Глава МИД Сергей Лавров, выступавший на министерской встрече ШОС, и председатель Совбеза Николай Патрушев, державший спич перед коллегами в Ташкенте, в принципе уже сформулировали, чего Россия ждет от партнеров. Лавров указал, что ШОС - одна из немногих организаций, способных противостоять навязываемому Западом однополярному миропорядку. Она является реальной альтернативой НАТО и ЕС, где "суверенным странам", по словам министра, "буквально выламывают руки".



Николай Патрушев в своей речи сделал акцент на глобальном противостоянии, в котором Россия и другие участники ШОС, с его точки зрения, находятся по одну сторону баррикад, а также призвал к реформе организации с учетом "складывающихся геополитических реалий".



Свои предложения внес и министр обороны Сергей Шойгу: по его мнению, необходимо нарастить боевой потенциал ШОС. Он предупредил, что военно-биологическая программа США, детали которой были вскрыты в ходе специальной операции на Украине, "несет прямую угрозу странам ШОС".



Таким образом, для Москвы ШОС - это антизападный союз, участники которого должны сосредоточить свои усилия на политической и экономической борьбе с США и их сателлитами, активнее продвигать концепцию многополярного мира и помогать друг другу преодолевать ограничения и санкции, введенные недружественными странами. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагала пойти еще дальше и рассматривать площадку ШОС "как важнейшую в вопросах противодействия нацизму" с разработкой соответствующей конвенции. Однако есть все основания полагать, что эти идеи не найдут понимания у большинства участников организации.



Напомним, что отцов-основателей ШОС было пятеро (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), и объединялись они поначалу, чтобы решить вопросы, связанные с разграничением границ и обеспечением взаимной безопасности - ничего более. Потом деятельность организации стала охватывать борьбу с наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом в Средней Азии. А также проблематику, связанную с Афганистаном.



Наконец, на последнем этапе список пополнило торгово-экономическое сотрудничество, но без особых обязательств и преференций: все основные вопросы в этой области страны-участницы по-прежнему решают на двусторонней основе. Отсутствие жестких регламентов способствовало популярности ШОС. Сейчас в организации 8 государств-членов (Индия, Казахстан, КНР, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) , 4 государства- наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и 6 стран-партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).



Однако большинство участников не готовы не только к жесткой конфронтации с Западом, но даже к пересмотру сложившихся отношений. Индия, например, состоит одновременно и в ШОС, и в тихоокеанском альянсе Quad вместе с США, Японией и Австралией. Турция является членом НАТО. Камбоджа зависит от Консультативной группы доноров, в которую входят Япония, Франция и Австралия.



Да что далеко ходить! Таджикистан с 10 августа проводит военные учения под командованием США, в которых принимают участие еще четыре члена ШОС - Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Пакистан.



И даже Китай, несмотря на выходки Нэнси Пелоси, по всей видимости, не собирается использовать площадку ШОС для антизападной риторики. Глава МИД КНР Ван И, выступая на министерской встрече, сказал только о том, что задача ШОС - отстаивать международную справедливость и быть стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.



Перечень и содержание документов, которые будут подписаны лидерами государств по итогам саммита, в принципе уже известны и в них также нет ничего особо антизападного. В "Самаркандской декларации" по традиции будут отражены "совместные подходы к дальнейшему совершенствованию практического сотрудничества, обеспечению региональной стабильности, устойчивого экономического развития" и т.д.



Также планируется подписать комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, концепцию транспортной взаимосвязанности, программу промышленной кооперации и положение о почетном звании "Посол доброй воли ШОС".



Сергей Лавров из пакета документов, подготовленных для саммита, выделил дорожную карту по расширению использования национальных валют во взаиморасчетах. Однако никаких обязательств по отказу от доллара она по-прежнему не содержит. "Каждая страна ШОС должна решать сама для себя, насколько комфортно она себя чувствует, опираясь на доллар с учетом абсолютной ненадежности этой валюты на предмет возможных злоупотреблений", - отмечает министр.



Самой главной интригой саммита является личное присутствие на нем председателя КНР Си Цзиньпина. Если он, действительно, приедет, то это будет настоящей сенсацией.



Дело в том, что с начала пандемии Си не покидал пределов Китая и только недавно отважился посетить с двухдневным визитом островной Гонконг. (Причем ночевать улетал в ближайший материковый город Шэньчжэнь, где есть госрезиденция)



Для защиты Си от возможного заражения применяются такие же строгие (и, кстати, весьма похожие меры безопасности), как и для защиты Владимира Путина. Например, чиновникам в Гонконге за две недели запретили посещать массовые мероприятия и пользоваться общественным транспортом, их каждый день тестировали на ковид, а непосредственно перед визитом отправили на карантин в специальный отель. Также на карантине пришлось посидеть представителям СМИ, аккредитованным для освещения события.



Однако далеко не все лидеры, приглашенные на саммит ШОС в Самарканде, столь же щепетильно относятся к своему здоровью. Многие активно путешествуют по миру и общаются с людьми без тестов и без масок. The Wall Street Journal написала, что изначально Си Цзиньпин, принимая во внимание фактор пандемии, собирался принять участие в саммите по видеосвязи, однако изменил свои планы после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Официально Пекин не подтвердил и не опроверг эту информацию.



Впрочем, есть одна примечательная деталь: недавно те же западные СМИ с уверенностью анонсировали визит Си в Эр-Рияд, поездка, по данным "надежных источников" состоится в "ближайшие дни". Однако ни в "ближайшие дни", ни даже в ближайшие недели председатель КНР Саудовскую Аравию не посетил, не рискнув прервать свое добровольное заточение за Великой китайской стеной.



Елена Егорова