Мировые реки, каналы и водохранилища превращаются в пыль

00:24 27.08.2022

Bloomberg

США



Водные пути высохли до тонких струек из-за засух и аномальной жары, которые стали следствием изменения климата, сообщает агентство Bloomberg. Фотографии из разных стран мира показывают масштабы проблемы.



16 августа 2022 года. Средневековый мост Пуэнте-де-ла-Места на высохшей реке Гвадиана в Вильярта-де-лос-Монтес, Испания (фото)



От США до Италии и Китая воды рек отступили, не оставив ничего, кроме бесплодных берегов с илом и сочащимся грязным песком. Каналы опустели. Водохранилища превратились в пыль.



Мир оказался в тисках ускоряющегося изменения климата, что оказывает глубокое экономическое воздействие. Потеря водных путей означает серьезный риск для судоходных путей, сельского хозяйства, энергоснабжения и даже питьевой воды.



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