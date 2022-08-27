 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Одессу: Город у моря с моря атаковать не будут, - К.Ольшанский
10:44 27.08.2022

Киевские генералы нашпиговали южный порт минами, наемниками и гаубицами
Константин Ольшанский
27 авг. 22

Одесса станет основной целью следующей фазы спецоперации, сходятся во мнении западные политики и эксперты. Полный контроль над выходом к Черному морю - это стратегическая цель России. Ведь именно это позволит обезопасить черноморскую акваторию от террористических атак Украины.

Одесса - город с наиболее сильными пророссийскими настроениями. Во время Русской весны в 2014 году в городе несколько месяцев подряд проходили митинги против Евромайдана. Их итогом стало провозглашение Одесской народной республики на "народном вече" на Куликовом поле. Затем бандеровцы сожгли десятки люде в Доме профсоюзов.

К сожалению, тогда закрепить политический успех сторонникам воссоединения с Россией не удалось - Одесская область осталась в составе Украины. Однако сейчас появилась реальная возможность восстановить историческую справедливость, на что еще в июне недвусмысленно намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Сейчас география [спецоперации] далеко не только ДНР, ЛНР, это еще Херсонская, Запорожская область и ряд других территорий".

В военном и экономическом отношении контроль над Одессой крайне важен, согласен с Лавровым генеральный секретарь Министерства иностранных дел Франции Франсуа Делаттр. "Это самая ценная цель. Если вы контролируете его [город], вы контролируете Черное море", - говорит Делаттр.

Именно поэтому киевский режим с начала спецоперации стягивал в Одессу многочисленные подразделения, превращая мирный город в укрепрайон. Заводы (особенно в районе морского порта) напичканы тяжелой военной техникой, по городу, словно у себя дома, бродят иностранные наемники.

Опорные пункты боевики создают прямо в школах и больницах. Гражданские объекта заминированы, как, например, дамба Хаджибейского лимана. Если дамба будет подорвана, то затопленной окажется практически вся промзона города - более полусотни предприятий.

В акватории Одесского залива киевляне установили огромное количество морских мин. И именно это нанесло гигантский удар по туризму, пишут немецкие СМИ. Одесские пляжи закрыты для посещения. Ведь было несколько случаев, когда морские мины отрывались и их прибивало к берегу. А жители Одессы подрывались на украинских минах. Все это вызывает растущее недовольство.

ICDS: наступление на Одессу будет сухопутным, со стороны Николаева

Наступление на Одессу - следующий шаг после того, как будет взят Николаев, пишет исследователь Татьяна Федосюк из эстонского аналитического центра International Centre for Defence and Security (ICDS). Несмотря на то, что этот аналитический центр финансируется США и Польшей, он объективно оценивает этапность спецоперации.

После взятия Николаева союзным войскам необходимо будет форсировать реку Южный Буг, на левом берегу которой находится город. Отсюда до Одессы примерно час езды по равнинной местности, констатирует Федосюк.

Сухопутное наступление выглядит более предпочтительным, нежели атака с моря. Дело в том, что западное побережье Черного моря Украины в основном образовано скалами, не подходящими для высадки морского десанта (за редким исключением, но в дальних концах города). Это стало, вероятно, одной из причин, по которой во время начальной фазы спецоперации российское командование отказалось от морской десантной операции. Даже несмотря на высокую пророссийскую поддержку среди жителей Одессы.

Сейчас же, по мере достижения успеха на восточном фронте, появляется возможность все же завершить наступление на одесском направлении, пишет ICDS.

Есть и еще одна цель такого наступления - обезопасить Черное море от украинских террористических атак. В окрестностях Одессы размещено огромное число противокорабельных систем Harpoon и "Нептун". Именно отсюда наносились удары, в том числе, по острову Змеиный, буровым платформам "Черноморнефтегаза" и по ракетному крейсеру "Москва". А также по штурмовым кораблям и судам обеспечения в Северо-черноморской акватории. Уничтожение тяжелого противокорабельного вооружения в Одессе и пригородах - крайне важная задача.

ISW: российские высокоточные удары по Одессе нацелены на тяжелое вооружение

Американский Институт изучения войны (ISW) фиксирует возросшую в августе частоту высокоточных ударов по украинскому вооружению близ Одессы. Удары наносятся из акватории Черного моря, а также со стороны Крыма. И после каждого такого удара Южное оперативное командование Украины сообщает… будто российские ракеты упали посреди поля.

Ни прежнего намека на "бравую" работу украинской системы ПВО, ни обвинений в ударах по гражданской инфраструктуре. Видимо, у украинских госпропагандистов иссякли аргументы.

В ночь с 31 июля по 1 августа ракетами типа "Искандер", запущенными из Крыма, по сообщению Минобороны РФ, был уничтожен украинский противокорабельный ракетный комплекс Harpoon. А в ночь с 20 на 21 августа ракетами "Калибр" были поражены ракетные комплексы HIMARS, спрятанные в селе Майорском Одесской области. С учетом дальности боя именно эти HIMARS могли использовать даже для ударов по Херсону и другим мирным городам Херсонской области.

Источник - svpressa.ru
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