Казахстанка Кристина Менисова победила в конкурсе красоты Miss World International

00:12 27.08.2022

Казахстанка забрала главную корону на Miss World International



Модель из Алматы Кристина Менисова завоевала главный титул на конкурсе Miss Universe World International, который прошел минувшим вечером в Майами, США. Редакторы Tengri Lifestyle связались со счастливой обладательницей короны, чтобы узнать подробности.







По словам Кристины, конкурс проходил в четыре этапа, а за корону боролись 77 участниц со всего мира. Первые два дня девушки участвовали в различных съемках и давали интервью. На третий день конкурсанткам устроили прогулку на яхте и фотосессию. Основной этап конкурса проходил на четвертый день, где девушки должны были пройти два выхода - в национальных и вечерних нарядах.



"Мне очень помогло одно упражнение: за три минуты до выхода на сцену я вставала в уверенную позу - широко расставив ноги и держа руки на поясе - и настраивалась на победу", - делится секретом своего успеха Кристина.



Вечерний наряд, в котором блистала победительница, будто был создан специально для главной короны. Кристина выбрала ассиметричное платье бренда Anna Gupta, которое, как и драгоценное украшение на голове, сияло холодным блеском.



29-летняя модель из Казахстана переехала в США шесть лет назад и успешно строит карьеру модели. Она успела поработать с такими брендами, как Michael NGO, Fashionnova, PrettyLittleThing, Michael Costello, Roberto Cavalli, Jovani Dresses, а также появиться на обложках известных международных изданий Vogue и Elle.