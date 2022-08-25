Готовы ли ВВС США к "соперничеству великих держав"?

00:18 27.08.2022

The National Interest

США



США пытаются сохранить военное преимущество, и их текущая цель – подготовить армию к масштабным сражениям с равными по силам противниками, такими как Китай, пишет TNI. Для противостояния Америке нужны союзники. Одним из них она считает Австралию.



Калеб Ларсон (Caleb Larson)



Военно-воздушные силы США сохраняют технические преимущества, но, чтобы не лишиться лидерства, им также нужны союзники.



Когда Китай начал провокационные действия у берегов Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, министр ВВС США предельно ясно заявил, что один из его важнейших приоритетов – это модернизация ВВС и космических войск с целью сохранения преимуществ в сдерживании.



Во время видеоконференции министр Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) сказал: "Что касается моих приоритетов, то я уже несколько раз перечислял так называемые оперативные концепции, то есть возможности, которые необходимы для усиления ВВС и космических войск. Существует целый перечень некоторых из них".



Текущая цель состоит в том, чтобы подготовить ВВС США к крупномасштабным сражениям с равными по силам противниками, такими как Китай. ВВС необходимо выполнить ряд неотложных оперативных задач, включая повышение живучести, и довести до конца программу создания стратегических бомбардировщиков В-21 Raider, а также программу превосходства в воздухе следующего поколения.



Еще одна цель, стоящая не только перед ВВС, но и перед всеми видами вооруженных сил, это реализация концепции Совместного всеохватывающего командования и управления, а также работа по упрощению и оптимизации приборов обнаружения, датчиков и информации для всех боевых единиц.



ВВС США недавно расширили присутствие в Австралии, причем очень серьезно. Они направили на континент свои самые передовые истребители завоевания превосходства в воздухе F-22. В пресс-релизе австралийского правительства говорится, что эти истребители-невидимки прибыли не для участия в учениях Pitch Black.



"Это происходит в момент проведения учений Pitch Black, которые начинаются сегодня, 19 августа 2022 года, – говорится в правительственном заявлении. – Командующий австралийскими ВВС вице-маршал авиации Даррен Голди (Darren Goldie) объяснил, что, хотя эти события происходят одновременно, прибытие самолетов – отдельное мероприятие, осуществляемое в рамках американской концепции применения вооруженных сил".



"F-22 Raptor прибыли на Северные территории в рамках Программы расширенного сотрудничества ВВС", – добавил вице-маршал Голди.



Вместе с тем министр Кендалл подчеркнул, что мощь США в регионе не ограничивается техническими преимуществами ВВС. Это сочетание сил Соединенных Штатов и их партнеров.



"Мы вместе заинтересованы в сохранении мира в регионе, в обеспечении его открытости, чтобы мы могли здесь жить по устоявшимся международным нормам. И я надеюсь, что мы сможем пойти в этом направлении коллективно, восстанавливая такие нормы там, где они нарушаются", – сказал он.