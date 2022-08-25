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Пекинские генералы обыграли вашингтонских в "геополитические шахматы"
14:01 27.08.2022

Как китайская армия становится самой совершенной на планете

Константин Ольшанский

Китайская военная реформа, которую начал вскоре после избрания Си Цзиньпин, триумфально завершилась. Вооруженные силы Китая полностью изменились - и внешне, и внутренне. Неповоротливой американской армии за китайской уже не угнаться - а это одна из главных задач, которую ставил председатель Си.

Три военных парада Китая, перепугавшие Пентагон

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) за десять лет, пока партией и страной управляет Си Цзиньпин, преобразилась до неузнаваемости. Минобороны Китая отчиталось о технологической модернизации Вооруженных сил. Проводили в жизнь реформы два министра национальной обороны - Чан Ваньцюань и Вай Фэнхэ.

Си Цзиньпин поставил задачу - к 2035 году сделать НОАК самой современной на планете. А это значит - оставить далеко позади и российскую, и американскую. НОАК к этой цели движется. Китайская армия уделяет все большее внимание стратегическим учениям и миротворческим операциям (это ведь также позволяет оттачивать боевое слаживание).

Главное же - китайская армия стала более инновационной и технологичной. Оценить это можно хотя бы по следующим цифрам. Военный парад в сентябре 2013 года ко Дню Победы в антияпонской войне стал первым в истории Китая, в котором участвовала только китайская военная техника, ничего импортного.

Всего через два года, на параде в честь 90-летия образования НОАК, почти половина военной техники - это были новинки. Именно тогда публике представили самолет-"невидимку" Chengdu J-20 и многоцелевой истребитель Shenyang J-16, новые модификации баллистической ракеты Dong Feng 31AG, зенитно-ракетных комплексов HQ-9B и HQ-22, основного боевого танка ZTZ-99A, противотанковый ракетный комплекс HJ-12 и многое другое.

Причем, что важно, парад прошел не в Пекине, а на полигоне Чжурихэ в автономном районе Внутренняя Монголия

В 2019 году, по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики, состоялся очередной смотр армии. И снова 40% техники было представлено впервые.

Эти три военных парада были предназначены не для "внутреннего" потребления, а для зарубежных зрителей. В первую очередь, конечно, из Пентагона, который должен был убедиться в стремительном развитии национальной обороны Китая.

Кибервойска и звездные войны Китая

Китайская армия изменилась не только внешне - прошли глубокие структурные реформы. В декабре 2015 году согласно указу Си Цзиньпина было создано командование Сухопутных войск, Ракетных войск и Сил стратегического обеспечения (ССО).

Ракетные войска были преобразованы из Второго артиллерийского корпуса, и тем самым стали самостоятельным родом войск НОАК наряду с армией, флотом и авиацией.

Силы стратегического обеспечения, которые возглавил бывший президент Академии военных наук генерал-лейтенант Гао Цзинь, стали пятым родом войск НОАК. Эти силы отвечают за радиоэлектронную разведку и борьбу, космические и информационные операции. В 2017 году в составе китайских ССО появилось Сетевое управление - или так называемые киберкосмические силы. Сейчас китайскими Силами стратегического обеспечения командует генерал Цзюй Ганшэн.

В январе 2016 года согласно указу Си Цзиньпина был реорганизован Центральный военный совет - коллегиальный орган, который ведает вопросами но только обороны, но и безопасности в целом.

В составе Центрального военного совета выделили 15 функциональных подразделений, в том числе Научно-технический комитет и Управление стратегического планирования. 7 военных округов китайской армии были преобразованы в 5 театров военных действий - Южный, Западный, Восточный, Северный и Центральный.

Причем несколько округов (в том числе Чэндусский, Ланчжоусский и Цзинаньский) были разделены между несколькими театрами военных действий.

Сила китайской армии - не в броне, а в интеллекте

Реорганизация системы управления НОАК была необходима, чтобы уйти от доктрины "континентальной армии", принятой в Китае с восьмидесятых годов. Китайская армия стала поистине глобальной, решающей стратегические вопросы по всему миру.

Также изменилась система военного образования в Китае. На этот случай можно привести знаменитое высказывание Си Цзиньпин: "Современная война, в конечном счете, есть соревнование за таланты". Талантов для китайской армии пытаются воспитать все больше.

В 2017 году была проведена реорганизация всех научных и учебных заведений НОАК. Изменения произошли, в том числе, в Академии военных наук, Национальном университете обороны и Национальном университете оборонных технологий.

В состав Академии военных наук была включена Академия военно-медицинских наук, став одним из 8 профильных научно-исследовательских институтов. Появилась в Академии военных наук и Высшая школа, где готовят научную элиту для китайской армии.

Об уровне работ говорит хотя бы тот факт, что именно Академия военно-медицинских наук в 2020 году разработала антиковидную вакцину Convidecia. Сейчас эта вакцина поставляется во многие страны - от Мексики до Пакистана.

О том, какими должны быть китайские военные в XXI веке, сказал недавно председатель Си перед выпускниками Армейской пехотной академии. "Укреплять свои убеждения, тренироваться, усердно работать, продолжать расти и развиваться, вносить вклад в сильную военную промышленность".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1661598060


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