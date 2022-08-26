Экс-чиновник УзбМинкульта осужден на 10 лет за нанесение ножевых ранений коллеге

11:48 27.08.2022

В апреле сотрудники Минкульта собрались в чайхане, где между ними возникла конфликтная ситуация. Один из них ранил коллегу ножом. Суд вынес ему приговор о лишении свободы на 10 лет.



Вынесен приговор бывшему сотруднику Министерства культуры, нанесшему ножевое ранение своему коллеге, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.



В апреле этого года сотрудники министерства собрались на ифтар в чайхане в Алмазарском районе Ташкента. Во время мероприятия вспыхнула ссора между 38-летним сотрудником министерства и его коллегой.



"Кто-то сказал, что пришел человек из руководства. Когда я собирался пойти встретить его, [подсудимый] оскорбил меня нецензурными словами и пару раз ударил", - рассказал потерпевший.



Нападавший нанес удар ножом в левую сторону груди пострадавшего, окружающие их разняли. Как позже пояснил нападавший, в это время он потерял контроль над собой и не помнит, откуда у него нож.



Пострадавший был доставлен в столичную клиническую больницу №7. Судебно-медицинская экспертиза показала, что он получил тяжкие телесные повреждения.



Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 97 и статьей 25 (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.